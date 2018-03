Stiri pe aceeasi tema

- Sapatamana trecuta, fosta șefa a Serviciului Financiar din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca Bistrița-Nasaud (ITM BN), Virginia Platon-Georgița, a fost gasita Agenția Naționala de Integritate (ANI) in conflict de interese administrativ, din cauza unor documente aferente unui contract de vanzare-cumparare…

- Intr-un material publicat la sfarsitul lunii noiembrie 2016, intitulat ”Revolutie falsa, revolutionari falsi si bani publici cheltuiti cu nemiluita”, demonstram faptul ca ceea ce s-a intamplat legat de evenimentele din Decembrie 1989, a constituit cea mai mare dezinformare si minciuna din istoria Romaniei…

- Din dosarul Corneliei Baciu, care a fost trimisa in judecata in 2015 deoarece ar fi constituit un grup infractional organizat ce ar fi contractat prin interpusi credite false, reiese faptul ca au existat si persoane care au contractat credite pentru ele insele, principala inculpata din acest dosar ajuntandu-le…

- O firma infiintata abia in anul 2016, cu doar un an de activitate, pregateste ditamai cartierul rezidential in Viisoara. Acesta este compus din nu mai putin de 24 de case exclusiviste. Desi firma este noua, personajele din spatele sau sunt cunoscute si…controversate. Unul dintre cele mai grandioase…

- Licitatia pentru acordul cadru prin care se vor achizitiona ambulante va mai avea de asteptat, cel putin anul acesta, chiar daca parcurile autor ale Serviciilor de Ambulanta Judetene sunt pline de masini bune de casat. La sfarsitul anului 2016, cand a fost lansata aceasta aceasta licitatie, IGSU a trebuit…

- De la inceputul lunii martie a intrat in vigoare legea care contractele de acces pe proprietatea publica sau privata ale operatorilor de date se vor transmite catre Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM). Autoritatea este o falanga a SRI iar o mare parte dintre…

- In ultimele 24 de ore jandarmii Detașamentului 1 Mobil Bistrița au executat o actiune specifica pe linie silvica, in cooperare cu lucratori din cadrul Ocolului Silvic Valea Ilvei, in zona localitatilor Lunca Ilvei si Ilva Mica. A fost aplicata o sanctiune in valoare totala de 5.000 lei, pentru transport…

- Imediat dupa ce Doina Pana a demisionat, zice-se din motive de sanatate, in luna ianuarie anul acesta din functia de ministru al Apelor si Padurilor, cei din sectorul forestier din Romania, prin „gura” lui Catalin Tobescu, care este printre altele si administrator al Fordaq Romania – Comunitatea Forestierilor,…

- Fostul sef al Garzii Forestiere Cluj, Istrate Stetco, a fost destituit de premierul Viorica Dancila din functia de secretar de stat la Ministerul Apelor si Padurilor, dupa aproximativ un an de zile de la numirea lui in functie. In locul lui a fost pus in post un profesor de la USAMV Cluj, Ilie Covrig,…

- Omul de afaceri Ioan Moldovan, care s-a aflat ani de zile in topul celor mai bogati romani, s-a apucat de vandut tot ce tine de turism. Acesta a scos la vanzare toate cele trei hoteluri ale sale, pentru care cere exorbitanta suma de 24 de milioane de euro. Ioan Moldovan a inceput anul cu stangul. Chiar…

- In mai putin de un an, Primaria Bistrita condusa de Ovidiu Cretu a reusit performanta sa cheluiasca aproape 100.000 de euro pe statii de autobuz. Este vorba despre 20 de bucati, care ar trebui sa aiba afisaj electronic care sa le spuna calatorilor ce rute includ statia respectiva si cand soseste urmatorul…

- Sute de cazuri de braconaj cinegetic sunt descoperite anual de catre politisti, iar tot atatea persoane sunt cercetate in dosare penale dupa ce au vanat fara permis sau fara aviz de la AJVPS. Potrivit surselor, primarul comunei Recea Cristur, Laurian Alexandru Rus, impreuna cu alti amici, a fost prins…

- Unele cazuri de crima care au avut loc din 2015 incoace sunt fie inca in ancheta, fie inca pe rolul instantelor de judecata. Faptele comise sunt de-a dreptul oribile si au socat o tara intreaga. Au fost si bistriteni care au ucis dincolo de granitele judetului. Continuam sa va prezentam seria de crime…

- Unui tanar din Singeorz Bai i-a fost schimbata masura preventiva, din control judiciar in arest la domiciliu. Tanarul avea deja un dosar penal pentru ultraj si s-a mai ales cu unul, de data aceasta el fiind acuzat de lovire si amenintare. Potrivit IPJ BN, la data de 9 februarie a.c., poliția a fost…

- Tribunalul Bistrita-Nasaud a pronuntat sentinta in dosarul medicului Gheorghe Dinica, acuzat de luare de mita, folosirea de informatii ce nu sunt destinate publicitatii in scopul obtinerii de bani, bunuri sau foloase, abuz in serviciu, fals intelectual, acesta primind o pedeapsa cu suspendare, asa cum…

- Scandal mare in sanul Federatiei Romane de Judo, dupa ce oficialii au aflat, in urma cu 3 saptamani abia, ca antrenorul de judo bistritean Vasile Bodea a fost condamnat pentru proxenetism, inca din 2016, la 3 ani de inchisoare cu suspendare. In 2011, anul in care au inceput problemele penale pentru…

- Administratia bistriteana este, fara echivoc, o mare familie. Din pacate aceasta nu este doar o figura de stil, ci reda adevarul. Nu putini sunt cei carora gradul de rudenie cu seful unei institutii le-a asigurat intrarea, un job fara prea multe batai de cap si un salariu pe masura. Gazeta de Bistrita…

- Consiliul Judetean isi baga nasul tot mai mult in activitatea sportiva din Bistrita-Nasaud. Dupa sustinerea echipei de handbal, autoritatile judetene vor sa resusciteze Gloria Bistrita si nu pe bani putini. Gloria Bistrita nu moare, se transforma! Dupa ce mai multe entitati s-au straduit sa salveze…

- In dosarul Linei Monica Craciun, femeia acuzata de procurori de omor, exista detalii foarte interesante. Potrivit declaratiilor date in fata procurorilor in timpul urmaririi penale, femeia recunoaste ca a pierdut niste sarcini. Perioada pe care insa aceasta o mentioneaza nu coincide cu perioada in care…

- Bistrita-Nasaud este in general un judet in care crima nu este la ea acasa, iar gradul de infractionalitate este destul de scazut. Au existat insa si cazuri care au „bubuit” la nivel national prin ferocitatea de care au dat dovada criminalii. In ceea ce priveste criminalii in serie, in Bistrita-Nasaud…

- Situatie foarte ciudata in dosarul IPJ Gate, in care sunt trimisi in judecata Ioan Ovidiu Muresan – fostul sef al IPJ Bistrita-Nasaud, Roberto Hasnas – fostul sef al Politiei Rutiere Bistrita-Nasaud si Leon Closca – fostul comandant al Politiei Nasaud, alaturi de alte patru persoane, pentru infractiuni…

- Ioan Moldovan, unul dintre cei mai imprtanti jucatori de pe piata carnii nu pare sa mai poata sa faca fata competitiei, care apeleaza la rebranding si alte artificii care sa-si vanda produsele. Investitorul a fost nevoit sa concedieze jumatate dintre angajatii sai de la abatorul din Sieu Magherus. …

- Municipalitatea a pus la bataie nu mai putin de 37,7 milioane lei pentru izolarea termica a peste 2.100 de apartamente din Bistrita, in cadrul a sapte randuri de licitatii. Desi sumele sunt tentante pentru fiecare contract in parte, ofertantii nu s-au inghesuit prea tare, iar nume din Bistrita-Nasaud…

- O firma clujeana pune mana pe zeci de mii de euro sa deseneze benzile de circulatie si sa taie din Bulevardul Decebal si Andrei Muresanu si strada Nasaudului. Reconfigurarea traseului include benzi speciale pentru autobuze si trasee pentru biciclete. Luna aceasta, o firma clujeana a pus mana pe un…

- Este o decizie așteptata de mult timp de opinia publica, ca Armata Romana, sa revina la obligativitatea purtarii uniformei de oraș și de serviciu in spațiul public. Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a anulat ordinul care le permitea militarilor sa vina și sa plece de la locurile de munca imbracați…

- Judecatorii din Mures l-au condamnat pe magistratul Gabriel Nasui, la pedeapsa cu inchisoarea de patru ani, pentru fapte de coruptie. Impreuna cu acesta, la patru ani de inchisoare a fost condamnat si omul de afaceri Cristian Ioan Babos. Cei doi mergeau in vacante chiar in perioada in care Nasui judeca…

- Datoriile par sa ii desparta iremediabil pe cei doi investitori ai grupului Metropolis, care si-au investit impreuna banii mai bine de 15 ani. Asa se face ca in timp ce Chifa incearca sa scoata bani si din piatra seaca, strans cu usa de cei care vor sa-si recupereze datoriile, Rus pregateste ditamai…

- Primaria Bistrita a scos la licitatie unul dintre cele mai banoase contracte de anul acesta. Este vorba despre restaurarea Bisericii Evanghelice, care va inghiti aproape 11 milioane de lei. Monumentul spre care s-au directionat milioane in ultimii ani, a atras atentia a 12 firme, care s-au asociat,…

- La mijlocul saptamanii trecute, constructorul lotului 2 din autostrada Sebes-Turda, firma Euroconstruct Trading 98, a intrat in insolventa la cerere. Potrivit datelor financiare, firma ar avea de primit de pe urma lucrarilor executate si neplatite peste 350 de milioane de lei. Compania este patronata…

- Ieri a avut loc prima sesiune a examenului național de bacalaureat ilegal. Astfel, in perioada 12-22 februarie, se vor derula probele de competente lingvistice și digitale din cadrul examenului de bacalaureat reformat dupa bunul plac al ultimilor doi miniștri care se incurca pe „genunche” in „pamblici”.…

- Primarul Ovidiu Cretu vrea sa ia cu forta terenul de pe Bistricioarei, unde vrea sa faca o parcare. Proprietarul parcarii refuza de cativa ani buni sa vanda terenul, fiind nemultumit de suma oferita de municipalitate. Primaria Bistrita spera sa ia terenul obligat-fortat folosindu-se de o chichita legislativa.…

- Epopeea cladirii de pe Sincai pe care a ridicat-o Primaria Bistrita pentru a-si muta acolo o parte din activitate pare sa nu se mai termine. De curand, municipalitatea a dat in judecata firma care a ridicat cladirea pentru ca i-a pierdut cartea tehnica. Problemele cladiri de pe strada Sincai, care…

- Doru Ciocan, un om de afaceri care pregatește un important proiect imobiliar in zona Zavoaie, a bagat in spital, saptamana trecuta, un tanar care traversa strada pe trecerea de pietoni. Acesta a intrat cu viteza intr-un sens giratoriu și l-a luat in plin pe tanar. Se banuiește ca acesta participa la…

- Primaria Bistrița pregatește un nou sediu pentru Ocolul Silvic al municipiului. Acesta va fi amenajat intr-un fost punct termic din zona Ștefan cel Mare. Pe contractul de mai bine de un milion de lei a pus mana o fosta firma de casa, care, se pare, a reintrat in grațiile municipalitații. Ocolul Silvic…

- Bilanțul activitații IPJ BN a ascuns sub preș, prin omisiune, o stare de spirit negativa existenta in randul polițiștilor din structurile operative, pe cale sa de-a in clocot. Din cauza aplicarii dupa ureche a Legii salarizarii, in special polițiștii aflați in strada, cei care se confrunta direct cu…

- Prim-procurorul de la Parchetul de pe langa Judecatoria Turda, Dos Santos Rodrigues Cristina Ancuta, (cea care l-a cercetat pe fostul decan al Baroului BUTA, avocatul Ioan Buta) se judeca cu municipalitatea pentru un apartament din centrul Clujului. Desi contractul de inchiriere dintre prim-procuror…

- Politistii au efectuat, marti, mai multe perchezitii domiciliare, intr-un dosar de evaziune fiscala cu un prejudiciu de aproape 4 milioane lei. Oamenii legii au luat in vizor o firma de protectie si paza din Cluj-Napoca, ai carei administratori au inregistrat in evidentele contabile mai multe achizitii…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a decis marti ca mai multe dispozitii din Legea 303/2004 privind statutul magistratilor sunt neconstitutionale si a cerut redefinirea erorii judiciare si a relei credinte, dar si a gravei neglijente, informeaza Mediafax. „Dupa o sedinta maratonica, mai exact care…

- Procesul lui Gavril Gorea, patronul Gomar Lux, a curs foarte repede, magistratii Tribunalului Bistrita-Nasaud pronuntand sentinta in luna decembrie a anului trecut, dupa doar cinci termene de judecata, desi procurorii i-au respins acestuia incheierea unui acord de recunoastere a vinovatiei. Gavril Gorea…

- Primaria Bistrița se pregatește sa cheltuiasca anul acesta 100.000 de euro pe parcometre. Acestea vin sa ii ajute pe șoferi sa achite parcarea cu plata, mai ușor. Culmea este faptul ca Primaria Bistrița a mai avut o asemenea tentativa, in urma cu cațiva ani, care insa s-a dovedit total nefuncționala,…

- De circa doi ani, Veturia Pestean si fiica acesteia, Adela Flore, se lupta in instanta cu vecinii lor – sotii Radu-Ioan si Gherghina Miron – pentru o suprafata din imobilul in care locuiesc si despre care cele doua femei spun ca le apartine. Mai mult decat atat, Veturia Pestean reclama faptul ca in…

- Dupa mai multe accidente, unele dintre ele tragice, care ar fi trebuit sa determine Primaria Bistrița sa se grabeasca sa amenajeze bariere la trecerile la nivel cu calea ferata de pe teritoriul orașului, lucrurile par sa se miște cu viteza melcului. Abia acum, municipalitatea a licitat studiile de fezabilitate…

- Un politist din Iasi a fost injunghiat, duminica dimineata, de catre un individ, in urma unui conflict spontan izbucnit intre cei doi, intr-un club din oras. Ulterior, acesta a fost urmarit si injunghiat in fata spitalului, potrivit mediafax.ro Politistul iesean a ajuns la spital, duminica, dupa ce…

- Gabriel Rus, tanarul din Tarlisua, care in toamna anului trecut a provocat un accident grav de circulatie, soldat cu decesul unui taximetrist din Coldau – Claudiu Zegrean – si ranirea altor trei persoane, a fost trimis in judecata, pe 19 ianuarie, de procurorii de la Parchetul de pe langa Judecatoria…

- Dupa ce a jonglat cu mai multe firme, in speranța de a scapa de creditorii care le suflau in ceafa, administratorii Gomar Lux apeleaza la unul dintre cei mai bogați romani, bazandu-se pe cea mai noua investiție a acestuia. Este vorba despre Ion Țiriac, care s-a bagat anul trecut și pe piața de carburanți.…

- Partia de schi, continua sa inghita bani, deși pana acum nu a funcționat nici macar o zi. Primarul Cretu pare sa fie urmarit de ghinion, in conditiile in care pe partie s-a asternut un strat bun de zapada, care insa nu poate fi batatorita din cauza ca pamantul de sub acesta nu este inca inghetat. Municipalitatea…

- In momentul adoptarii așa numitei legi a camatariei prin luna noiembrie 2011, opinia publica avea speranța ca in sfarșit aceasta indeletnicire inafara cadrului legal va fi sancționata, iar cei ce o practica vor suporta rigorile acesteia. Legea 216/2011, privind interzicerea activitații de camatarie,…

- Cateva zeci de mii de petarde au fost confiscate de jandarmii bistrițeni de la un barbat care vindea ilegal astfel de materiale pirotehnice in Piața Decebal din municipiu. Drept urmare, oamenii legii ar putea deschide un dosar penal pe numele barbatului, intrucat comercializarea ilegala de materiale…