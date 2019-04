Stiri pe aceeasi tema

- "Am depus contestație la Inalta Curte de Casație și Justiție impotriva deciziei de ieri a BEC", a anunțat alianța USR - Plus. Biroul Electoral Central (BEC) a decis, ieri, respingerea cererii de inscriere in competiția electorala a Alianței 2020 USR-PLUS pentru alegerile europarlamentare. …

- Biroul Electoral Central a respins, joi, alianta USR PLUS, la alegerile euruparlamentare. Astfel, cele doua formatiuni politice sunt obligate sa intre in alegeri separat. Motivarea BEC a fost aceea ca Dan Barna si Dacian Ciolos nu ar figura ca presedinti ai USR, respectiv PLUS, in Registrul partidelor…

- "PSD solicita USR si PLUS sa inceteze sa mai dea vina pe altii pentru propria lor incompetenta.Motivul respingerii inscrierii aliantei este unul strict juridic, respectiv faptul ca nu a fost respectata procedura legala pentru inregistrarea celor doua partide in Registrul partidelor politice. Aceasta…

- Biroul Electoral Central (BEC) a respins joi cererea de inscriere a Aliantei USR PLUS, se arata intr-un comunicat de presa. „Biroul Electoral Central (BEC) a decis astazi in mod abuziv respingerea cererii de inscriere in competitia electorala a Aliantei 2020 USR PLUS pentru alegerile europarlamentare.…

- Biroul Electoral Central a decis astazi respingerea cererii de inscriere pentru alegerile europarlamentare din luna mai a Alianței 2020 USR-PLUS. Dacian Cioloș, președintele PLUS, a precizat ca hotararea este o insulta la adresa electoratului și un act nedemocratic total. Acesta a acuzat, totodata,…

- PLUS acuza Biroul Electoral Central (BEC) ca a respins, "in mod abuziv", cererea de inscriere in competitia pentru alegerile europarlamentare a Aliantei 2020 USR PLUS, sub pretextul ca Dan Barna si Dacian Ciolos nu ar figura ca presedinti ai partidelor pe care le conduc in Registrul partidelor politice.…

- Dacian Ciolos sustine ca BEC este manevrat politic de Putere, mentionand ca interdictia aliantei USR-PLUS de a candida la alegerile europarlamentare este o insulta la adresa electoratului."Biroul Electoral Central, manevrat politic de catre PSD-ALDE, ne interzice sa candidam la alegerile europarlamentare.…

- Pe masura ce se apropie alegerile europarlamentare pentru Parlamentul Europei, in anul in care țara noastra are președinția Consiliului Uniunii Europene, dar și alegerile pentru președinția Romaniei, noi partide politice iși fac apariția, precum ciupercile dupa ploaie. Astfel, in luna decembrie a anului…