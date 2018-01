Stiri pe aceeasi tema

- Înalta Curte de Casatie si Justitie a respins definitiv luni, contestatia lui Radu Mazare împotriva deciziei prin care s-a decis arestarea preventiva a fostului primar al municipiului Constanta. (continua) AGERPRES/(AS - autor: Mihai Stoica, editor: Mihai Simionescu)

- Fostul europarlamentar Adrian Severin cere eliberarea conditionata Adrian Severin. Foto: Arhiva. Fostul europarlamentar Adrian Severin, care executa o pedeapsa de patru ani de închisoare, a cerut la Judecatoria Sectorului 5 eliberarea conditionata. El a declarat în fata magistratilor…

- „Al doilea lucru va fi sa iau legatura cu colegii de facultate, sa imi reiau activitatea didactica. Personal, nu intentionez sa storc lacrimi si sa cer clementa in virtutea unei sanatati afectate. Ce trebuie retinut este ocazia de a arata ca justitia romana nu reinstaureaza de facto pedeapsa cu moartea.…

- Un barbat din localitatea damboviteana Tatarani, eliberat conditionat din penitenicar dupa ce a executat o pedeapsa pentru furt calificat, a fost retinut, joi, intr-un nou dosar de furt, fapta de care este suspectat fiind comisa la zece ore dupa ce a parasit penitenciarul.Barbatul in varsta…

- Fostul impresar sportiv, Victor Becali, condamnat la patru ani si opt luni in dosarul ”Transferurilor”, scapa de inchisoare. Magistratii Tribunalului Bucuresti au decis eliberarea conditionata. Decizia Instantei este definitiva. Victor Becali a fost incarcerat la Penitenciarul Poarta Alba, dupa condamnarea…

- Doi criminali au recidivat dupa eliberarea condiționata și au luat alte vieți: este cazul lui Fanel Milea originar din comuna braileana Viziru, care a reușit rara „performanța” de a fi condamnat pe viața a doua oara, și al lui Leonard Stan, care s-a reintors dupa gratii pentru omor, dupa ce in urma…

- Dupa 19 octombrie, data intrarii in vigoare a Legii privind recursul compensatoriu, instanțele de judecata au admis liberarea condiționata a 2.297 de persoane. Acestea se adauga celor 833 de persoane...

- Un tribunal turc a ordonat luni eliberarea conditionata a unei jurnaliste si traducatoare germane, a carei condamnare la inchisoare la sfirsitul lunii aprilie pentru 'apartenenta la o organizatie terorista' a iritat Berlinul, au anuntat avocatii sai, relateaza AFP. Tribunalul a 'ordonat eliberarea conditionata…

- Tribunalul Ilfov a motivat decizia de eliberare a omului de afaceri Dorin Cocos, judecatorii precizand ca perioada de detentie a fost suficienta pentru reeducare, nefiind o problema in ceea ce priveste reintegrarea sociala, intrucat vrea sa-si reia activitatea de administrare a propriei firme.

- Frații lui Hayssam, Mukhles si Mahmoud, au fost dați in urmarire internaționala spre a fi incarcerați in urma condamnarii la cate cinci ani de inchisoare pentru ca l-au ajutat pe Omar Hayssam sa fuga din Romania. Omar Mukhles și Omar Mahmoud au ajutat la ieșirea frauduloasa din Romania a…

- Omul de afaceri Bobby Paunescu s-a prezentat joi la sediul Direcției Naționale Anticorupție pentru a fi audiat intr-un dosar de corupție, au precizat, pentru AGERPRES, surse judiciare. Potrivit acestora, el ar fi fost chemat în calitate de martor. AGERPRES/(AS — autor: Mihai…

- Tribunalul Ilfov a luat astazi o decizie privind eliberarea condiționata a fostului ministru al Comunicațiilor Gabriel Sandu, care executa o pedeapsa de 3 ani de detenție în dosarul ”Microsoft”. Tribunalul a admis contestația DNA și a desființat o decizie a Judecatoriei Sectorului…

- Miercuri s-a judecat la Tribunalul Cluj-Napoca recursul formulat de DNA impotriva masurii de eliberare condiționata a fostului ministru Monica Iacob Ridzi, sentința data de Judecatoria Gherla in urma cu trei saptamani. Magistratii clujeni au respins motivația DNA pentru menținerea in inchisoare a inculpatei…

- Judecatoria Sectorului 4 a explicat motivele care i-au determinat pe magistrati sa admita cererea de eliberare a omului de afaceri Dan Diaconescu, sustinând ca în perioada petrecuta în închisoare acesta s-a reeducat, iar

- Judecatoria Sectorului 4 a admis marți cererea de eliberare condiționata depusa de fostul impresar Victor Becali, care executa la Penitenciarul Jilava o pedeapsa de patru ani și opt luni de inchisoare primita in dosarul transferurilor de fotbaliști. Decizia nu este însa definitiva…

- Dupa mai multe cereri respinse de judecatori, Victor Becali cere din nou eliberarea conditionata și iși pune acum speranțe in noua lege.Legea noua ii permite fiecarui deținut sa caștige șase zile din pedeapsa, la 30 executate in spatele gratiilor, iar Victor Becali poate profita de acest lucru,…

- Meme Stoica s-ar putea intoarce dupa gratii dupa scandalul din club: ”Risca sa-i fie revocata eliberarea condiționata”. Mihai Stoica s-ar putea sa-și fi facut singur un rau foarte mare dupa scandalul recent dintr-un club de fițe bucureștean . Mihai Stoica a fost unul dintre cei opt arestați din Dosarul…

- Avocat Bogdan Barbuceanu a vorbit despre MM Stoica și despre ieșirea nervoasa dintr-un club din București: "Riscul e destul de mare, am ramas șocat de evenimentele incredibile care l-au avut in prim-plan pe Mihai Stoica". Sambata seara, Gazeta Sporturilor, prezenta in exclusivitate pe site evenimentele…

- In 25 septembrie, Tribunalul Alba a judecat contestatia formulata de procurori in urma unei decizii date in 30 august de Judecatoria Aiud, care a admis la acea data propunerea inaintata de Penitenciarul Aiud privind liberarea conditionata a omului de afaceri Ilie Carabulea. Judecatoria Aiud a dispus…

- Dan Voiculescu vrea sa beneficieze si el de recursul compensatoriu. Fostul senator sustine, intr-o cerere adresata magistratilor, ca ar trebui sa i se aplice legea care scade din pedeapsa sase zile la fiecare luna petrecuta in detentie in conditii improprii.Citeste si: Tudorel Toader mai face…

- Monica Iacob Ridzi a fost un deținut model, potrivit magistratilor Judecatoriei Gherla! Aceștia au aprobat cererea de liberare conditionata a fostului ministru motivand ca acesta a absolvit in detentie cursul de calificare "lucrator in gospodarie agroturistica" cu media 10 si a avut o comportare…

- Fostul ministru Gabriel Sandu le-a cerut, miercuri, magistratilor de la Judecatoria Sectorului 4 sa-l elibereze conditionat din inchisoare, unde executa o pedeapsa in dosarul 'Microsoft', sustinand ca ultimii trei ani au fost "de mare chin" pentru el in penitenciar.

- Fostul ministru Gabriel Sandu le-a cerut magistraților de la Judecatoria Sectorului 4 sa-l elibereze condiționat din închisoare, unde executa o pedeapsa în dosarul Microsoft, susținând ca ultimii trei ani au fost de mare chin pentru el în penitenciar, informeaza Agerpres.…

- Aflat in detentie, fostul reprezentant al Guvernului, responsabil cu conducerea Ministerului Comunicatiilor, cere eliberarea conditionata. Gabriel Sandu s-a adresat instantei, iar miercuri a fosta adus in sala de judecata, la Judecatoria Sectorului 4. Si-a sustinut argumentele pentru care solicita sa…

- Fostul ministru al Comunicatiilor Gabriel Sandu a cerut, miercuri, sa fie eliberat conditionat, el declarând în fata instantei ca familia sa are mai multa nevoie de el ca oricând, adaugând faptul ca ultimii trei ani

- Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a admis marți cererea de aparare a reputației profesionale a procurorului Elena Radescu, coordonatorul echipei de control la Direcția Naționala Anticorupție, au precizat, pentru AGERPRES, surse din CSM. Sursele citate au aratat ca decizia a fost…

- Judecatoria Sectorului 4 a decis, vineri, sa il elibereze conditionat pe Dan Diaconescu, dupa ce acesta a ispasit doi ani si jumatate din pedeapsa de cinci ani si sase luni de inchisoare cu executare, primita in dosarul in care a fost gasit vinovat pentru santajarea unui fost primar. Dan Diaconescu…

- Unda de speranta, din partea instantei, pentru Monica Iacob Ridzi, dupa ce a fost admisa, in prima faza, cererea sa de eliberare conditionata. Aflata la momentul de fata in Penitenciarul Gherla, executand pedeapsa definitiva dispusa in februarie 2015, in dosarul cunoscut opiniei publice drept “2 mai”,…

- Judecatoria Sectorului 4 a admis, vineri, cererea de liberare conditionata din inchisoare a lui Dan Diaconescu, care executa la Penitenciarul Rahova o pedeapsa de cinci ani si sase luni inchisoare...

- Fostul ministru al Tineretului și Sportului, Monica Iacob Ridzi, este la un pas de eliberarea condiționata.Judecatoria din Gherla au luat o decizie, in prima instanța, prin care s-a hotarat ca fostul ministru poate fi eliberata condiționat. Decizia nu este definitiva și cel mai probabil ca…

- Omul de afaceri Ilie Carabulea nu renunta la visul sau de a fi eliberat mai devreme din inchisoare. Condamnatul a depus o noua cerere de eliberare la Judecatoria Aiud, dupa numai o luna de la decizia definitiva prin care i-a fost respinsa precedenta solicitare. Noua cerere are la baza Legea recursului…

- Fostul ministru al tineretului și Sportului, Monica Iacob Ridzi, a avut in aceasta dimineața proces la Judecatoria Gherla, prin care a solicitat eliberarea condiționata. Aceasta a fost condamnata la cinci ani de inchisoare cu executare in dosarul de coruptie privind organizarea Zilelor Tineretului in…

- Monica Iacob Ridzi, fostul ministru al Tineretului si Sportului in guvernarea PDL, condamnata la 5 ani cu executare pentru fapte de coruptie, s-a aflat vineri dimineata in fata judecatorului de la Gherla. Avocatul Tiberiu Ban a solicitat instantei eliberarea conditionata a clientei sale, aducand ca…

- Magistrații de la Tribunalul Ilfov au respins, luni, cererea de eliberare condiționata din inchisoare a fostului finanțator al clubului Dinamo Cristian Borcea, care executa la Penitenciarul Jilava o condamnare de 6 ani și 4 luni primita in dosarul transferurilor din fotbal. Inițial, pe 4…