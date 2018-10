Stiri pe aceeasi tema

- Gigi Becali tot cauta mijlocașul visat și a pus ochii pe Vana, un jucator de 23 de ani care n-a bifat nici macar un sezon ca titular de baza. FCSB n-a gasit mijlocașul pe care-l dorește Becali și se tot orienteaza pe piața dupa noi transferuri. Cea mai recenta ținta: Ionuț Vana, 23 de ani, de la Viitorul.…

- Gigi Becali a cedat insistentelor lui MM Stoica si-l va aduce la FCSB, vicecampioana Ligii 1 Betano, pe mijlocasul Darius Olaru, de la Gaz Metan. Mutarea ii scoate din buzunar 500.000 de euro finantatorului ros-albastrilor, dar totul depinde de plecarea lui Tanase, care in iarna paote...

- Gigi Becali a trecut la sentimente mai bune fața de Dragoș Nedelcu, unul dintre cei mai constestați fotbaliști din actualul sezon. "Nu sunt ingrijorat. Singura noastra problema e cu Balașa. E adevarat, mai sunt accidentați, Pintilii și Momcilovici. Planici nu joaca in Cupa Romaniei diseara. In campionat…

- Jucatorul are 19 ani si poate juca atat ca mijlocas la inchidere, cat si in centrul defensivei. Pustiul celor de la Viitorul are evolutii apreciate si a fost convocat si pentru dubla nationalei, cu Muntenegru si Serbia, din Liga Natiunilor.

- Gigi Becali a declarat ca fundasul pe care il va transfera FCSB este un brazilian. Jucatorul va semna, marti, contractul, a adaugat omul de afaceri."Cluburile, sunt aici reprezentantii. Diseara vine si baiatul sa semneze. Eu nu stiu prea multe, MM stie. Stiu doar ca MM l-a mai monitorizat…

- Gigi Becali a anunțat astazi ca-i dorește pe Andrei Cristea (34 de ani) de la Poli Iași și Ștefan Blanaru (29 de ani) de la Hermannstadt. Clubul din Sibiu, prin vocea președintelui Teodor Birț, a anunțat ca e deschis la orice negociere pentru atacantul care le-a marcat un gol roș-albaștrilor in sezonul…

- ”Perla” lui Gigi Becali, Dennis Man, nu are parte de o atenție speciala doar pe plan intern, ci și pe plan extern. Jucatorul de 19 ani adus in urma cu doi ani de la UTA ”Batrana Doamna” a atras atenția și specialiștilor UEFA.com, cei care l-au inclus pe roman pe lista celor mai buni 50 de tineri