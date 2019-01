Jubileu: 50 de ani de la infiintarea Planetariului Baia Mare

Anul acesta se implinesc 50 de ani de la infiintarea Planetariului Baia Mare. Primul planetariu public din Romania a fost inaugurat in Baia Mare la data de 1 iulie 1969. La acea vreme institutia se afla sub tutela Consiliului Popular Judetean. Din anul 1971 Planetariul – cu titulatura de Complexul de Astronomie Populara Baia Mare a trecut in subordinea Comitetului executiv al Consiliului Popular al Municipiului Baia Mare, situatie pastrata pana in anul 1991. Ulterior, Inspectoratul pentru cultura, cu acordul Primariei municipiului, a initiat integrarea Planetariului Baia Mare in cadrul Muzeului…