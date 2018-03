Judecător: Corupţia în rândul funcţionarilor publici trebuie PEDEPSITĂ exemplar Judecatorul a considerat ca argumentele aduse in aparare, educatia aleasa si lipsa unui cazier nu arata decat ca fostul edil trebuia sa stie la ce riscuri se expune daca ia mita. Judecatorul de la Tribunalul Bucuresti a considerat ca faptele fostului edil sunt foarte grave, motiv pentru care se impune inchisoarea cu executare. „Tribunalul apreciaza ca in cazul inculpatului Nichita numai executarea in regim de detentie a pedepsei inchisorii este apta sa asigure funcțiile de constrangere, reeducare și exemplaritate ale sanctiunilor penale”, se arata in motivarea deciziei. Pedeapsa a fost dictata… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- Fostul presedinte al Consiliului Judetean Constanta, Nicusor Daniel Constantinescu, a fost achitat definit vineri, 23 martie, in dosarul in care initial a fost condamnat la sase ani de inchisoare, de Tribunalul Bucuresti. Sentinta definitiva apartine magistratilor de la Curtea de Apel Bucuresti. NicusorConstantinescu…

- Marian Vanghelie scapa de arest, dupa ce magistrații Curții de Apel București au respins definitiv, joi, solicitarea DNA. Procurorii anticorupție au cerut inlocuirea masurii de control judiciar cu cea de arest preventiv in cazul fostului primar al Sectorului 5. Curtea de Apel București a respins contestația…

- Fostul viceprimar al Clujului, Anna Horvath, a declarat la ultimul termen la Curtea de Apel Cluj ca nu accepta sa presteze munca în folosul comunitatii, una dintre conditii în cazul unei condamnari cu suspendare sau amânare. Prin urmare, pentru Horvath exista doua variante: ori…

- Un barbat din judetul Suceava a primit o pedeapsa record, la care risca sa se adauge si alte condamnari din dosare inca nefinalizate.Potrivit Monitorul de Suceava, Ovidiu Rusu, un barbat din Radauti, a primit o sentinta uluitoare la Curtea de Apel Suceava: „Contopeste pedeapsa mai sus mentionata…

- Judecatorii de la Curtea de Apel Galați i-au condamnat definitiv pe doi tineri, trimiși in judecata de procurorii DIICOT pentru trafic de minori. Magistrații au schimbat incadrarea juridica in proxenetism in forma continuata și l-a condamnat pe Cornel L. la 7 ani si 469 zile inchisoare, iar pe Alin…

- Fostul ofiter SRI Daniel Dragomir a cerut marti judecatorilor de la Curtea de Apel Bucuresti audierea in calitate de martori a fostului sef ANAF Gelu Diaconu si a fostului ministru al Agriculturii Daniel Constantin, in dosarul in care fostul ofiter SRI a fost condamnat in prima instanta la un an…

- Profesorul Mihai Lucan poate fi cercetat sub control judiciar in urma deciziei date de Daniela Toader, magistratul de la Tribunalul București. Cu doar trei saptamani in urma, medical fusese plasat in arest la domiciliu de magistratul Adina Radu de la Curtea de Apel București.

- Curtea de Apel Alba Iulia a decis condamnarea definitiva a omului de afaceri Daniel Serghei Condratov, barbatul care a condus beat si a omorat o fata de 16 ani. Pedeapsa finala a omului de afaceri este de...

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a fost achitat in dosarul in care a fost acuzat de folosire a influentei in scopul obtinerii unor foloase necuvenite pentru ca i-ar fi cerut omului de afaceri Tiberiu Urdareanu 50.

- Judecatorii CAB au respins, joi, cererea de intrerupere a executarii pedepsei facuta de torționarul Alexandru Vișinescu, dupa condamnarea la 20 de ani de inchisoare pentru crime impotriva umanitații. Fostul comandant al Penitenciarului Ramnicu Sarat pe motiv ca bolile de care sufera ar face imposibila…

- Lovitura dura pentru Vodafone Romania! Curtea de Apel București (CAB) a respins, printr-o decizie definitiva și irevocabila, apelul inaintat de companie impotriva unei hotarari a Tribunalului București (TB).Citeste si: Gerul napraznic DA PESTE CAP examenul de Bacalaureat: Anunt de ULTIM MOMENT…

- "Respinge actiunea ca neintemeiata. Obliga reclamantul la plata catre paratul FCSB a cheltuielilor de judecata partiale in suma de 10.000 lei. Cu apel in 30 de zile de la comunicare. Apelul se va depune la Tribunalul Bucuresti", se arata pe portalul instantelor de jduecata.In data de 21…

- Curtea de Apel Bucuresti s-a pronuntat in procesul in care organizatia nonguvernamentala "Asociația Cultural-Universala Mihai Eminescu" il acuza pe presedintele Klaus Iohannis ca nu formulat niciun raspuns la cererea ca Ministerului de Externe sa ii fie transmise propuneri pentru acordarea de "sprijin…

- Curtea de Apel Bucuresti a pronuntat miercuri sentinta in dosarul ANRP, in care sunt judecati fostul sef al ANI, Horia Georgescu, fostii deputati Catalin Theodor Nicolescu si Marko Attila-Gabor, precum si fosti membri ai Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despagubirilor.Horia Georgescu si…

- Curtea de Apel Bucuresti ar putea pronunta miercuri sentinta in dosarul ANRP, in care sunt judecati fostul sef al ANI Horia Georgescu, fostii deputati Catalin Theodor Nicolescu si Marko Attila-Gabor, precum si fosti membri ai Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despagubirilor.In aprilie 2015,…

- Curtea de Apel București a dat sentința definitiva in cazul lui Ionuț Rudeanu, ginerele fostului deputat de Timiș Vasile Blaga. In luna octombrie 2017, Rudeanu, care detine firma de paza Axis Corporate Security, a fost condamnat de Tribunalul Bucuresti, in prima instanta, la trei ani de inchisoare cu…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casație și Justiție ar urma sa pronunțe astazi decizia definitiva in dosarul in care fosta judecatoare Geanina Terceanu, condamnata de Curtea de Apel București la 5 ani și 6 luni de inchisoare, fiind acuzata ca a primit aproape 200.000 de euro mita pentru a dispune…

- Dragos Basescu, nepotul fostului șef de stat Traian Basescu, condamnat luni, de Curtea de Apel Bucuresti la trei ani de inchisoare cu executare pentru trafic de influenta va fi incarcerat la Penitenciarul Poarta Alba. Potrivit politistilor, lucratorii din cadrul Serviciului Investigatii Criminale din…

- Dragos Basescu, nepotul fostului presedinte Traian Basescu, a fost condamnat definitiv luni de Curtea de Apel Bucuresti la trei ani inchisoare cu executare, intr-un dosar in care a fost trimis in judecata de DNA pentru trafic de influenta. AGERPRES/(AS - autor: Eusebi Manolache,…

- Tribunalul Bucuresti a dispus prelungirea cu 30 de zile a masurii arestului la domiciliu pentru medicul Mihai Lucan, cercetat de DIICOT intr-un dosar de delapidare cu un prejudiciu de 5 milioane de lei. Decizia nu este definitiva si poate fi atacata la Curtea de Apel Bucuresti.Masura arestului…

- Numele ministrului pentru Mediul de Afaceri, Radu Oprea (fost prefect de Prahova) figureaza intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani deferit justitiei in 2016 de catre Parchetul de pe laga Inalta Curte de Casatie si Justitie. Dosarul nu a ajuns sa fie judecat pe fondul cauzei, ci s-a oprit…

- Laura Codruța Kovesi este parata intr-un nou dosar. Mai exact, șefa DNA a fost data in judecata de procurorul Doru Țuluș pentru anularea ordinului de revocare din DNA. Mai exact, Țulus ii cere lui Kovesi sa ii plateasca despagubiri in valoare de... 1 leu. Acțiunea de la Curtea de Apel București (CAB)…

- In martie 2017, dosarul Hexi Pharma a fost trimis de Parchetul General spre judecare la Tribunalul Bucuresti, insa aceasta instanta a decis, in noiembrie 2017, ca nu are competenta materiala de a judeca respectiva cauza, dosarul fiind trimis la Judecatoria Sectorului 5. Decizia a venit dupa ce un…

- Astfel, procurorul Marcel Sandu va reveni la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bucuresti pe 1 februarie. Eusebiu Serbanoiu va parasi structura de parchet pe 22 ianuarie, urmand sa revina la Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti. In 2017, mai multi procurori au cerut Sectiei…

- Curtea de Apel București a decis sa-i inlocuiasca medicului Mihai Lucan masura controlului judiciar și a inlocuit-o cu arestul la domiciliu.Citește și: Liviu Dragnea, mesaj cu SUBINTELES pentru Tudose: 'Eu SPER sa ramana prim-ministru...' In prima instanța, judecatorii au dispus masura…

- Mihai Lucan a ajuns vineri dimineața la Curtea de Apel București, unde urmeaza sa se judece contestatia depusa de DIICOT impotriva deciziei de lasare in libertate a medicului Mihai Lucan, acuzat intr-un dosar de delapidare cu un prejudiciu de 5 milioane de lei.Pe 22 decembrie, Tribunalul…

- Iulian Siclitaru, care a fost condamnat definitiv la patru ani de inchisoare in dosarul „Transgaz“, alaturi de Dinel Staicu, a fost reținut dupa ce a coborat dintr-un avion care venea din Marea Britanie. Omul de afaceri craiovean Iulian Siclitaru, de 58 de ani, a fost trimis in judecata in…

- Simona Camelia Marcu, in varsta de 51 de ani, este membru al CSM din partea Inaltei Curti de casatie si Justitie. Potrivit CV-ului sau, Simona Marcu a absolvit Facultatea de Drept a Universitatii Bucuresti in 1988 si a fost jurisconsult, judecator la Judecatoria Sector 1 si la Tribunalul Bucuresti,…

- Judecatoarea Simona Camelia Marcu (foto- stanga ) a fost singurul magistrat care si-a depus candidatura pentru funcția de președinte al CSM. Este membru al Consiliului din partea Inaltei Curti de Casatie si Justiție, unde a activat ca judecator la Sectia Contencios Administrativ. Simona Marcu este…

- Fugit in Madagascar, Radu Mazare afla miercuri daca va fi arestat in lipsa Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) ar putea decide, incepand de miercuri, odata cu terminarea vacantei sarbatorilor de iarna, daca dispun arestarea in lipsa a lui Radu Mazare, instanta urmand sa…