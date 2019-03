Stiri pe aceeasi tema

- Adunarea Generala a Judecatorilor din cadrul Judecatoriei Oradea a decis suspendarea ședințelor de judecata o ora pe zi, incepand de joi, pana in 8 martie, ca masura de protest fața de OUG din justiție, scrie Mediafax.Potrivit hotararii magistraților Judecatoriei Oradea transmisa, joi, Adunarea…

- Magistratii Judecatoriei Ploiesti protesteaza, incepand de joi si pana in data de 8 martie, fata de prevederile OUG 7 si fata de modul in care aceasta a fost adoptata, urmand a suspenda, zilnic, timp de jumatate de ora, sedintele de judecata. De asemenea, magistratii vor intra in sali purtand banderole,…

- Adunarea Generala a Judecatorilor din cadrul Judecatoriei Ploiesti a decis, miercuri, sa suspende zilnic sedintele de judecata cate 30 de minute, pana pe data de 8 martie, in semn de protest fata de adoptarea OUG 7 2019, care a modificat legile Justitiei, informeaza Agerpres.roAdunarea Generala a Judecatorilor…

- Adunarea Generala a Judecatorilor din cadrul Judecatoriei Ploiesti a decis, miercuri, sa suspende zilnic sedintele de judecata cate 30 de minute, pana pe data de 8 martie, in semn de protest fata de adoptarea OUG 7/2019, care a modificat legile Justitiei. "Adunarea Generala a Judecatorilor…

- Parchetul de pe langa Tribunalul Constanta a decis sa isi suspende activitatea timp de trei zile, intre orele 8.00 - 12.00, fiind nemultumiti de modificarile aduse la legile justitiei prin OUG 7, potrivit news.ro.Purtatorul de cuvant al Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta, Sadac Zafer,…

- Curtea de Apel Constanța a decis cu majoritate de voturi sa-și suspende activitatea timp de 30 de minute, in intervalul 12:00-12:30, pana la 1 martie. Adunarea Generala s-a intrunit la cererea a 32 de judecatori, in temeiul art. 50 alin. 3 din Legea nr. 304/2004. Totodata, judecatorii Curții de Apel…

- Procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Iasi au decis, in unanimitate, ca in perioada urmatoare sa protesteze fata de ordonanta de urgenta initiata de Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, ei urmand sa organizeze un protest in strada pe 25 februarie si sa suspende activitatea timp de 5 zile, informeaza…

- Parchetul Judecatoriei Constanța se alatura protestelor magistraților și a decis sa iși suspende activitatea pentru trei zile. Este primul parchet din țara care ia o astfel de decizie fara precedent, scrie Hotnews. Adunarea Generala a Parchetului Judecatoriei Constanța a decis ...