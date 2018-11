Stiri pe aceeasi tema

- MFC Ploiești o intalnește in curand, asta-seara de la ora 20.40, in cadrul etapei cu numarul 9 a Ligii A de Minifotbal din Prahova, intr-un meci restant, pe Petrolul 95, concitadina ocupanta a locului al VI-lea și vecina, totodata, in clasament. MFC are un ecart de 1 punct, dar adversara a bifat deja…

- Doua persoane au fost depistate, sambata, la Ploiești și in comuna Vadu Sapat, transportand lemne pentru care nu au putut prezenta documente de proveniența. Fiecare dintre ele a fost sancționata cu cate 5.000 de lei.

- Reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Prahova au precizat ca incendiul a fost anuntat la 112 de paznicul depozitului. Flacarile au cuprins initial mase plastice si utilaje, in interiorul unei hale si in afara ei, pe o suprafata totala de aproximativ 300 de metri patrati,…

- Un elev de 16 ani care avea asupra lui un dispozitiv cu electrosocuri a fost depistat de jandarmi in curtea Liceului 1 Mai din municipiul Ploiesti, potrivit reprezentantilor Inspectoratului Judetean de Jandarmi (IJJ) Prahova, informeaza Agerpres."In data de 06.11.2018, o patrula de jandarmi…

- Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca a organizat vineri, 19,10.2018 - Bursa locurilor de munca pentru absolventi. Actiunea s-a desfasurat simultan la Ploiesti si Campina, ocazie cu care au participat un numar de 90 agenti economici respectiv : Ploiesti - 65 agenti economici, Campina…

- Marian Dima Liga A Prahova a ajuns “linistita” la jumatatea turului, ierarhia incepand sa se “sedimenteze”. Deocamdata, nu sunt mari surprize, in sensul ca nou-promovatele au viata grea si strang greu puncte, avem si “cenusareasa de serviciu” – sezonul acesta, CS Ceptura – si cam aceleasi protagoniste.…

- De cativa ani, a prins viata in Prahova un proiect inedit ce reuneste, sub frumoasa denumire a „Scolii de Flori”, proiecte si campanii educationale pentru „elevi” de toate varstele, dar in special pentru copii si tineri, al caror punct comun este arta florala. Ateliere de creatie florala, tabere…

- Anul trecut, la inceputul verii, pe 7 iunie mai exact, pe arena Ilie Oana, se defașura finala fazei județene a ediției 2017-2018 a Cupei Romaniei, la fotbal, intre campioana de-atunci a județului, ACS Petrolul 52 Ploiești, și una dintre echipele tari ale Ligii A Prahova, CS Paulești. Formație superioara…