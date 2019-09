Jucatori pe piata berii sunt asteptati, marti, la o conferinta de specialitate, care va avea ca subiecte piata berii in ultimii 15 ani, mijloacele de crestere a acesteia, dar si impactul pozitiv avut asupra altor sectoare (locuri de munca, valoare adaugata, contributii la buget). Conferinta "Industria berii din Romania" propune discutarea unor teme precum cresterea ponderii ingredientelor locale in retetele de fabricare, obstacolele in calea dezvoltarii pietei (fiscalizarea ridicata, lipsa de predictibilitate), nivelul investitiilor si directiile in care s-a investit, sustenabilitatea in productia…