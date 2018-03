Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorii Curții Constituționale au avut de judecat controversatul proiect de lege care le asigura superimunitate. Președintele CCR, Valer Dorneanu, a explicat ca acest proiect de lege a fost declarat parțial constituțional.”Juecatorii Curții nu vor beneficia de imunitate. Cererea de urmarire…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, considera ca decizia Curtii Constitutionale de a declara neconstitutional proiectul de lege referitor la infiintarea Liceului Teologic Romano-Catolic de la Targu Mures reprezinta "un mesaj extrem de dur" in 2018 din partea CCR, mentionand ca acest lucru demonstreaza…

- Judecatorii Curții Constituționale au decis ca inființarea Liceului Teologic Romano-Catolic II. Rakoczi Ferenc de la Targu Mureș este neconstituționala. Aceasta decizie este o lovitura grea pentru Liviu Dragnea, cel care spunea, in 2017, ca a discutat cu Viktor Orban, premierul Ungariei, iar una…

- Potrivit lui Toni Grebla, solicitarea facuta de ministrul Justitiei se inscrie in termenele pe care presedintele le are, de exemplu, pentru legile care sunt trimise spre promulgare de catre Parlament. „In ceea ce privește propunerea de revocare, in textul de lege nu este un termen anume prevazut.…

- Codul administrativ care confera superimunitate miniștrilor intra în linie dreapta in Parlament. Proiectul a fost asumat de catre Guvern și astazi va fi dezbatut de catre comisia de administrație din senat.

- Curtea de Apel Bucuresti a decis vineri ca Mihai Lucan poate exercita profesia de medic in spitalele de stat. Instanța a mai decis in cazul lui Mihai Lucan inlocuirea arestului la domiciliu cu masura controlului judiciar pe o perioada de 60 de zile, fiind mentinuta in acest sens o hotarare a Tribunalului…

- Tânarul, care este din județul Salaj, a fost condamnat de catre magistrații Curții de Apel Cluj la trei ani de închisoare, cu executare, dupa ce a șantajat o femeie. Premiera consta ca actul în sine a avut loc pe aplicația de Messenger de la Facebook, barbatul din Salaj cerându-i…

- Guvernul a deschis buzunarele: Ajutoare de urgenta de 1.517.900 lei pentru 493 de familii si persoane singure Guvernul a aprobat, in sedinta de miercuri, o hotarare privind acordarea de ajutoare de urgenta, in valoare totala de 1.517.900 de lei, pentru sprijinirea a 493 de familii si persoane singure,…

- Decizie in Parlament: Majorari salariale de pana la 15% pentru mai multe categorii profesionale Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, o OUG care majoreaza cu pana la 15% salariile mai multor categorii profesionale, stabileste plata orelor suplimentare ale politistilor cu 75% din solda lor de baza,…

- "Nu am intentionat si in consecinta nu voi candida pentru nicio functie de conducere in cadrul Partidului Social Democrat la Congresul Extraordinar din 10 martie. Ma onoreaza sustinerea si aprecierea colegilor mei din partid, dar consider ca in acest moment activitatea mea trebuie sa se concentreze…

- Judecatorii ICCJ au decis amanarea unei deciziii definitive in dosarul in care sunt acuzați fostul presedinte al Consiliului Judetean (CJ) Prahova Mircea Cosma și fiul sau, Vlad Cosma. "1153/1/2017 - Apelant PARCHETUL DE PE LANGA INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE - DNA Apelant…

- Astazi, in sala mare a Casei de Cultura a Sindicatelor, Partidul Social Democrat s a reunit in cadrul Conferintei Judetene Extraordinare pentru desemnarea celor 123 de delegati ce vor reprezenta PSD Constanta la Congresul Extraordinar din 10 martie de la Bucuresti.Potrivit PSD Constanta, in cadrul evenimentului…

- In Austria, ii poti arata degetul mijlociu vicecancelarului si sa ii spui "fuck", daca acest lucru este argumentat: aceasta este decizia Curtii de apel din Viena, care a invocat libertatea de expresie, scrie AFP.

- Fostul sef al Directiei Generale Transport Public si Cai de Comunicatie a Primariei municipiului Chisinau, Igor Gamretchi, condamnat la doi ani de inchisoare cu suspendare, ar putea reveni la Primarie, dupa ce Curtea Suprema de Justitie (CSJ) a constatat ca decizia Curtii de Apel de a-l priva de dreptul…

- Magistratii Inaltei Curti de Casatie si Justitie au respins cererea DNA de redeschidere a unui dosar penal in care este vizat printre alții și Paul Stanescu. Procurorii DNA au solicitat redeschiderea unui dosar mai vechi, pornit de la o solicitare a Curtii de Conturi. Angajatii institutiei descopereau…

- Un angajat care in timpul liber este obligat de angajator sa raspunda la telefon si sa ajunga oriunde ii cere acesta din urma intr-un scurt interval trebuie considerat program de munca, se arata intr-un comunicat de presa al Curtii de Justitie a Uniunii Europene.

- Decizie a magistratilor in dosarul "Orizont” (2556/120/2014), unde fostul primar al municipiului Buzau – Constantin Boscodeala este acuzat de abuz in serviciu - SE AMANA PRONUNTAREA PANA PE 1 MARTIE 2018. Aparatorii fostului primar Boscodeala au cerut ACHITAREA pentru ca “fapta nu exista!” – spun acestia,…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, nu va lua niciodata o decizie care sa-l plaseze in afara legii, a afirmat miercuri vicepresedintele PSD Ecaterina Andronescu. "Exista niste competente in cadrul carora domnul ministru al Justitiei trebuie sa se inscrie, pentru ca nimeni nu e deasupra legii", a afirmat…

- Islanda este pe punctul de a deveni prima tara europeana care interzice circumcizia, in ciuda faptului ca ritualul comun iudaismului si islamului poate deveni subiect de discutie privind libertatea religioasa.Legea, aflata in prezent in Parlament, propune o pedeapsa cu inchisoarea de pana…

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, va fi audiat in Comisia de Control a SRI din Parlament, ca urmare a scandalurilor legate de justiție și șeful SPP, scandaluri aparute in spațiul public. Calin Popescu Tariceanu va fi audiat, marți, dupa finalizarea lucrarilor din plenul reunit…

- USR si PNL vor contesta impreuna la Curtea Constitutionala modificarile aduse Legii nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, potrivit carora judecatorii CCR nu pot fi urmariti penal, retinuti, arestati preventiv si nici trimisi in judecata decat cu votul a doua

- Un tribunal de la Berlin a stabilit ca este ilegala utilizarea de catre Facebook a datelor personale ale membrilor sai si ca reteaua de socializare nu si-a informat in mod adecvat utilizatorii cu privire la modul in care le utilizeaza datele, a anuntat luni un grup german de apararea a drepturilor…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a decis, marti, ca sunt neconstitutionale unele dispozitii din modificarile aduse Legii 317/2004 privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). ‘Ne-am pronuntat pe cea de-a treia lege a Justitiei – Legea 317/2004 privind organizarea…

- Curtea Constitutionala a decis marti ca modificarile la Legea 317 privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) sunt partial neconstitutionale. Pana acum, CCR s-a pronuntat asupra contestatiilor la modificarile celorlalte doua legi ale justitiei – Legea 303/2004 privind…

- Magistratii Curtii Constitutionale au analizat sesizarea de neconsitututionalitate adresata forului in legatura cu Legea privind CSM-ul, ultima din pachetul celor trei legi ale Justitiei. Si au decis, marti, ca mai multe prevederi ale actului normativ adoptat de Parlament au fost declarate neconstitutionale.…

- Plenul Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) urmeaza a analizat, marti, sesizarile formulate de Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) si PNL cu privire la modificarile aduse Legii privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii.Judecatorii CCR au admis cinci…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat luni ca liberalii vor ataca la Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) legea de infiintare a Liceului romano-catolic din Targu Mures. "Am luat decizia de a ataca la CCR legea de infiintare a Liceului romano-catolic din Targu Mures", a spus Orban dupa sedinta…

- Ministrul Justitiei Tudorel Toader a anuntat joi seara, la TVR1, ca, in aceasta luna, va prezenta in Parlament un raport complet pe baza datelor primite de la Ministerul Public. Intrebat in legatura cu eficienta DNA, el a spus ca partial institutia este eficienta, iar partial nu, referindu-se la…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat miercuri ca saluta decizia premierului si a membrilor Cabinetului de a renunta la Serviciul de Protectie si Paza (SPP). El a spus ca nu a fost o decizie politica, și ca el, personal, a renunțat la protecția SPP și merge cu mașina partidului.…

- Judecatorii Curții Constituționale au decis, marți, dupa ce au analizat Legea 303/2004 privitoare la raspunderea magistraților ca o parte dintre articole sunt neconstituționale. Din acest punct legea se va intoarce la Parlament, acolo unde trebuie pusa in acord cu decizia Curții Constituționale.”In…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a decis, marti, ca modificarile la Legea 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor contine dispozitii neconstitutionale. Presedintele CCR, Valer Dorneanu, a precizat ca in ceea ce priveste prevederile referitoare la atributiile presedintelui Romaniei…

- Curtea Constitutionala a decis, marti, ca unele dispozitii din modificarile aduse Legii 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor sunt neconstitutionale, a anuntat presedintele CCR, Valer Dorneanu, citat de HotNews.ro. Legea privind statutul judecatorilor si procurorilor este una dintre…

- Pro TV a decis sa faca anumite schimbari privind una dintre cele mai populare emisiuni ale sale, ”Românii au Talent”.Postul a decis ca în sezonul ce va începe în februarie sa participe numai concurenti români. În ceea ce priveste…

- Social-democratul Paul Stanescu, propus pentru functiile de vicepremier si ministru al Dezvoltarii, a precizat, luni, la comisiile de specialitate din Parlament, ca sustine ca un functionar public acuzat de coruptie sa nu fie dat afara, el contrazicand astfel o decizie recenta a CCR.

- Tribunalul Constanta s a pronuntat in urma cu putin timp in dosarul in care Mihai Necolaiciuc, fost director general al CFR, a fost eliberat conditionat, in prima instanta, de Judecatoria Medgidia. Azi, Tribunalului Constanta a desfiintat sentinta penala pronuntata de Judecatoria Medgidia si a decis…

- PNL a declarat, marti, ca admiterea partiala de catre CCR a sesizarilor pe o prima lege din pachetul privitor la Justitie permite vot de respingere de ansamblu in Parlament, afirmand ca este regretabila decizia Curtii de a nu sesiza Comisia de la Venetia, potrivit unui comunicat transmis MEDIAFAX.

- Plenary session week 43 2013 in Strasbourg – Climate change conference Președintele Klaus Iohannis a desemnat-o pe Viorica Dancila premier, in urma consultarilor de la Cotroceni de miercuri. Șeful statului a sugerat ca intreaga procedura pentru numirea noului Guvern ar putea fi finalizata pana la 1…

- Liderul grupului minoritatilor nationale din Parlament, Varujan Pambuccian, a anuntat miercuri ca deputatii grupului se vor intalni cu premierul desemnat pentru a lua o decizie cum vor vota in Legislativ. "Grupul se va intalni cu prim-ministrul desemnat si vom avea o discutie in urma careia vom lua…

- Liderul grupului minoritatilor nationale din Parlament, Varujan Pambuccian, a anuntat miercuri ca deputatii grupului se vor intalni cu premierul desemnat de seful statului pentru a lua o decizie cum vor vota in Legislativ. "Grupul se va intalni cu prim-ministrul desemnat si vom avea o…

- Societatea OIL TERMINAL SA informeaza actionarii cu privire la faptul ca in data de 15.01.2018, Curtea de Apel Constanta, prin incheierea pronuntata, a dispus suspendarea judecarii contestatiei in anulare care face obiectul dosarului nr. 613 36 2017 pana la solutionarea recursului declarat de catre…

- Liderii PSD se reunesc in cadrul unui Comitet Executiv in care urmeaza sa decida inlocuitorul Doinei Pana, cea care a demisionat din funcția de ministru al Apelor și Padurilor.Citește și: Meciul Dragnea – Tudose, la prima repriza : SCENARII vehiculate pentru Cex-ul PSD (presa) Surse…

- Senatoarea PSD Ecaterina Andronescu a declarat ca știa de intenția Doinei Pana de a demisiona și ca aceasta luase decizia înainte de sarbatori. „Eu știam de lucrul acesta. Am avut o discuție cu domnia sa înainte de sarbatori, când în Parlament erau dezbaterile…

- Sunt clipe dramatice pentru Alina Borchescu, iubita lui Sergiu Curca. Tanara plange moartea iubitului sau, dupa ce tanarul artist a decis sa-si ia viata in prima zi din an. Sergiu Curca si-a pus capat zilelor in prima zi din 2018, lasandu-si in spate prietenii si rudele care nu inteleg de ce s-a sinucis.…

- Razvan Ciobanu nu va mai aparea la emisiunea „Bravo, ai stil”. Designerul a explicat de ce a luat aceasta decizie. Razvan Ciobanu, apreciatul jurat de la “Bravo, și stil!” și unul dintre cei mai valoroși creatori de moda din Romania, parasește show-ul de la Kanal D, in care a avut o contribuție semnificativa,…

- Germanul Oskar Groening, in varsta de 96 de ani, cunoscut drept ”contabilul de la Auschwitz” si condamnat in calitate de complice la uciderea a 300.000 de persoane, urmeaza sa fie plasat in detentie dupa ce Curtea Constitutionala din Karlsruhe, cea mai inalta instanta germana, a decis ca el este apt…

- Asociatia Forumul Judecatorilor din Romania (FJR) a solicitat Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ) sa sesizeze Curtea Constitutionala in ce priveste Legea privind organizarea judiciara, a doua lege adoptata de Parlament dupa cea privind Statutul Magistratilor.

- Plenul Reunit al Camerei Deputaților și Senatului a aprobat, vineri, cu 253 de voturi „pentru" si 95 de voturi „impotriva", solicitarea transmisa de președintele Comisiei de ancheta, Oana Florea, de prelungire a termenului de depunere a raportului pana pe 31 ianuarie 2018 de catre Comisia speciala de…

- Igor Dodon sustine ferm ca, desi Constitutia il obliga sa promulge legile adoptate de Parlament daca acestea sunt intoarse presedintelui spre promulgare pentru a doua oara, aceasta practica nu se va respecta si in cazul promulgarii legii ce prevede interzicerea propagandei ruse in Republica Moldova.

- Uber este un serviciu de transport, iar statele europene il pot reglementa ca atare, arata o decizie a Curtii de Justitie a UE. Uber sustine ca este o aplicatie digitala si ca serviciile sale nu au nicio legatura cu taximetria. Decizia inseamna practic ca Uber poate fi obligata de autoritati sa dispuna…