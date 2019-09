Judecatoria Sectorului 4 ar putea decide, miercuri, daca admite cererea fostului finantator al clubului Dinamo Cristian Borcea de a fi eliberat conditionat din Penitenciarul Jilava. Marti, Judecatoria Sectorului 4 a dezbatut cererea lui Cristian Borcea, insa magistratul care se ocupa de acest caz a amanat cu o zi pronuntarea unei solutii. "Am participat in aceste cinci luni la cursuri si programe. Am platit prejudiciile, plus doua milioane euro penalitati. Am participat la toate cursurile si programele. Am fost vizitat de toti cei 9 copii. Am muncit non-stop in penitenciar", a spus Borcea in instanta.…