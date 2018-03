Judecatoare suspendata din functie de CSM

Stiri pe aceeasi tema

- Sectia de judecatori a CSM a decis, miercuri, cu vot majoritar, suspendarea din functie, pe o perioada de sase luni, a judecatoarei Mariana Moncea, magistratul care solutioneaza dosarul privind insolventa postului Realitatea TV. Decizia nu este definitiva.

- Dupa amorsarea ”bombei” Kovesi, ministrul Tudorel Toader a disparut strategic din peisaj. S-a pitit dar nu a stat cuminte din moment ce a conceput un proiect menit sa aduca la mana lui numirea viitorului procuror european roman. Functie de care numele Codrutei Kovesi este ”lipit” inca de pe vremea lui…

- Magistrații Secției pentru Judecatori din CSM au dezbatut, miercuri cazul judecatoarei Tribunalului București, Mariana Moncea, cea care de șapte ani are in lucru dosarul insolvenței postului de televiziune Realitatea. Șecția a luat miercuri in discuție raportul Inspecției Judiciare in cazul magistratului…

- Laura Codruța Kovesi s-a aparat in fața Secției pentru Procurori a CSM impotriva celor 20 de acuzații aduse de ministrul Justișiei in raportul prin care acesta a cerut revocarea din funcție a șefei DNA. In discursul sau, Kovesi s-a ascuns dupa anumite hotarari ale CSM, dupa posibilele incompetențe…

- Codruta Kovesi ramane deocamdata in functie deoarece magistratii Sectiei pentru procurori a CSM au dat aviz negativ propunerii ministrului Justitiei. Tudorel Toader a propus revocarea din functie a procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi. Anuntul de revocare a fost facut de catre vicepresedintele…

- Inspectia Judiciara a contestat in parte decizia Sectiei de procurori a CSM nr. 686 din 31.10.2017, prin care s-a aprobat raportul intocmit in urma controlului dispus de ministrul Justitiei la DNA. Plangerea IJ a fost respinsa luni ca inadmisibila, insa documentul prin care se contesta decizia CSM…

- Pe fondul trimiterii sale in judecata, procurorul a fost suspendat din functie. La mai putin de doua saptamani de cand DNA-ul anunta trimiterea in judecata a Mihaielei Moraru Iorga, in cadrul sedintei de luni a Sectiei pentru procurori din cadrul CSM s-a luat act de suspendarea procurorului de la DNA-Structura…

- Sectia pentru procurori din Consiliul Superior al Magistraturii a luat act luni de suspendarea din functie a procurorului Mihaiela Moraru Iorga, ca urmare a trimiterii sale in judecata pentru favorizarea faptuitorului si fals intelectual. Pe 8 februarie, procurorul Mihaiela Moraru Iorga, din cadrul…

- Procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a spus, miercuri seara, ca nu stie la ce raport a facut referire ministrul Justitiei, Tudorel Toader, si ca nu a avut nicio discutie cu el pe aceasta tema. Intrebata de jurnalisti, la conferinta de presa de miercuri , despre raportul privind DNA, care contine…

- Cercetarea disciplinara inceputa in ceea ce priveste activitatea jandarmului surprins intr-o inregistrare de la mitingul din 20 ianuarie dand cu pumnul in protestatari a fost suspendata, odata cu deschiderea dosarului penal de la Parchetul Militar, a declarat, miercuri, ministrul Afacerilor Interne,…

- Referitor la inregistrarea despre care șefa DNA spune ca este falsa, Traian Basescu spune ca este convins ca nu este așa și ca toata conversația este una reala. "Ce ție nu-ți place altuia nu-i face. Pe fratele meu cum l-au arestat deși inregistrarea prezentata nu era de pe suport original?"…

- Procurorul Mircea Negulescu a fost exclus din magistratura. Sectia pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a decis marti, 30 ianuarie, excluderea din magistratura a procurorului Mircea Negulescu, acuzat, printre altele, ca a luat legatura cu un suspect in mai multe dosare,…

- Procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, afirma, intr-un interviu acordat AGERPRES, referitor la actiunea disciplinara exercitata de Inspectia Judiciara, ca totul a inceput ”intamplator”, anul trecut, odata cu atacurile asupra justitiei, aratand ca, in opinia sa, nu trebuie sa demisioneze. „Lucrez…

- Astfel, procurorul Marcel Sandu va reveni la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bucuresti pe 1 februarie. Eusebiu Serbanoiu va parasi structura de parchet pe 22 ianuarie, urmand sa revina la Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti. In 2017, mai multi procurori au cerut Sectiei…

- Inspectia Judiciara o acuza pe Laura Codruta Kovesi, in actiunea disciplinara inaintata catre Sectia pentru procurori a CSM, ca, printre altele, a obtinut, cu mandat de la instanta suprema, perchezitia informatica a opt procurori, printre care si fostul sef al Sectiei a II-a, Claudiu Dumitrescu. Din…

- Inspectia Judiciara a inceput o actiune disciplinara in cazul procurorului sef al DNA, Laura Coduta Kovesi, care este acuzata de trei abateri disciplinare. O actiune similara a fost declansata si in cazul lui Marius Iacob, procuror-sef adjunct al DNA, transmite News.ro . Actiunea disciplinara a fost…

- Procurorul-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi, a transmis joi seara Sectiei pentru procurori a CSM solicitarea de aviz pentru revocarea lui Eugen Stoina din functia de procuror DNA, acuzat ca a condus sub influenta bauturilor alcoolice si a produs un

- Fostul prim-procuror al Parchetului de pe langa Tribunalul Ialomița, procurorul Daniela Maria Manolache, in prezent delegata la Parchetul de pe langa Curtea de Apel București, are probleme cu legea penala. Direcția Naționala Anticorupție a trimis-o in urma cu o saptamana in judecata pe Daniela Maria…

- Procurorii anticoruptie au decis trimiterea in instanta a dosarului in care fostul parlamentar este cercetat alaturi de o alta persoana. Cauza va fi judecata la Tribunalul Bucuresti. Marin Anton este acuzat de luare de mita, in calitate de secretar de stat si de vicepresedinte al Consiliului Tehnico…

- Doi reprezentanti ai Ministerului condus de catre Viorel Ilie vor ajunge in fata magistratilor de la Tribunalul Bucuresti, instanta care va judeca dosarul ce vizeaza un concurs organizat la institutia cu sediul principal la Palatul Victoria. Este vorba despre Pop Felicia Elena, directoare de cabinet…

- Dosarul Lucan. Emanuel Ungureanu: Procurorul de caz sa nu negocieze cu mafia din sistemul medical Deputatul USR Emanuel Ungureanu cere procurorului de caz sa ”nu negocieze cu mafia din sistemul medical si judiciar care a facut scut in jurul lui Mihai Lucan”. De asemenea, Ungureanu cere IJ si CSM sa…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, miercuri, mai multe decrete de eliberare din functie a unor judecatori si procurori ce s-au pensionat, informeaza un comunicat al Administratiei Prezidentiale transmis Agerpres.Seful statului a semnat eliberarea din functie a Lilianei Misirgic - judecator…

- Sectia pentru procurori a CSM a decis, luni, oprirea anchetei disciplinare in cazul magistratilor DNA Jean Uncheselu, Paul Dumitriu si Marius Bulancea, cei care s-au ocupat de investigatiile din dosarul OUG 13, constatand nulitatea actiunii Inspectiei Judiciare. Decizia nu este definitiva.

- Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti i-au pus sub acuzare, vineri, pe doi agenti de politie ai Biroului Siguranta Publica si Patrulare din cadrul Sectiei 22 pentru luare de mita.