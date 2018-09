Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Apel Craiova a respins, joi, ca nefondate contestatiile formulate de Darius Valcov si alti doi inculpati impotriva incheierii judecatorului de camera preliminara de la Tribunalul Gorj in dosarul in care Valcov a fost trimis in judecata pentru instigare la dare si luare de mita, transmite Agerpres.ro.…

- Judecata in dosarul in care consilierul premierului Viorica Dancila, Darius Valcov, e acuzat ca ar fi mituit un angajat de la Cadastru, va incepe la Tribunalul Gorj, dupa ce magistratii Curții de Apel Craiova au respins, joi, definitiv, contestatiile inculpatilor, transmite corespondentul MEDIAFAX.Curtea…

- Judecata in dosarul in care consilierul premierului Viorica Dancila, Darius Valcov, e acuzat ca ar fi mituit un angajat de la Cadastru, va incepe la Tribunalul Gorj, dupa ce magistratii Curtii de Apel Craiova au respins, joi, definitiv, contestatiile inculpatilor, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- O noua sedinta de judecata in dosarul fostului presedinte al Consiliului de Administratie al Bancii de Economii, Ilan Sor, primar de Orhei, a avut loc astazi, 19 septembrie, la Curtea de Apel Cahul. Judecatorii au admis demersul avocatilor cu privire la efectuarea unei expertize financiar-contabile,…

- Judecatorii de la Curtea de Apel Chișinau a admis apelul Primariei capitalei de a nu menține hotararea instanței de judecata, din data de 22 martie 2018. Instanța a remis cauza spre rejudecare catre instanța de fond, pentru a fi examinata in alt complet de judecata.

- Judecatorii de la Curtea de Apel Craiova au hotarat, marți, sa respinga acțiunile formulate de Vadik Gigi Zavera, zis Gigioc, și alți trei inculpați arestați preventiv pe 29 iunie, pentru comiterea de infracțiuni informatice. Procurorii DIICOT din Craiova au explicat ...

- Judecatorii au decis rejudecarea dosarului la sase ani de cand ajunsese in instanta, dar nici pana astazi procesul nu a fost finalizat. Procurorii anticoruptie au trimis in judecata un inspector fiscal si mai multi oameni de afaceri pentru abuz in serviciu si evaziune fiscala. Curtea de Apel Galati…

- Judecatorii de la Curtea de Apel Craiova au hotarat, saptamana trecuta, sa condamne definitiv la doi ani de inchisoare cu suspendate un cetațean turc, acuzat ca a incercat sa mituiasca cu 350 de lei trei polițiști din cadrul Biroului Rutier ...