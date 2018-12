Stiri pe aceeasi tema

- La final de an, Federatia Romana de Rugby va oferi sansa suporterilor de a alege cei mai buni jucatori si antrenori din rugbyul romanesc. Sunt 13 categorii, la fiecare dintre acestea fiind cinci nominalizari. Votul dureaza pana pe 19 decembrie, la ora 18.00. Pe lista cu cei mai buni sportivi sunt, dupa…

- Am ales 10 momente, dintre cele mai mari performante ale sportului romanesc in cei 100 de ani de la Marea Unire: 1924 – La doar 6 ani de la Marea Unire, Romania castiga prima medalie olimpica, bronz, cu echipa nationala de rugby, la Jocurile Olimpice de la Paris. Componentii echipei nationale de rugby…

- Continua scandalul de dupa partida din Muntenegru! Doi jucatori ai nationalei il contrazic public pe Cosmin Contra, confirma ca nimeni nu le-a spus ca trebuie sa mai marcheze un gol pe finalul meciului si pun la zid Federatia Romana de Fotbal pentru modul in care alege sa se comporte.

- Cele doua reprezentante ale județului Suceava in Divizia Naționala de Rugby seniori, CSM Suceava și RC Gura Humorului, vor incheia duminica, de la ora 11.00, sezonul regulat cu meciul direct ce este programat pe stadionul Tineretului din Gura Humorului. Partida este una fara miza in clasament, ...

- Americanii de la New York Times au realizat recent cunoscutul sondaj realizat o data la patru ani, in care numeroși tenismeni, specialiști sau antrenori voteaza cele mai eficiente, spectaculoase și inedite lovituri din tenisul mondial. ...

- MISCARE… Comuna Tanacu a organizat , la sfarsitul saptamanii trecute, cea de-a doua etapa a proiectului “Rugby la sate-Uniti pentru Romania!”, prin care Federatia Romana de Rugby urmareste descoperirea de noi talente. Participarea a fost numeroasa, peste 200 de copii de la opt unitati scolare din judet…

- Publicatia France Football a anuntat, luni, primii cinci jucatori nominalizati pentru trofeul Balonul de Aur din 2018, informeaza lequipe.fr, scrie news.ro.Cei cinci, anuntati in ordine alfabetica, sunt Sergio Aguero (Manchester City), Alisson Becker (Liverpool), Gareth Bale (Real Madrid), Karim…

- In ciuda evolutiilor si a rezultatelor modeste din ultimii ani in Europa, Romania ramane cu patru reprezentante in sezonul competitional 2018-2019 al cupelor europene, anunta Federatia Romana de Fotbal. Numai ca, picand de pe locul 17 pe 20 in clasamentul coeficientilor, campioana Romaniei va juca in…