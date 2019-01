Stiri pe aceeasi tema

- Primul stat din lume care a intrat in 2019 se numește Kiribati, iar petrecerea este in toi acolo. La 26 de ore distanța de primii locuitori care au sarbatorit intrarea in Anul Nou vor intra in 2019 și ultimii, cei din insulele Howland și Baker.

- Virgin Galactic, compania lui Jeff Bezos, a efectuat primul zbor in spatiu, naveta VSS Unity reusind sa ajunga pana la o altitudine de 80 de kilometri deasupra nivelului solului. Cei doi piloti de test au revenit, apoi, in siguranta la baza Mojave Air and Space Port, aflata la 145 de kilometri de Los…

- Verdict groaznic pentru jucatoarea de handbal Cristina Neagu. Verdictul medicilor, dupa accidentarea de miercuri din timpul meciului cu Ungaria, este ruptura de ligamente la genunchiul drept. Jucatoarea trebuie...

- }n luna octombrie, Maria Constantin primea o veste care i-a adus zambetul pe buze. Artista va deveni mEtuxE xi abia axteaptE momentul in care va strange bebeluxul in brate. Camelia, sora Mariei, este insErcinatE pentru prima oarE xi se simte binecuvantatE de acest dar. Ea a fEcut publice primele imagini…

- Naționala Romaniei a ajuns in aceasta seara la Podgorica pentru meciul de marți cu Muntenegru, care va incepe la ora 21:45, in direct la ProTV și liveTEXT pe GSP.RO. "Tricolorii" au ajuns in capitala Muntenegrului dupa un zbor de o ora și s-au cazat la un hotel important din centrul orașului. Ultimii…

- Florin Salam a luat, din nou, bataie de la interlopi! Nu s-a mai intamplat in Romania, unde manelistul e un obinuit al scandalurilor, ci in Italia. La Milano, Salam a fost facut K.O. de un interlop.Deși anunța ca nu mai canta și ca se retrage, Salam s-a razgandit in doar cateva ore. ”In seara…

- Bogdan Daragiu a devenit istorie in viața lui Karmen Minune! Frumoasa artista are un nou iubit și, in primele imagini, cei doi apar foarte apropiați, semn ca iubirea e foarte mare. In plus, barbatul care ii face inima sa bata mai tare focoasei brunete i-a cunoscut deja familia. El a luat cina alaturi…

- Holdingul spatia rus Roskosmos a dat publicitatii primele imagini cu cei doi membri ai echipajului rachetei Soyuz MS-10 care a aterizat in Kazahstan dupa ce motorul s-a oprit la doua minute de la lansare.