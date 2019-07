Stiri pe aceeasi tema

- Rusoaica Svetlana Kuznetsova a anuntat, joi, ca nu îsi poate apara titlul cucerit anul trecut la turneul Citi Open de la Washington din cauza problemelor pe care le-a întâmpinat în încercarea de a obtine viza de intrare în SUA, informeaza Reuters. Jucatoarea…

- Jucatoarea australiana de tenis Ashleigh Barty a castigat turneul WTA pe iarba de la Birmingham (Marea Britanie), dotat cu premii totale de 1.006.263 dolari, si va deveni incepand de luni noul lider mondial, detronand-o pe japoneza Naomi Osaka, ce s-a oprit in optimi de finala la Birmingham.…

- Jucatoarea rusa de tenis Maria Sharapova, fost lider WTA, a confirmat luni ca va participa la turneul pe iarba de la Mallorca (Spania), dupa ce s-a refacut în urma leziunii suferite la umar în luna februarie, relateaza EFE, potrivit Agerpres.Sharapova, 32 ani, campioana la Wimbledon…

- Jucatoarea australiana de tenis Ashleigh Barty, locul 8 WTA si favorita nr. 8, a castigat sambata finala feminina a turneului de la Roland Garros, al doilea de Mare Slem al anului, dupa ce a dispus in doua seturi, 6-1, 6-3, de cehoaica Marketa Vondrousova (38 WTA). AGERPRES/(AS- editor: Adrian Dragut,…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul trei mondial, a primit trofeul de campioana mondiala pe anul 2018 din partea Federatiei Internationale de Tenis (ITF), marti seara, in cadrul unei ceremonii desfasurate la Paris, unde are loc al doilea turneu de Mare Slem al anului. Halep…

- * Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, detinatoarea titlului, a invins-o pe australianca Ajla Tomljanovic, cu 6-2, 3-6, 6-1, marti, intr-un meci din prima runda a turneului de la Roland Garros, al doilea de Mare Slem al anului. Halep (27 ani, 3 WTA), a treia favorita, s-a impus dupa o ora si 35…

- Jucatoarea ceha Karolina Pliskova, americanca Sloane Stephens si ucraineanca Elina Svitolina au obtinut victorii, duminica, in prima runda a turneului de tenis de la Roland Garros (Franta), al doilea de Mare Slem al anului. Pliskova, a doua favorita, a trecut fara emotii de americanca Madison Brengle,…

- Președintele american Donald Trump a amenințat Iranul cu anihilarea totala in cazul in care regimul de la Teheran va declanșa un razboi impotriva Statelor Unite. Mesajul publicat pe Twitter de catre Donald Trump vine in contextul intensificarii tensiunilor dintre Washington și Teheran. „Daca Iran vrea…