- Fostul presedinte Traian Basescu a declarat vineri, dupa publicarea protocolului dintre SRI si Parchetul General, ca acesta demonstreaza ca in mandatul lui sunt invocate doar cinci hotarari ale CSAT, dintre care patru se refera la antiterorism si contraterorism, activitati aflate in sarcina DIICOT si…

- Presedintele UNJR, judecatorul Dana Girbovan, a spus ca protocolul incheiat intre Parchetul General si SRI, desecretizat vineri, incalca normele constitutionale de baza si ca aspectele prevazute in acest document sunt „cutremuratoare”, aspect constatat chiar si de cei fara studii juridice.

- Fondurile europene atrase de Romania in primul deceniu de la aderare au avut ca impact majorarea Produsului Intern Brut cu 13,6% si au crescut cu 30% nivelul investitiilor pana in 2016, potrivit unui comunicat al Ministerului Fondurilor Europene. Fondurile europene intrate in Romania depasesc 46 de…

- Judecatoarea Dana Girbovan a explicat punctual ceea ce prevede protocolul recent desecretizat intre SRI si Parchetul General si cat de grav este tot ceea ce prevede el. Mai mult, aceasta constata ca pana si Securitatea comunista avea anumite limite. In plus, Girbovan a subliniat ca acest Protocol le-a…

- Documentul incalca normele constitutionale si internationale Presedintele Uniunii Nationale a Judecatorilor din Romania, judecatoarea Dana Girbovan, realizeaza o prima analiza dura a protocolului de colaborare dintre SRI si Parchetul General, publicat vineri, 30 martie, dupa desecretizare. Potrivit…

- Desecretizarea protocolului dintre SRI și Parchetul General vine ca o confirmare a ceea ce ALDE a spus in ultimii ani in privința existenței statului paralel, a polului de putere nedemocratic creat in jurul colaborarii dintre SRI și procuratura. Demersul SRI e unul important pentru sanatatea democrației…

- Senatorul PSD, Șerban Nicolae, a reacționat vineri dupa ce SRI a facut public protocolul incheiat in 2009 cu Parchetul General. Acesta face trimitere la articolele 14 și 16 din respectivul protocol, susținand ca „se vede foarte clar cum s-a produs toata aceasta incalcare flagranta a drepturilor și…

- Jurnalista Sorina Matei reacționeaza dupa ce Serviciul Roman de Informatii (SRI) a publicat protocolul de colaborare incheiat de SRI cu Parchetul General in anul 2009. Aceasta susține ca desi „cercetarea penala este secreta potrivit Codului de Procedura Penala, PG/DNA adica procurorii trebuiau sa…

- Prima reactie din cadrul Comisiei parlamentare de control a activitatii SRI, dupa publicarea protocolului de colaborare dintre Serviciu si Parchetul General, vine de deputata PSD Oana Florea. Aceasta afirma ca nu a apucat sa parcurga documentul, insa apreciaza transparenta de care au dat dovada cele…

- Romania a cheltuit doar 1,80% din Produsul Intern Brut pentru cheltuieli de aparare in 2017, se arata intr-un raport publicat de NATO, pe data de 15 martie. Datele din acest raport sunt foarte relevante, in contextul in care toate pozițiile publice din ultimul an ale Ministerului Apararii Naționale,…

- Parchetul General a transmis, marți, ministrului justiției Tudorel Toader și Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) protocoalele clasificate incheiate cu Serviciul Roman de Informații (SRI). “Avand in vedere decizia luata astazi (marți – n.r.) de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii privind…

- Presedintele Uniunii Nationale a Judecatorilor din Romania (UNJR), Dana Girbovan, considera ca este "imperativ" ca protocolul dintre SRI si Ministerul Public sa fie declasificat si publicat de indata. "Faptul ca tot mai multe voci cer declasificarea protocolului din 2009 semnat intre SRI…

- Fostul ministru de interne, Gabriel Oprea, va fi urmarit penal de Parchetul General intr-un dosar inchis anul trecut. Inalta Curte de Casație și Justiție a admis plangerea fostului secretar general adjunct al Ministerului Afacerilor Interne, Mihai Sova, impotriva soluției de clasare dispuse, in toamna…

- Ministrul culturii, George Ivașcu, actor de prestigiu, incearca sa aduca Hollywood-ul in Romania, pentru a revigora industria naționala de film. George Ivașcu a avut, joi, o intalnire cu o delegație a Universal Studios prezenta in Romania. Pe parcursul discuției, cele doua parți și-au exprimat dorința…

- Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, susține ca inregistrarile care au aparut in mass-media arata ca sunt probleme in privința conduitei unor procurori și aceștia nu pot fi acceptați in sistem. Lazar a explicat ca Parchetul General va achiziționa un sistem de transcriere automata a declarațiilor…

- Cunoscuta drept un vehement critic al PSD, politologul Alina Mungiu Pippidi a aratat, intr-o intervenție la Realitatea TV, ca Liviu Dragnea a fost transformat intr-o victima de catre presa din Romania, deși nu este mai rau decat alți lideri politici. In plus, ea a apreciat schimbarile facute in PSD,…

- Nationala masculina de polo pe apa a Romaniei s-a calificat Campionatul European din acest an, dupa victoria de sambata impotriva Cehiei, cu scorul de 17-6 (5-1, 4-1, 3-1, 5-3), la Brno, in mansa secunda a barajului pentru turneul final de la Barcelona. Romania se impusese si in tur, cu 20-5. Este a…

- Oficiali ai Ambasadei SUA s-ar fi implicat in alegerile din 2016, cand au sustinut „interviuri” cu mai multi candidati din toata tara. In cadrul unui asemenea interviu, secretarul politic al Ambasadei SUA in Romania i-ar fi cerut lui Catalin Chereches, primarul municipiului Baia Mare, sa accepte un…

- Girbovan, la adresa lui Lazar: Are obligatia nu de a gasi mereu scuze procurorilor, ci de a investiga dezvaluirile Presedintele UNJR, Dana Girbovan, il critica pe Augustin Lazar, precizand ca acesta are obligatia de a investiga fiecare dezvaluire, nu de a gasi scuze procurorilor, mentionand ca…

- Președintele Uniunii Naționale a Judecatorilor din Romania (UNJR), judecatorul Dana Girbovan, i-a transmis, joi, intr-o postare pe Facebook, un mesaj extrem de clar procurorului general, Augustin Lazar – care și-a declarat, joi dimineața, susținerea totala pentru șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, și a…

- Presedintele Uniunii Nationale a Judecatorilor din Romania (UNJR), Dana Girbovan, atrage atenția ca procurorul general are obligatia de a da explicatii de fiecare data cand in spatiul public apar acuzatii cu privire la abuzuri ale procurorilor. "Procurorul General, domnul Augustin Lazar, are obligatia…

- Mai mulți procurori și polițiști de la DNA sunt acuzați de abuzuri intr-un memoriu depus la Ministerul Justitiei, CSM si Parchetul General. Presedintele Fundatiei EurHONEST, Florin Ghiulbenghian, sustine ca mai multe dosare deschise dupa diverse denunturi au fost clasate ilegal. In dosarele mentionate…

- Direcția Naționala Anticorupție a pierdut in prima instanța procesul intentat de un avocat din dosarul lui Paul de Romania pentru ca a fost incatușat excesiv. Avocatul Robert Roșu, de la Țuca, Zbarcea și Asociații, a reușit sa convinga judecatorii Tribunalului București ca DNA trebuie sa ii plateasca…

- Traian Berbeceanu spune ca Procurorul General Augustin Lazar i-ar fi cerut sa pastreze un interlop pe post de martor și nu sa-l cerceteze in condițiile in care personajul era suspectat de foarte multe infracțiuni grave, scrie “Romania libera”. Potrivit “Romania libera”, din punct de vedere legal, niciun…

- Presedintele Uniunii Nationale a Judecatorilor din Romania (UNJR), Dana Girbovan, considera socante afirmatiile procurorului Mihaiela Moraru Iorga referitoare la o solicitare a procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, de a urgenta un dosar in care era cercetat un ministru ce ar fi putut fi nominalizat…

- Președintele Uniunii Naționale a Judecatorilor din Romania (UNJR), judecatorul Dana Girbovan, arata, intr-o postare pe contul sau de Facebook, ca afirmațiile procurorului Mihaiela Moraru Iorga “privesc fapte grave, care compromit procesul democratic și funcționarea statului roman”. In plus, judecatorul…

- Pana in prezent, legislația din Romania nu a facut pași vizibili in implementarea masurilor pe care le prevede Directiva (UE) 2015/849 privind prevenirea utilizarii sistemului financiar in scopul spalarii banilor sau finanțarii terorismului (AMLD), potrivit unui material publicat luni de compania de…

- Consumul national de energie electrica a consemnat anul trecut o scadere usoara, de 0,4%, ajungand la 54,62 miliarde kWh, in conditiile in care iluminatul public a consemnat o scadere de 7%, iar consumul populatiei s-a redus cu 5,1%, potrivit unui comunicat al Institutului National de Statistica (INS).…

- Sorana Cirstea a declarat, marti, pe Aeroportul Henri Coanda, ca „Romania nu sta in Simona Halep”, care rateaza meciul cu Canada din cauza unei accidentari, si ca poate face „3 echipe de Fed Cup”. „Romania poate face trei echipe de Fed Cup, Romania nu sta in Simona Halep. Avem destule jucatoare si cred…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, arata, intr-o postare pe contul sau de Facebook, ca statul de drept din Romania este sub asediul sistemului paralel de putere. In opinia sa, tara noastra a cunoscut un regres urias in ceea ce priveste respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale,…

- Deputatul PSD Liviu Pleșoianu a adresat, in acest weekend, o scrisoare deschisa membrilor Parlamentului European, dupa ce europarlamentarii Monica Macovei și Sven Giegold au organizat o expoziție fotografica despre protestele din Romania, unde au afișat imagini prin care sunt incalcate prevederile Directivei…

- Romania ar putea avea in curand inca o limba oficiala. Limbajul semnelor ar putea deveni limba oficiala, ceea ce inseamna ca fiecare autoritate publica sa asigure un interpret care sa ajute persoanele in nevoie sa se faca intelese. Totul face parte dintr-un proiect de lege, care urmeaza sa fie depus…

- Economia romaneasca este precum un mar: apetisant pe dinafara, insa gaunos și cu un gust fad. Stam bine la capitolul crestere economica, insa dincolo de statisticile de pe hartie, sa faci afaceri in Romania reprezinta o provocare plina de tot mai multe obstacole. Keysfin a realizat o radiografie a economiei,…

- Incepand cu 24 ianuarie, Ziua Unirii Principatelor Romane, romanii aflați oriunde in lume, vor putea fi mai aproape unii de alții. De data aceasta, intr-un mod inedit, și anume prin intermediul transferurilor de bani catre cei dragi. Smith&Smith, instituție de plata de tradiție autorizata de catre…

- Președinții celor doua camere ale Parlamentului, Calin Popescu Tariceanu și Liviu Dragnea, au transmis conducerii Comisiei Europene o scrisoare in care iși exprima speranța ca Romania va incheia cu succes MCV in actualul mandat al CE, asigurand totodata ca legile justiției au fost elaborate cu respectarea…

- Direcția Naționala Anticorupție susține, in ordonanța prin care s-a dispus urmarirea penala a liderului PSD Neamț, Ionel Arsene, ca jurnalistul Dan Turturica, fost redactor-șef al ziarului „Romania libera”, in prezent redactor-șef digi24.ro, ar fi intermediat o șpaga de la Gheorghe Ștefan. Banii au…

- Peste 10.000 de romani protesteaza fata de modificarea legilor justitiei la Bucuresti si in intreaga tara, scrie agentia Associated Press (AP), preluata de mai multe publicatii din strainatate. AP – a carei estimare este cu mult sub cea a presei din Romania – noteaza ca protestatarii stransi la Bucuresti…

- Comisia Europeana a anuntat vineri ca va organiza pe 30 ianuarie, la Bruxelles, o reuniune ministeriala cu participarea a noua state membre, inclusiv Romania, vizate de procedura de infringement pentru nerespectarea normelor de calitate a aerului, transmite AFP. Cele noua state fac parte din cele 23…

- Detalii uluitoare despre cariera polițistului-pedofil Eugen Stan – decorat cu „Barbație și Credința” – ies la iveala, dupa publicarea notei-raport transmisa de șeful Poliției Romane premierului Mihai Tudose. In 2007, Stan a furat o mocheta din sediul Parchetului General. Pe care era platit sa-l pazeasca. …

- Consiliul Concurentei a amendat cu 3.056.314 lei (aproximativ 655.904 euro) companiile CRH Ciment (Romania) SA si Comnord SA pentru punerea in practica a unei concentrari economice inainte de a fi autorizata de autoritatea de concurenta, potrivit unui comunicat al instituției. ”In cadrul analizei tranzactiei…

- Andi Topala Domnule prim-ministru, m-am indoit mult in privința dumneavoastra cand ați fost propus. Nu v-aș fi votat, pentru ca, spre deosebire de deputatul coleg Liviu Pleșoianu, nu am acest drept. E drept, am fost orbit de caracterizarile publice „pe surse” (ca sa va citez expresia nedemna din ședința…

- Activele imobiliarele sunt supraevaluate cu 20-25%, in acest moment, iar programul “Prima casa” ar trebui oprit gradual, a spus marți Iancu Guda, presedintele Asociatiei Analistilor Financiar-Bancari din Romania (AAFBR). “Acum vad imobiliarele supraevaluate undeva la 20-25%. Daca faci un calcul mediu…

- Fostul primar al Constanței Radu Mazare ar putea fi extradat oricand și nu va primi azi politic in Madagascar, a precizat consulul onorific al Madagascarului in Romania, Serge Rameau, pentru Antena 3. Potrivit consulului, in Madagascar nu exista noțiunea de azil politic. “Nu a venit la noi ca sa ceara…

- Fostul primar al Constanței, Radu Mazare, a plecat din Romania. El l-a informat pe polițistul in fața caruia trebuia sa se prezinte pentru controlul judiciar ca se afla in Madagascar și face demersuri pentru a obține azil politic. De altfel, Poliția Romana a precizat, sambata, intr-un comunicat de presa,…