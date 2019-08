Stiri pe aceeasi tema

- Fotbalistul satmarean Adrian Rus a fost pedepsit de conducerea clubului Mol Vidi pentru ca a ales sa joace in naționala Romaniei in locul celei a Ungariei. Satmareanul Adrian Rus are dubla cetațenie și a jucat ca titular pentru naționala de fotbal de tineret a Romaniei la EURO U21. Legitimat in Ungaria,…

- Naționala de tineret a Romaniei a caștigat 5 partide la turneul final și a pierdut doua. Actuala generație va participa anul viitor la Mondialul sub 20 de ani organizat de Romania. Reprezentativa feminina sub 19 ani a Romaniei a terminat cu o victorie concludenta Campionatul European organizat la Gyor…

- Nationala feminina de handbal Under-19 a Romaniei s-a clasat, duminica, pe locul 5 la Campionatul European din Ungaria, dupa ce a invins reprezentativa Danemarcei, cu scorul de 34-26 (17-13), in meciul pentru clasarea finala, informeaza Hotnews. Principalele marcatoare tricolore au fost Moraru 8 goluri,…

- Nationala de handbal feminin tineret a Romaniei s-a clasat, duminica, pe locul 5 la Campionatul European din Ungaria, dupa ce a invins reprezentativa Danemarcei, cu scorul de 34-26 (17-13), in meciul pentru clasarea finala, potrivit news.ro.Principalele marcatoare tricolore au fost Moraru…

- Nationala feminina de baschet 3×3 s-a calificat duminica seara la Campionatul European de la Debrecen, programat la finele lunii august, in urma unei victorii, 21-17, in decisivul cu Spania. Ambele formatii merg la brat spre turneul din Ungaria. In componenta Ancuta Stoenescu, Sonia Ursu, Gabi Marginean…

- Gruparea MOL Vidi FC a anuntat, marti, ca Adrian Rus, care participa in prezent la Campionatul European under 21, va evolua pentru echipa din Ungaria, anunța news.ro.“Sunt bucuros ca imi voi continua cariera la cea mai buna echipa din Ungaria. Este un pas urias pentru mine”, a declarat Rus,…

- Gruparea MOL Vidi FC a anuntat, marti, ca Adrian Rus, care participa în prezent la Campionatul European under 21, va evolua pentru echipa din Ungaria, potrivit News.ro. “Sunt bucuros ca îmi voi continua cariera la cea mai buna echipa din Ungaria. Este un pas urias pentru mine”,…

- Selectionerul Cosmin Contra a declarat, vineri seara, dupa victoria cu scorul de 4-2 obtinuta de nationala de tineret in partida cu Anglia, de la Campionatul European under 21, ca acest succes il bucura enorm. El a laudat inspiratia jucatorilor si antrenorului Mirel Radoi si a mentionat ca actualul…