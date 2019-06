Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea de tenis Simona Halep (nr. 3 WTA) a declarat, vineri dupa-amiaza, pe Aeroportul Henri Coanda, ca aceasta editie a turneului de la Roland Garros nu este o dezamagire pentru ea, precizand ca atingerea fazei sferturilor de finala la un Grand Slam este intotdeauna un rezultat bun. Eliminata,…

- Tanara americanca de 17 ani, clasata pe locul 51 in lume, Amanda Anisimova, a produs o mare surpriza, astazi, in sferturi la Roland Garros, invingand o pe detinatoarea trofeului, constanteanca Simona Halep 28 de ani, 3 WTA Anisimova s a impus in doua seturi, scor 6 2, 6 4.Sursa foto cu rol ilustrativ…

- Simona Halep trece prin momente foarte grele la Roland Garros.Halep a pierdut primul set in fața americancei de doar 17 ani, Amanda Anisimova. Jucatoarea din SUA s-a impus categoric, cu scorul de 6-2.

- Simona Halep (27 de ani, 3 WTA) s-a calificat in sferturile de finala de la Roland Garros. Ea va juca miercuri in sferturi cu Amanda Anisimova (17 ani, 51 WTA). Victoria cu Swiatek o duce pe Halep la 3.963 de puncte in clasamentul virtual WTA, adica pe locul 8, iar o victorie in sferturile de […] Source

- Simona Halep (27 de ani, 3 WTA) a trecut de poloneza Iga Swiatek (18 ani, 104 WTA), scor 6-1, 6-0, și s-a calificat in sferturile de finala de la Roland Garros. Jucatoarea din Polonia a oferit declarații magulitoare la conferința de presa. Halep va juca miercuri in sferturi cu invingatoarea meciului…

- Simona Halep (27 de ani, 3 WTA) a trecut de poloneza Iga Swiatek (18 ani, 104 WTA), scor 6-1, 6-0, și s-a calificat in sferturile de finala de la Roland Garros. Halep va juca in sferturi cu invingatoarea meciului Amanda Anisimova (51 WTA) - Aliona Bolsova Zadoinov (137 WTA), care a inceput la 19:15.…

- Jucatoarea romana de tenis Irina Begu a fost eliminata in turul al treilea al turneului de Mare Slem de la Roland Garros, fiind invinsa cu 7-6 (8/6), 6-4 de americanca Amanda Anisimova, intr-o partida disputata sambata. Begu a fost recompensata cu un cec in valoare de 143.000 euro si 130 de puncte WTA…

- Jucatoarea de tenis Simona Halep s-a declarat increzatoare dupa meciul castigat, marti, in prima runda a Roland Garros-ului, al doilea turneu de Grand Slam al anului. Constanteanca s-a impus in fata australiencei Ajla Tomljanovic, scor 6-2, 3-6, 6-1, dar a subliniat ca meciul a fost unul de calitate,…