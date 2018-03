Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Senatului si lider al ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a afirmat, vineri, la Arad, ca saluta decizia SRI de a desecretiza protocoalele de colaborare cu Parchetul General. "Stiam de ieri ca astazi urmeaza sa se faca desecretizarea simultana de catre SRI si de catre Parchetul General a protocoalelor,…

- Avocatul Toni Neacsu, fost membru CSM, a declarat ca protocolul incheiat intre Parchetul General si SRI arata lucruri ingrijoratoare, cel mai grav aspect fiind cel privind extinderea echipelor operative formate dintre procurori si ofiteri.

- Presedintele Uniunii Naționale a Judecatorilor din Romania (UNJR), judecatorul Dana Girbovan, a spus ca protocolul incheiat intre Parchetul General si SRI, desecretizat vineri, incalca normele constitutionale de baza, iar aspectele prevazute in acest document sunt „cutremuratoare”, fapt constatat chiar…

- Judecatoarea Dana Girbovan, presedintele Uniunii Nationale a Judecatorilor din Romania, realizeaza o prima analiza dura a protocolului de colaborare dintre SRI si Parchetul General, publicat vineri, 30 martie, dupa desecretizare. Potrivit judecatoarei, documentul incalca normele constitutionale si…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a venit cu o replica fulger la desecretizarea protocolului dintre SRI si Parchetul General. Ministrul sustine ca apreciaza demersul si ca adevarul trebuie sa iasa la iveala.Citeste si: S-A AFLAT! Pensii FABULOASE pentru fostii ofiteri din SRI: Sute de MILIOANE,…

- Protocolul de cooperare incheiat intre SRI si Parchetul General prevede modul in care sunt valorificate mandatele de interceptare pe siguranta nationala, operatiunile de interceptare audio-video, dar si desfasurarea activitatilor de supraveghere operativa si investigatii informative.

- Ovidiu Marincea, purtatorul de cuvant al Serviciului Roman de Informatii, a declarat, joi, seara, intr-un interviu pentru B1 TV, ca vineri urmeaza sa fie publicat, pe site-ul institutiei, protocolul din 2009 incheiat intre SRI si Parchetul General.

- Dupa ce SRI a anunțat ca accepta desecretizarea protocoalelor incheiate cu Parchetul General, și aceasta parte semnatara accepta desecretizarea. Drumul spre ,,lumina” al acestui document are un traseu care...

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, miercuri, ca a primit de la Ministerul Public protocoalele incheiate cu SRI si ca va fi parcursa procedura legala de desecretizare a documentelor."Am primit protocoalele de la Parchetul General. Am apreciat faptul ca dupa ce am cerut public…

- Presedintele UNJR, judecatorul Dana Girbovan, a spus marti seara ca CSM nu are atributii in verificarea legalitatii protocoalelor incheiate intre SRI si parchete, ci sa ceara declasificarea si publicarea lor, institutia neavand nici atributii in privind procedura de declasificare a acestora.

- Directorul Serviciului Roman de Informatii, Eduard Hellvig, si-a exprimat disponibilitatea pentru desecretizarea, in perioada urmatoare, a protocolului dintre SRI si Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie. Anunțul a fost facut luni de presedintele Comisiei parlamentare pentru controlul…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, ca ”sustine fara rezerve” desecretizarea protocoalelor incheiate intre SRI si alte institutii ale statului, afirmand ca ”sunt din ce in ce mai multe voci care spun ca acestea au fost facute fara o baza legala”.

- Tudorel Toader, ministrul Justitiei, a cerut luni Ministerului Public desecretizarea protocoalelor cu Serviciul Roman de Informatii (SRI). Anuntul a fost facut de Tudorel Toader vineri seara, dupa ce premierul Viorica Dancila a cerut desecretizarea protocolalelor incheiate intre SRI si alte institutii…

- Ministrul justitiei, Tudorel Toader, a transmis, luni, catre Parchetul General, o cerere de desecretizare a protocoalelor incheiate cu Serviciul Roman de Informatii (SRI), precum si informatii despre existenta acestora. Anunțul a fost facut de Ministerul Justiției intr-un comunicat de presa. “In data…

- Traian Basescu solicita desecretizarera protocoalelor semnate de SRI, considerand ca avand in vedere presiunea publica, trebuie asumat acest risc. Senatorul PMP Traian Basescu considera ca protocoalele semnate de SRI trebuiesc desecretizate, data fiind presiunea publica, precizand ca CSAT nu are ce…

- Șefa UNJR, Dana Girbovan, susține ca este imperativ ca protocolul dintre SRI și Ministerul Public sa fie declasificat și publicat de indata. Reacția vine dupa ce premierul Viorica Dancila a cerut vineri desecretizarea protocoalelor secrete de colaborare intocmite de SRI cu diverse institutii. De…

- Premierul Viorica Dancila solicita desecretizarea protocoalelor incheiate intre SRI si alte institutii ale statului, avand in vedere interesul public, precum si pozitia oficiala exprimata astazi de Administratia Prezidentiala, informeaza un comunicat al Executivului.

- Seful Senatului, Calin Popescu Tariceanu, s-a dezlantuit in direct la Romania TV. Presedintele ALDE loveste dur in toti sefii institutiilor de forta. Tariceanu a devoalat ce inseamna pentru el 'statul paralel'. Laura Codruta Kovesi, Florian Coldea si George Maior au fost cei atacati de Tariceanu.Citește…

