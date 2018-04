Stiri pe aceeasi tema

- Plenul CSM a decis, in sedinta de miercuri, transmiterea catre CSAT a unei solicitari de comunicare a hotararii din 2005 care a stat la baza protocoalelor. Consiliul a cerut protocolul incheiat in 2003 intre SRI si PNA, dar si un punct de vedere de la MJ privind protocolul SRI-PICCJ.

- Deși traiesc, de ani buni vieți separate, Oana Zavoranu și Pepe nu iși dau pace. Recent, bruneta a intentat o noua acțiune in instanța prin intermediul careia ii cere fostului soț despagubiri de jumatate de milion de euro.

- Astazi, Asociația “Ține de Tine!” se alatura celor peste 30 de parinti a caror copii urmeaza sa fie discriminati si carora li se incalca dreptul la egalitate de sanse in ceea ce priveste educatia, prin desfiintarea singurei clase de profil uman din orasul Cugir. Aceasta hotarare a fost luata de catre…

- Avocatul Toni Neacsu precizeaza ca, dupa sesizarea agentiei de presa MEDIAFAX cu privire la desecretizarea tuturor protocoalelor existente, va urma un val de plangeri similare din partea tuturor celor care au suspiciuni privind implicarea SRI in dosare. Potrivit acestuia, lucrul cel mai important…

- Una dintre cele mai scandaloase si grave prevederi din odiosul protocol SRI-PICCJ, desecretizat si dat publicitatii vineri 30 martie 2018, se refera la obligativitatea procurorului de a furniza SRI orice fel de date si informatii privind implicarea unor cadre ale Serviciului Roman de Informatii in…

- Afla tot ce iți rezerva astrele pentru aceasta luna și descopera principale previziuni din horoscopul lunii aprilie 2018 . Horoscopul lunii aprilie 2018: BERBEC (21 martie – 20 aprilie) Faci alegeri doar in funcție de ceea ce simți. De foarte puține ori te lasi condusa de rațiune. Emotiile puternice…

- Narcis Neaga, fost director general al CNADNR, redenumita Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere, in prezent avand functia membru in Consiliul de Administratie al CNAIR, a fost numit director general al Companiei Nationale de Investitii Rutiere.

- Ambasadorul George Cristian Maior la intalnirea cu reprezentantii companiilor americane: 'Romania si Statele Unite pregatesc un an 2018 foarte ambitios in domeniul comertului si investitiilor, care sa reflecte consolidarea dimensiunii economice a Parteneriatului Strategic' Ambasadorul Romaniei la Washington,…

- Consiliul de Administrație al Companiei de Autostrazi și Drumuri Naționale a discutat luni posibilitatea de a plati bani in plus directorului general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), pe langa salariul acestuia de 4.700 – 7.000 de euro lunar, pe criterii de...

- Dupa ce, luni, ministrul Justiției, Tudorel Toader i-a cerut, in maniera oficiala, Procurorului general, Augustin Lazar sa desecretizeze protocoalele incheiate intre Ministerul Public și Serviciul Roman de Informații, șeful parchetelor a fost reticent. Lazar a susținut inițial, marți, ca este nevoie…

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat, marti, cu amendamente, OUG 90/2017 privind unele masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene, care limiteaza cheltuielile publice anul acesta.

- Actionarii Romaero Bucuresti, companie de stat specializata in intretinerea si repararea avioanelor civile si militare de transport de pasageri sau cargo, vor sa revoce trei membri din Consiliul de Administratie, carora le expira mandatele, si sa numeasca administratori provizorii.

- Avand in vedere protocolul incheiat intre Ministerul Educației Naționale, Ministerul Justiției, Consiliul Superior al Magistraturii, Inalta Curte de Casație și Justiție și Ministerul Public, privind educația juridica in școli, vineri, 9 martie 2018, s-a desfașurat activitatea „Drepturile și libertațile…

- Pompierii teleormaneni intervin marti, 13 martie, in satele Laceni si Orbeasca de Sus, din comuna Orbeasca, afectate de inundatii. Pe DJ 504 se circula cu dificultate. Momentan, nu sunt sesizari ca apa ar fi intrat in case.

- Profitul record inregistrat de grupul auto german Volkswagen in 2017 a dus la majorarea cu aproape 40% a pachetului salarial acordat directorului general Matthias Mueller, pana la 10,4 milioane de euro, a informat marti cel mai mare constructor auto din Europa, informeaza Reuters. Salariul şi…

- Un judecator de la Tribunalul Timis a fost implicat intr-o altercatie intre doua grupuri, in zona Catedralei Mitropolitane din Timisoara. Magistratul si inca o persoana din grupul rival au fost raniti. Politistii si procurorii fac o ancheta in acest caz.Purtatorul de cuvant al Inspectoratului…

- "Fortele guvernamentale constroleaza mai mult de 50% din c", a declarat directorul Observatorului Sirian pentru Drepturile Omului. Cel putin 20 de persoane au murit in urma raidurilor aeriene, in timp ce trupele siriene incercau sa avanseze pe teritoriul regiunii Ghouta. La New York,…

- Un nou studiu atesta faptul ca este foarte posibil ca inlocuitorii zaharului sa agraveze infectiile cu bacteria C.difficile. Afla ce tip de indulcitori hranesc aceasta bacterie si cum de a ajuns sa produca in 2015 decesul a aproape 30.000...

- Consiliul de Administratie al Bancii Transilvania a hotarat rascumpararea unui numar de 10 milioane de actiuni, la un pret minim egal cu cel de piata din momentul efectuarii achizitiei si un pret...

- In urma avertizarilor meteorologice emise de ANM, conducerea mai multor inspectorate școlare din țara a decis, ieri, suspendarea cursurilor. O astfel de hotarare a fost luata in București, Constanța și in Dolj. „Consiliul de administratie al ISJ Dolj a hotarat suspendarea cursurilor la…

- Tineretul Național Liberal considera ca ministrul Justiției, Tudorel Toader, este o rușine și un contraexemplu pentru toți studenții de la Drept din Romania și trebuie sa plece din fruntea ministerului, eventual pentru a deveni copreședinte al PSD impreuna cu Liviu Dragnea: “Linșajul executat la adresa…

- Profesorul Valerius Ciuca de la Facultatea de Drept din Iasi, fost judecator la Tribunalul Uniunii Europene, este de parere ca acuzatiile lui Tudorel Toader la adresa sefei DNA nu au sustinere juridica si rationala.

- Proiectul de lege pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul ordinii si siguranței publice, care intarește autoritatea polițiștilor dar impune și anumite obligații oamenilor legii a fost aprobat de Guvern și va fi inaintat Parlamentului Romaniei. Principalele modificari aduse…

- Presedintele Autoritatii Nationale Palestiniene (ANP), Mahmoud Abbas a cerut in Consiliul de Securitate crearea unui mecanism multilateral pentru rezolvarea problemei palestiniene printr-o conferinta internationala la mijlocul anului 2018, relateaza AFP, scrie agerpres.ro.

- Presedintele USR, Dan Barna, anunta ca va avea la Bruxelles intalniri cu oficiali din Parlamentul European, Comisia Europeana si Consiliul UE, mentionand ca va discuta si despre "asaltul asupra legilor Justitiei" dat de PSD-ALDE si va reafirma atasamentul ferm al USR fata de respectarea valorilor europene.…

- Oameni de stiinta americani au identificat un anumit tip de celula stem care poate stimula sistemul imunitar sa stopeze dezvoltarea tumorilor, aceasta reusita avand potentialul de a spori sansele dezvoltarii unui tratament anticancer care ar putea fi utilizat in mod similar unui vaccin, relateaza…

- Presedintele Sindicatului Solidaritatea Hunedoara, Cristian Istoc, a declarat joi ca impreuna cu administratia CEH au fost intocmite mai multe propuneri legislative astfel incat sa poata fi accesate scheme de sprijin pentru producatorii de energie electrica pe baza de combustibili fosili.Totodata,…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a admis partial sesizarea de neconstitutionalitate privind modificarea Legii 317 care vizeaza organizarea CSM. „Cu oarecare satisfactie va anunt ca ne-am pronuntat asupra celei de-a treia legi a Justitiei, respectiv legea 317 privind organizarea CSM. Solutia este de…

- Consiliul municipal Chișinau (CMC) a constatat necesitatea schimbarii terenului de pe Calea Ieșilor cu numarul cadastral 0100506045 cu un teren de proprietate publica din domeniul privat al municipiului Chișinau. Un proiect de decizie in acest sens a fost votat in cadrul ședinței CMC de pe 7 februarie…

- Au mai ramas patru zile pana la alegerile din handbalul romanesc, programate la Rin Grand Hotel din Bucuresti. Un eveniment care a starnit un interes major, cel putin in randul celor care traiesc in fenomenul handbalistic. Consiliul de Administratie al Federatiei Romane de Handbal a pus la punct ultimele…

- Guvernul a redactat un memorandum in care cere ca reprezentantii statului in adunarile generale ale actionarilor sa solicite repartizarea a 90% din profiturile companiilor spre dividende si varsaminte la buget, asa cum s-a intamplat anul trecut. “Mandatarea reprezentantilor statului in Adunarea…

- Anumite alimente contribuie la raspandirea celulelor canceroase atunci cand vorbim de cancerul la san. Cercetatorii de la Cambridge au constatat ca asparagina, un aminoacid neesential prezent in sparanghel, favorizeaza metastazarea iar in absența asparaginei, cancerul nu s-a raspandit la oase, creier…

- Isarescu: Traiectoria prognozei de inflatie a fost revizuita in sus pe termen scurt Traiectoria prognozei de inflatie „a fost revizuita in sus pe termen scurt”, a anuntat miercuri guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu. „Noul scenariu al prognozei evidentiaza o crestere…

- In prezent, un proiect de lege este dezbatut de un tribunal din California privind amplasarea unei atentionari in cafenele si statiile de alimentare cu combustibil in care se vinde cafea privind existenta unor chimicale in bautura ce pot duce la aparitia cancerului. In cazul in care legea va fi promulgata,…

- Compania de stat Cupru Min Abrud, societate care exploateaza peste 60% din rezervele de cupru ale Romaniei, are un nou director interimar, dupa ce fostul manager general Nicolae Turdean si-a dat demisia din motive personale. La conducerea societatii, Consiliul de Administratia l-a imputernicit pe Gheorghe…

- Un avocat al companiei Tel Drum a solicitat, miercuri, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, recuzarea magistratului care trebuia sa judece contestatia cu privire la ridicarea sechestrului pus de DNA pe bunurile si conturile firmei. Motivul invocat a fost ca respectivul magistrat a mai judecat in…

- Biroul de informare si relatii publice din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție este abilitat sa aduca la cunostinta opiniei publice urmatoarele: Ministerul Public a lansat website-urile www.sipoca53.ro și www.sipoca54.ro, platforme online dedicate proiectelor europene…

- Piața magazinelor alimentare se va modifica radical in perioada urmatoare pentru ca cei de la Auchan au un plan de extindere masiva. Retailerul intenționeaza sa lanseze un nou concept My Auchan și va deschide magazine in toate benzinariile Petrom, dar și in alte locații din țara. Citește și:…

- Coreea de Nord a incalcat anul trecut interdictia ONU privind exporturile, livrand carbune in Coreea de Sud si Japonia, prin intermediul Rusiei, arata trei surse din serviciile de informatii vest-europene, citate de Reuters.In 5 august 2017, Consiliul de Securitate al Organizatiei Natiunilor…

- Dupa controversata masura a transferului contribuțiilor de la angajat la angajator, statul incearca sa repare eventualele inechitați din sistemul bugetar. Astfel, bugetarii care gestioneaza fonduri europene nerambursabile din Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene…

- Consiliul de Securitate al ONU se reuneste luni pentru a discuta despre situatia din Siria, a anuntat ministrul francez al Afacerilor Externe, Jean-Yves Le Drian. "Consiliul de Securitate al ONU va avea maine consultatii cu privire la situatia din Siria. Franta va sublinia in special urgenta asigurarii…

- Consilierul fractiunii Blocul Electoral „Platforma Popular Europeana – Iurie Leanca” din Consiliul municipal Chisinau, Victor Lutenco, si-a depus mandatul. Alesul local mentioneaza ca, desi demisioneaza, nu renunta la ideile sale si va continua sa se implice, transmite IPN.

- Deși ai mancat tot iți este foame? Anumite alimente iți intensifica senzația de foame și in timp iți pot da mari batai de cap, scrie Click Sanatate. Citeste si: MAE, reactie de ULTIM MOMENT dupa convocarea ambasadorului roman la Ministerul de Externe ungar Specialiștii in nutriție recomanda…

- O portiune de bulevard din dreptul ambasadei Rusiei la Washington va deveni "Boris Nemtsov Plaza" (Piata Boris Nemtov), dupa numele opozantului rus asasinat in 2015 la Moscova, potrivit unei rezolutii votate marti de Consiliul municipal al capitalei federale americane, transmite AFP. Rezolutia,…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca o usoara inflatie de 1,5 - 2% este benefica pentru cresterea economica si ca decizia BNR de majorare a ratei dobanzii de politica monetara 'nu este in momentul de fata un element de ingrijorare'. 'Japonia s-a luptat ani de zile…

- In prima ședința din acest an, consilierii locali au votat in unanimitate proiectul de hotarare privind acoperirea definitiva a deficitului Sectiunii de Dezvoltare a Bugetului Local de Venituri si Cheltuieli al municipiului Satu Mare, pe anul 2017. Este vorba despre suma de 14.634.175,47 lei din excedentul…

- Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) a hotarat majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 2% pe an, de la 1,75% pe an, incepand cu data de 9 ianuarie 2018, se arata intr-un comunicat de presa al institutiei.

- Maria Vasii, avocata liderului PSD, Liviu Dragnea, a afirmat joi, la DNA, dupa ce a studiat dosarul Tel Drum, ca a vazut multe lucruri în contractie cu cele declarate public de anumite persoane. "Cu siguranta sunt foarte multe lucruri pe care le-am vazut în contradictie…