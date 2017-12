Stiri pe aceeasi tema

- Formatia britanica heavy metal Judas Priest va reveni la Bucuresti cu un concert care va avea loc pe 22 iulie, la Romexpo, potrivit unui anunt facut de Metalhead Meeting Festival.Trupa isi va prezenta la Bucuresti albumul „Firepower”, pe care il va lansa anul viitor, scrie news.ro. Organizatorii…

- East European Comic Con anunța primul invitat pentru ediția de anul viitor, care va avea loc in perioada 18-20 mai, la București. Pasionații de filme, seriale, benzi desenate și jocuri video se vor putea intalni la Romexpo cu actorul Jim Beaver, cel care joaca rolul lui Bobby Singer in celebrul serial…

- Simona Gherghe revine la Acces Direct pe 8 ianuarie. Vedeta a marturisit ca ii este destul de greu sa iși lase fetița acasa, mai ales ca in ultimele șapte luni au fost nedesparțite. Simona Gherghe a povestit ca in aceasta iarna va merge la schi, pentru ca anul trecut a fost insarcinata, și nu a putut…

- Melo Melo Paris, unul dintre cele mai extinse branduri din retailerul de accesorii, a deschis recent un nou magazin in Bucuresti, in Piata Romana. In urma acestei deschidei, retailerul ajunge la o retea de 43 de magazine. Clientii vor putea gasi la noul magazin Meli Melo coliere,…

- Odata cu scandalul PMB – Uber și cu intenția Primarului General Gabriela Firea de a interzice in București serviciile de car-sharing de tipul Uber și Taxify, ne-am adus aminte de un moment din Virgin Tonic din primavara. Atunci, Bogdan, Shurubel și Ionuț și-au propus a impace un șofer de taxi cu un…

- Violonistul David Garrett va sustine al doilea concert la Bucuresti, anul viitor, pe 9 iunie, dupa ce biletele pentru primul sau show de la Sala Palatului, de pe 8 iunie, au fost cumparate aproape in totalitate, potrivit Agerpres. Biletele pentru spectacolul din 9 iunie au fost puse ieri in vanzare.…

- Emanuel din Arad este student la Timișoara, așa ca e nevoit sa faca naveta intre cele doua orașe. S-a gandit cum ar fi sa nu mai aiba grija combustibilului și a inscris visul in campania #daretodream. L-am chemat pe Emanuel la București, in studioul Virgin Tonic, și l-am scapat de grija carburantului…

- S-a dezvoltat atat de mult comunitatea #Instagram din București incat utilizatorii au simțit ca e timpul pentru a-și expune fotografiile intr-un loc diferit de cel virtual. Sambata la Unteatru a fost inaugurat #Binstacorner sau Bucharest InstaCorner, o expoziție a fotografilor amatori prezenți pe rețeaua…

- Pe 26 iunie, Metalhead invita fanii muzicii metal la Arenele Romane din București, pentru un show cu americanii de la Stone Sour, biletele urmand a fi disponibile de pe data de 15 Decembrie pe iabilet.ro. Stone Sour este un grup care a inceput sa isi scrie paginile in cartea de istorie a muzicii in…

- Metrorex si RATB introduc la vanzare, incepand de duminica, biletul unic, o facilitate pentru care pot opta calatorii ambilor operatori de transport din Bucuresti. "Noile titluri de calatorie pot fi achizitionate atat de la casieriile Metrorex, cat si de la cele ale RATB. De asemenea, celelalte…

- Antreprenorii cu mici afaceri handmade isi vor putea vinde creatiile timp de trei zile, la Targul National pentru Artizanat si Mestesuguri, organizat de stat in Bucuresti, la Romexpo, cu intrare libera pentru vizitatori.

- Reprezentanții Metrorex au anunțat ce se intampla cu biletele RATB și cartelele de metrou dupa implementarea tichetului unic. Titlurile de calatorie existente vor fi in continuare valabile și dupa introducerea biletului unic. Costul biletului unic este alcatuit din costul biletului RATB, in valoare…

- Metrorex face urmatoarele precizari: titlurile de calatorie existente ale Metrorex și RATB vor ramane valabile și dupa implementarea tichetului unic; costul biletului unic este alcatuit din: costul biletului RATB in valoare de 1,30 lei, costul biletului Metrorex in valoare de 2,50 lei la care…

- A fost o dimineața in care ne-am prapadit de ras la Virgin Tonic. Bogdan, Shurubel și Ionuț au lansat o tema extrem de interesanta: situații in care cineva a vrut sa sune la o instituție, a greșit numarul și te-a sunat pe tine. Iar poveștile au curs din belșug. Anda din București ne-a povestit ca...…

- Ministerul Transporturilor organizeaza, joi, la solicitarea societatii civile, sedinta publica de dezbatere a proiectului de Ordin al ministrului de resort privind introducerea in oferta tarifara a Metrorex a titlurilor comune de calatorie cu metroul si RATB. Potrivit organizatorilor, pe ordinea…

- Alina are 18 ani și este eleva in București. In 2015, ea a caștigat Miss , potrivit Agerpres. “Nu pot sa descriu ceea ce simt acum. La finalul concursului tremurAmbasad’Oram pe scena, eram copleșita de emoții. Iar cand mi-am auzit numele nici nu mai știam ce sa fac. Am inceput sa plang, sa rad, uitasem...…

- Cu o experienta de peste 25 de ani, renumitul expert in comportamentul si psihologia canina, Cesar Millan – The Dog Whisperer, va reveni la Bucuresti in cadrul unui spectacol cu adevarat hipnotizant dupa showul sold out din 2017. Pana pe 15 ianuarie biletele au pret special. De-a lungul carierei sale…

- Am participat la lansarea carții lui Eugen Mihaescu in coșmarul care a devenit Tirgul Gaudeamus Am marturisit de buna voie și nesilit de nimeni in numarul anterior ca simbata dupa-amiaza, cind tot omul se bucura de așa-zisul timp liber și, daca nu drege robinetul de la bucatarie, joaca table…

- ”Cartea de aur a Centenarului Marii Uniri”, o lucrare extrem de bine documentata, urmeaza sa fie prezentata public in data de sambata, 25 noiembrie 2017, orele 13.00, la standul Editurii RAO, in cadrul Targului Internațional de Carte Gaudeamus, organizat in Bucuresti, la Romexpo. Volumul…

- Dedicat familiilor, dar și celor cu spirit de aventura, modelul Logan MCV Stepway poate fi testat de vizitatorii standului Dacia Ateliere educaționale, lansari de carte, „Cele mai frumoase carți din Romania” sunt atracțiile cu care Dacia vine la Gaudeamus. Invitați speciali ai ediției din acest an:…

- In perioada 16-19 noiembrie, Primaria Municipiului Sibiu și Consiliul Județean Sibiu au fost prezente impreuna la Targul de Turism al Romaniei, organizat in București, la Romexpo. Și... cum era de așteptat, promovarea destinației turistice SIBIU a fost un adevarat magnet pentru vizittori, potențialii…

- Paul van Dyk revine la București dupa 7 ani, cu un show complex ce va avea loc pe 1 decembrie 2017, la Kristal Club, incepand cu orele 22.00, in cadrul evenimentului INPUT 001 – cel mai nou brand de muzica electronica din Romania. Concertul de la București se inscrie in cadrul turneului mondial de lansare…

- Consiliul Județean Bacau (CJ), prin Serviciul Public Județean pentru Promovarea Turismului și Coordonarea Activitații de Salvamont Bacau (SPJPTCAS), a participat, in perioada 16 – 19 noiembrie, la ediția de toamna a Targului de Turism al Romaniei, eveniment de mare anvergura gazduit de Centrul Expozițional…

- O expoziție în care nu trebuie sa nu pastrezi liniștea sau sa nu atingi produsele. Un showroom în care ai peste treizeci de ghizi, fiecare dintre ei arhitecții propriului design. Un pop-up shop fara vânzare dar plin de inspirație și care te face sa privești cu alți ochi designul…

- In intervalul 16 – 19 noiembrie 2017, la București se desfașoara ediția de toamna a Targului de Turism al Romaniei. La Centrul Expozițional al Romexpo, standul Maramureșului a atras, și de aceasta data, privirile celor prezenți la eveniment. Județul este reprezentat, alaturi de echipa Consiliului Județean…

- ACTUALIZARE: Echipa Art Theatre du Soleil anunța ca a fost nevoita sa reprogrameze reprezentația de la Piatra Neamț tocmai pe 23 februarie 2018, de la aceeași ora – 18:30. “Avand in vedere numarul mic de bilete vandute, organizatorii vor reprograma reprezentația din data de 17.11.2017 pe data de 23.02.2018.…

- N.D. In aceasta luna, la Campina, va avea loc Festivalul de Teatru „Mircea Albulescu”. Evenimentul se va desfașura la Casa de Cultura „Geo Bogza” din localitate, in perioada 23-26 noiembrie 2017, fiind organizat de institutia de cultura mentionata, cu sprijinul financiar al Consiliului Local Campina.…

- Directorul sportiv al FCSB, Mihai Stoica, a fost implicat acum trei zile într-un scandal monstru, produs într-un club de fițe din București, iar imaginile au facut înconjurul presei.

- Zece proiecte de cercetare apartinand elevilor, studenților și profesorilor suceveni au fost selectate pentru a participa la „Salonul National de Inventica si Creatie Stiintifica pentru Tineret", organizat la Romexpo, București.Aflat la cea de-a XV-a editie, evenimentul este organizat ...

- Oferta este valabila pentru biletele de avion cumparate in perioada 8 — 15 noiembrie 2017. Pentru biletele achiziționate in acest interval se pot alege intre doua perioade de calatorie — 1-15 decembrie 2017, respectiv 15 ianuarie — 24 martie 2018 (data ultimului retur). Pe destinațiile interne,…

- Halloween la CSM București. ”Tigroaicele” vor sa le sperie pe daneze! Handbalistele de la CSM București s-au pregatit intr-un mod inedit pentru revanșa din Liga Campionilor, cu Nykobing, meci care are loc sambata, in Capitala. Vezi toate (3) fotografiile Strigoi? Vampiri? Nimic nu le sperie pe ”tigroaicele”…

- Pe masura ce show-ul Helloween se apropie, fanii strang randurile si se pregatesc pentru ultimul mare concert rock al anului. Astfel, dupa ce acum 2 saptamani s-a suplimentat numarul de bilete, in sectorul Golden Circle au mai ramas doar 100 de locuri disponibile, acestea fiind cele mai ravnite bilete…

- Biletele pentru amicalul cu Olanda, de pe 14 noiembrie, de la ora 21:00, pe Arena Naționala din Bucuresti, sunt disponibile online incepand de vineri, 27 octombrie, numai pe site-urile bilete.frf.ro și pe bilete.ro....

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a lansat ieri, la București, campania „Alege Oaia”, prin care se dorește creșterea interesului unui numar cat mai mare de romani pentru consumul carnii de oaie si de preparate din carne de oaie. In prezența ministrului Agriculturii, la punctele special amenajate in…

- S-a deschis Indagra 2017 Presedintele PSD, Liviu Dragnea. Foto: Arhiva. Târgul international de produse si echipamente din domeniul agriculturii, horticulturii, viticulturii si zootehniei - Indagra 2017 - s-a deschis astazi, în cladirea…

- Romania și Olanda, naționala care a ratat și ea Campionatul Mondial, vor disputa un meci amical, marți, 14 noiembrie, la București, pe Arena Naționala. Partida va incepe de la ora 21:00 și va putea fi urmarita liveTEXT pe GSP.RO. Azi, FRF a scos la vanzare biletele pentru acest meci, prețurile fiind…

- Vlad Grigorescu, spectacol-fenomen despre care nimeni nu are voie sa vorbeasca. Cel mai apreciat magician al momentului va ajunge in curand la București cu un spectacol uluitor care face parte din turneul ”MINDF__K!”. Caștigatorul primului sezon al emisiunii ”iUmor” și co-prezentator al show-ului in…

- Inca o modalitate moderna de plata a calatoriei cu CTP Compania de Transport Public (CTP) Cluj a lansat o noua modalitate de plata a calatoriilor. Biletele pentru transportul public din Cluj se pot plati, de azi înainte, si prin aplicatia mobilPay Wallet. "Persoanele care doresc…

- Conferința DefCamp, un reper important pentru pasionații de securitate cibernetica, ajunge la a opta ediție anul acesta. DefCamp este o conferința anuala care se desfașoara deja de ceva vreme, fiind cea mai importanta de acest fel din Europa Centrala și de Est. Acum doi ani, hackerii veniți aici au…

- Un veteran de razboi in varsta de 92 de ani din Botoșani, Vasile Curecheriu, risca sa ajunga cinci ani in spatele gratiilor, dupa ce a fost prins ca folosea biletele de insoțitor pe CFR pentru a-i duce pe oameni la destinație contra cost. Batranul avea biletele sale primite ca veteran de razboi, dar…

- Voq.ro Directia 5 revine la Sala Palatului. Mai este o luna pana la concertul „Live in Bucuresti“ 26 de ani de experienta muzicala, sute de concerte, mii de fani care traiesc prin versurile lor. Pe scurt: Directia 5. Una dintre cele mai iubite trupe pop-rock din Romania revine pe scena Salii Palatului…

- Vrancenii sunt invitați sa participe la deschiderea stagiunii de concerte 2017-2018 a Corului de Camera Pastorala. Evenimentul va avea loc pe 19 octombrie, incepand cu orele 18.00, in sala mare a Ateneului Popular „Mr. Gh. Pastia“. „Va invitam la deschiderea Stagiunii de concerte 2017-2018 a Corului…

- Compania de stat Tarom a lansat o oferta de zboruri cu preturi reduse spre mai multe destinatii interne si internationale. Biletele pot fi achizitionate in perioada 9-13 octombrie pentru zboruri efectuate in perioada 08 noiembrie 2017 – 31 martie 2018 (data ultimului retur). Exceptie fac zborurile…

- „Cosplay“ sau jocul adus la rang de arta. Asa s-ar putea traduce pasiunea unor tineri creativi de a transpune in viata reala personaje din filme fantasy, desene animate sau jocuri pe calculator. Ba mai mult, devin chiar ei pirati, asasini, elfi, hobbiti, personaje inaripate, roboti, extraterestri…si…

- Incepand de astazi, Les Films de Cannes a Bucarest anunța programul complet și punerea in vanzare a biletelor pentru ediția a 8-a a celui mai așteptat festival al toamnei. Majoritatea filmelor prezentate anul acesta in selecția oficiala a festivalului de la Cannes dar și titluri selectate in secțiunile…

- Solistii trupei germane Helloween, Michael Kiske si Andi Deris, au transmis un mesaj video fanilor din Romania ai formatiei, in care promit un „show fabulos, lung si nebun” pe 15 decembrie, la Romexpo.

- Symmetrica, liderul pietei locale de pavele si borduri vibropresate si cel mai mare producator autohton, este implicat intr-un proiect finantat din fonduri private prin care va livra pentru amenajarea zonei pietonale din zona Romexpo aproximativ 10.000 mp de produse, fabricate in unitațile de producție…

- Sa fii lider inseamna, de cele mai multe ori, sa stai in lumina. Dar orice lumina creeaza o umbra daca nu exista o lumina compensatorie. Poti sa le gestionezi corect, ca lider, ca sa-ti pui in valoare echipa si organizatia?"Lumini si Umbre in Leadership" este tema editiei a treia a Romanian…