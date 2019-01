Judecător: O să ajungem să cerem iertare infractorilor Intr-un interviu acordat Ziare.com, judecatorul Cristi Danilet, fost membru al CSM, remarca faptul ca uneori se acorda mult prea usor liberarile conditionate, in special atunci cand este vorba despre "recidivisti sau despre infractiuni violente", dar si faptul ca a crescut numarul de infractiuni comise cu violenta, precum si gradul de insecuritate in cazul cetatenilor onesti. Magistratul critica si atacurile repetate la adresa magistratilor, apreciind ca este vorba despre "o rafuiala a infractorilor si a unora dintre avocatii lor cu Justitia" si avertizand ca "s-ar putea ca in cursul timpului… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

