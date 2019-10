Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au anunțat joi trimiterea de întariri militare pentru a apara câmpurile petrolifere din estul Sirian, dupa ce s-au retras din zonele de la granița cu Turcia pentru a lasa spațiu liber ofensivei militare a Ankarei împotriva forțelor kurde, astazi forțate sa paraseasca…

- O persoana și-a pierdut viața și alte doua sunt date disparute, dupa ce hotelul Hard Rock, aflat inca in construcție in New Orleans, s-a prabușit. Alte 19 persoane au fost ranite, relateaza Associated Press. Incidentul a avut loc in apropiere de Cartierul Francez, o zona turistica din orașul New Orleans,…

- O persoana a murit si doua sunt date disparute dupa ce o parte dintr-un hotel in constructie din centrul istoric al orasului american New Orleans s-a prabusit sambata , in timp ce echipele de salvare incercau sa intre in ceea ce a mai ramas din cladire, potrivit Associated Press, scrie Mediafax.Cladirile…

- Dupa ce secretarul de Stat american Mike Pompeo a declarat miercuri in Arabia Saudita ca atacurile care au vizat rafinarii saudite, atribuite de Washington Teheranului, reprezinta un "act de razboi", Mohammad Javad Zarif a atras atentia ca un eventual atac asupra Iranului va avea consecinte grave.…

- Marion Cotillard joaca pe scena de la Bucuresti. Iata unde o poti vedea! Marion Cotillard a devenit celebra in lumea intreaga dupa ce a reusit sa castige mult ravnitul Oscar pentru rolul Edith Piaf pe care l-a jucat in filmul La Vie En Rose. Iata ca acum actrita joaca pe scena la Bucuresti, mai exact…

- Regizorul neozeelandez al blockbuster-ului ''Thor: Ragnarok'', Taika Waititi, prezinta in ''Jojo Rabbit'', a carui actiune se petrece in timpul celui de-Al Doilea Razboi Mondial, o poveste despre un tanar german (interpretat de Roman Griffin Davis) si despre prietenia acestuia cu o versiune imaginara…

- Serbia a laudat China, marti, pentru ca va dota armata tarii balcanice cu drone si alte echipamente, in contextul unor ingrijorari ale Occidentului legate de o acumulare de armament care ar putea ameninta pacea din zona, informeaza Associated Press.

- Daniella Pick, soția Quentin Tarantino, este insarcinata pentru prima oara. Anunțul a fost facut de reprezentantul cineastului american. Regizorul filmului „Once Upon a Time... In Hollywood” urmeaza sa devina tata. Soția sa, cantareața israeliana Daniella Pick, este insarcinata, a precizat Katherine…