Stiri pe aceeasi tema

- ARAD. Deputatul PSD Florin Tripa considera absolut necesar ca zeci de elevi din județ, care invața la Colegiul Național „Elena Ghiba Birta”, „sa primeasca șansa necesara de a face naveta in bune condiții la Arad”. „Este nedrept ca in aceasta perioada, cand Colegiul este reabilitat pe fonduri…

- KMG International va acorda 100 de burse elevilor de liceu si studentilor cu performante remarcabile din Bucuresti, Constanta si Prahova. Elevii si studentii pasionati de industria de petrol si gaze isi pot trimite candidaturile la adresa dedicata programului intre 16 septembrie si 20 octombrie, urmand…

- Inceperea noului an școlar ofera posibilitatea Centrului de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Buzau, structura teritoriala a Agenției Naționale Antidrog, de a relua și intensifica activitațile de prevenire a consumului de droguri, tutun și alcool in randul populației școlare, cu scopul creșterii…

- Ministerul Educației precizeaza, vineri, referitor la ordinul prin care elevii care au sub media 5 la Evaluare sunt obligați sa urmeze profesionala, ca cei de clasa a VIII-a care au fost repartizați la licee cu profiluri teoretice, cu media sub 5, au promovat in proporție foarte mica Bacalaureatul.Prin…

- Școala incepe luni, 9 septembrie, dar cele mai multe dintre problemele anilor trecuți sunt departe de a fi fost rezolvate. Sunt lipsuri care persista de ani și totuși, toamna de toamna, responsabilii din Ministerul Educației, din primarii și din consiliile județene par sa fie luați prin surprindere.…

- Numarul societatilor comerciale si persoanelor fizice autorizate intrate in insolventa a scazut cu aproape 29%, in primele sapte luni din 2019, comparativ cu perioada similara din anul anterior, la 3.733 de insolvente, reiese din datele publicate marti pe site-ul Oficiului National al Registrului…

- Intr-un sezon ce se anunța destul de restrans, problemele financiare afectand bugetul multor echipe, Timișoara Saracens vrea sa scoata maximum. Speranțe sunt, au venit jucatori buni, iar echipa are o evoluție consistenta. Și asta s-a vazut foarte bine inca din prima etapa a Cupei Romaniei, 40-3 la Cluj…

- Joi, 24 iulie a.c., politistii Biroului de Analiza si Prevenire a Criminalitatii, impreuna cu reprezentantii Agentiei Nationale Antidrog C.P.E.C.A. Constanta, au sustinut activitati informativ educative pentru grupuri de elevi sosite pe litoral, in statiunea Costinesti, informeaza IPJ Constanta. Politistii…