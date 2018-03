Stiri pe aceeasi tema

- Secția pentru judecatori a Consilului Superior al Magistraturii (CSM) a respins, joi, candidatura magistratului Mirela Sorina Popescu la un nou mandat pentru șefia Secției Penale a Inaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ). Motivul: judecatoarea nu a reușit sa treaca testul interviului, susținut in…

- Competenta presedintelui Romaniei de numi judecatorii in functiile de presedinte si vicepresedinte al Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ) incalca competenta constitutionala a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), se arata in motivarea deciziei Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR)…

- Competenta presedintelui Romaniei de numi judecatorii in functiile de presedinte si vicepresedinte al Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ) incalca competenta constitutionala a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), se arata in motivarea deciziei Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) cu…

- Peste 1.000 de magistrati il critica pe Tudorel Toader intr-o scrisoare deschisa in care iși manifesta susținerea pentru Justiției și susțin ca dezbaterile publice recente, referindu-se la cererea de revocare a procurorului șef al DNA, pun in grav pericol independența justiției și parcursul Statului…

- Cinci magistrati de la Curtea de Apel Bucuresti vor sustine, luni, in fata plenului Consiliului Superior al Magistraturii, interviul din cadrul concursului de promovare in functia de judecator la Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia de contencios administrativ si fiscal.Potrivit ordinii…

- Ieri, la Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei a avut loc primul termen in procesul dintre societatea de salubrizare Polaris si Municipiul Constanta Cauza se afla pe rolul Sectiei de Contencios administrativ si fiscal completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. In luna noiembrie 2017,…

- Erorile maxime de masurare ale aparatelor radar sunt relevante doar cand radarul e verificat și omologat de autoritați pentru a intra pe piața, potrivit unei decizii recente a Inaltei Curți de Casație și Justiție citata de Avocatnet.ro . Asta inseamna ca șoferii nu se pot prevala de ele pentru a contesta…

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a avizat favorabil numirea la Directia Nationala Anticoruptie a urmatorilor procurori declarati admisi la interviul din data de 30 ianuarie: Carmen Simona Ricu, procuror la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, in prezent…

- Fostul președinte al Consiliului Județean Prahova, Mircea Cosma, și fiul sau, Vlad Cosma, condamnați in prima instanța la opt, respectiv cinci ani de inchisoare, și-ar putea afla astazi sentința in cadrul apelului de pe masa Completului de 5 judecatori al Inaltei Curți de Casație și Justiție.

- V. S. Fostul deputat de Prahova Vlad Cosma a deschis, se pare, șirul plangerilor penale depuse impotriva procurorilor de la “unitatea de elita” a Direcției Naționale Anticorupție. Dupa ce, vinerea trecuta, Vlad Cosma a facut plangere impotriva fostului procuror Mircea Negulescu, a procurorului șef al…

- Curtea Constitutionala a decis marti ca modificarile la Legea 317 privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) sunt partial neconstitutionale. Pana acum, CCR s-a pronuntat asupra contestatiilor la modificarile celorlalte doua legi ale justitiei – Legea 303/2004 privind…

- Sesizarile formulate de PNL si de Inalta Curte de Casatie si Justitie asupra modificarilor la Legea 317 privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) vor fi analizate marti de Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR). Pana acum, CCR s-a pronuntat asupra contestatiilor…

- Violeta Stoica La aproape un an de la declanșarea scandalului cauzat de plangerile inaintate Inspecției Judiciare la adresa lui Mircea Negulescu, procuror la vremea respectiva al Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Ploiești, Secția pentru procurori in materie disciplinara a Consiliului…

- Procurorul Mircea Negulescu a fost exclus din magistratura. Sectia pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a decis marti, 30 ianuarie, excluderea din magistratura a procurorului Mircea Negulescu, acuzat, printre altele, ca a luat legatura cu un suspect in mai multe dosare,…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) ar urma sa ia o decizie, marti, in legatura cu sesizarile de neconstitutionalitate formulate de instanta suprema si de PNL asupra legilor privind Statutul magistratilor si organizarea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). In 23 ianuarie, CCR a declarat…

- Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) ia in discutie, joi 25 ianuarie, propunerea de delegare in functia de presedinte al Sectiei penale a Inaltei Curti de Casatie si Justitie a judecatoarei Mirela Sorina Popescu, originara din Argeș, care ocupa aceeasi pozitie din 24…

- Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a decis, joi, delegarea in functia de presedinte al Sectiei penale a Inaltei Curti de Casatie si Justitie a judecatoarei Mirela Sorina Popescu, care ocupa aceeasi pozitie din 24 ianuarie 2015, ...

- Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) ia in discutie, joi, propunerea de delegare in functia de presedinte al Sectiei penale a Inaltei Curti de Casatie si Justitie a judecatoarei Mirela Sorina Popescu, care ocupa aceeasi pozitie din 24 ianuarie 2015. Potrivit…

- V. Stoica Secția pentru procurori in materie disciplinara din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii nu a luat nici ieri o decizie in privința procurorului Mircea Negulescu, plecat de la Direcția Naționala Anticorupție – Serviciul Teritorial Ploiești la Parchetul de pe langa Judecatoria Campina.…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Comisia de la Veneția a respins solicitarea Inaltei Curți de a verifica adecvarea noilor norme din Justiție la cele europene. Precum și la legea Fundamentala a Romaniei. Comisia de la Veneția a refuzat pur și simplu examinarea cererii. De ce? Dintr-un motiv foarte simplu.…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie solicita Consiliului Superior al Magistraturii o noua sedinta pentru numirea in functie a presedintelui Sectiei Penale. Judecatorul Mirela Sorina Popescu, actualul sef al Sectiei, ar fi urmat sa sustina interviul in Sectia de Judecatori, insa s-a decis amanarea.

- Colegiul de conducere al Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ) a solicitat Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) organizarea unei noi sedinte, pana la data de 24 ianuarie, pentru reinvestirea in functie a presedintelui Sectiei penale, judecatoarea Mirela Sorina Popescu. "Urmare…

- Potrivit unui anunt publicat pe pagina de internet a Consiliului, joi va avea loc sustinerea interviului pentru functia de presedinte al Sectiei penale a Instantei supreme. Judecatorul care si-a depus candidatura este Mirela Sorina Popescu, cea care ocupa aceeasi functie din 24 ianuarie 2015. Conform…

- Judecatoarea Mirela Sorina Popescu urmeaza sa sustina, joi, in fata Sectiei pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), interviul pentru un nou mandat in functia de presedinte al Sectiei penale a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, conform Agerpres.Potrivit unui anunt…

- Sociologul spune ca președintele Klaus Iohannis nu se poate mandri cu discursul pe care l-a avut la CSM. "In mod evident, președintele Iohannis nu trebuia sa spuna ceea ce a spus astazi la o intalnire foarte importanta a unei puteri judecatorești. Pe același model ne putem aștepta ca domnul…

- Judecatoarea Simona Camelia Marcu Judecatoarea Simona Camelia Marcu a fost aleasa, vineri, presedinte al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). „Avand in vedere candidatura depusa de doamna judecator Simona Marcu pentru functia de presedinte al Consiliului Superior al Magistraturii, in urma deliberarii…

- Procurorul Codrut Olaru a fost ales, vineri, vicepresedinte al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). "În urma deliberarii si numararii voturilor referitor la candidatura depusa de domnul procuror Codrut Olaru, rezultatul este: 10 - DA, 9 - NU. Deci vicepresedinte pentru 2018 - domnul…

- Judecatoarea Simona Camelia Marcu, membru CSM din partea Inaltei Curti de Casatie si Justitie, si-a anuntat vineri candidatura pentru functia de presedinte al Consiliului Superior al Magistraturii. Ea isi va prezenta in sedinta CSM proiectul de management. AGERPRES/(AS - autor: Madalina…

- Inalta Culte de Casatie si Justitie a decis vineri sa sesizeze Curtea Constitutionala in legatura cu neconstitutionalitatea unor articole modificate de Parlament din alte doua legi, respectiv Legea 304/2004 privind organizarea judiciara si Legea 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii.…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a depus la Camera Deputatilor un proiect de lege in care propune ca sefii de parchete si adjunctii acestora, precum si sefii Inaltei Curti de Casatie si Justitie sa fie numiti si revocati de Senat, la propunerea ministrului Justitiei, cu avizul Consiliului Superior al…

- Judecatorii din Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei "intervinldquo; in procesul dintre Polaris si Municipiul Constanta Magistratii de la Curtea Suprema au stabilit primul termen in dosarul in care judecatorii din Iasi au constatat "admisibila sesizarea Inaltei Curti de Casatie si Justitie…

- Sectia pentru procurori a CSM sustine ca propunerile de modificare a Codurilor penale vor paraliza capacitatea Ministerului Public de a apara ordinea de drept, precum si drepturile si libertatile cetatenilor si solicita Parlamentului sa amane derularea procesului legislativ in acest caz. …

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superiol al Magistraturii se alatura si sustine punctele de vedere exprimate recent de cele mai importante structuri de parchet din cadrul sistemului judiciar – Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, DNA si DIICOT, precum si de Asociatia…

- Magistratii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie au decis miercuri ca judecatoarea Camelia Bogdan sa fie reprimita in magistratura. Potrivit Agerpres.ro, un complet de cinci judecatori de la Instanta suprema a admis recursul declarat de Camelia Bogdan impotriva deciziei Consiliului Superior al…

- Camera Deputaților, vot final pe legile justiției În Camera Deputatilor urmeaza sa fie dat astazi votul final la ultimele doua propuneri legislative din pachetul de modificare a actelor normative din Justitiei, pentru a fi trimise în procedura de urgenta la Senat. Însa înainte…

- Ritm alert al dezbaterilor in Comisia parlamentara pentru legile justiției Camera Deputatilor, sala de sedinte foto: Rador Comisia parlamentara speciala pentru legile justitiei a adoptat astazi mai multe amendamente la legea privind functionarea Consiliului Superior al Magistraturii. Unul…

- "Presedintele Sectiei pentru Judecatori este de drept presedintele Consiliului Superior al magistraturii si este ales dintre membrii prevazuti la art. 4 pentru un mandat de un an, ce nu poate fi reinnoit, de adunarea electiva din care fac parte membrii prevazuti la art. 3 lit. a)-c), dupa cum urmeaza:…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie decide, luni, daca fosta judecatoare Camelia Bogdan va fi reprimita in magistratura, scrie agerpres.ro. Un complet de cinci judecatori de la instanta suprema a dezbatut in urma cu o saptamana recursul declarat de Camelia Bogdan impotriva deciziei Consiliului…

- "Prin aceste legi in niciun caz nu destabilizam nici Justitia si nici independenta Justitiei. Toate acele alineate care vizeaza amestecul politicului sau amestecul ministrului Justitiei in vreun fel - fie in desemnare, fie in recuzare, etc., fara indoiala au fost eliminate. Ceea ce ne-am dorit noi,…

- Lavinia Coțofana a devenit in 29 noiembrie 2017 – data la care s-a semnat decretul – fost judecator. Președinția Romaniei a publicat pe site-ul instituției (www.presidency.ro – n.red.), in 29 noiembrie, faptul ca președintele Romaniei a semnat decretul privind eliberarea din funcția de judecator…

- Inalta Curte de Casație și Justiție va decide pe 11 decembrie daca fosta judecatoare Camelia Bogdan va fi reprimita in magistratura. Un complet de cinci judecatori de la instanța suprema a dezbatut luni recursul declarat de Camelia Bogdan împotriva deciziei Consiliului Superior…