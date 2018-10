O noua lege privind Curtea Suprema a Poloniei (SN, Ssd Najwyzszy), care a intrat in vigoare in aprilie, a stabilit varsta de pensionare a judecatorilor instantei supreme la 65 de ani, cu exceptia situatiei in care seful statului le permite sa continue. Imediat dupa aceea mai multi judecatori vizati de noul regulament s-au pensionat, in timp ce presedinta Curtii, Malgorzata Maria Gersdorf, care a implinit la randul ei 65 de ani, a sustinut - alaturi de ansamblul SN - ca potrivit Constitutiei tarii poate ramane in functie pana in 2020, potrivit Agerpres.



Or, vineri, Curtea de Justitie…