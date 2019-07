Stiri pe aceeasi tema

- Dirty Nano și Alina Eremia lanseaza videoclipul piesei „Promite-mi”, o melodie fresh, care te poarta prin mai multe stari, de la reverie la energie și revolta. Vocea Alinei se potrivește perfect cu instrumentalul cu vibe electrizant, construind o poveste muzicala pe care vrei sa o asculți pe repeat.…

- Mabel lanseaza „Mad Love”, single-ul principal extras de pe mult-așteptatul sau album de debut, „High Expectations”, a carui lansare va avea loc pe 2 august. Lansarea piesei „Mad Love” succeda hit-ul „Don’t Call Me Up”, care a transformat-o pe Mabel intr-un veritabil fenomen internațional. Noul material…

- Imediat dupa anunțarea turneului de pe Coasta de Vest – care se bucura de o producție speciala, asigurata de echipa din spatele unor artiști precum Kendrick Lamar, Drake, Migos, Khalid, Juanes uimește pe toata lumea și lanseaza o piesa extraordinara, „Querer Mejor”, in colaborare cu Alessia Cara. Alaturarea…

- DJ Snake lanseaza mult-așteptatul material video al piesei „Enzo”, un veritabil imn hip-hop, ce aduce impreuna cele mai mari staruri ale genului – Offset, 21 Savage, Gucci Mane și Sheck Wes. Regizat de catre Daps (filmmaker-ul renumit pentru colaborarile sale cu Migos, Kendrick Lamar și 2 Chainz), videoclipul…

- Imaginea pe care Alvaro Soler a reușit sa o redea prin lansarea celui mai recent album al sau, „Mar de Colores”, depașește cu mult limitele geografice ale Europei, atat in ceea ce privește numarul de ascultari, cat și in ocuparea unor poziții fruntașe in clasamnetele muzicale internaționale. Avand in…

- Offset a facut public clipul piesei „Clout”, in care apare alaturi de iubita lui, Cardi B. Piesa este extrasa de pe albumul lui Offset – Father of 4. Videoclipul este regizat de catre Daniel Russell si include secvente cu artistul cantand la pian, printre altele. Piesa „Clout” a fost extrasa de pe albumul…

- The Motans lanseaza Poem feat. Irina Rimes, o noua piesa in care se vor regasi multe cupluri. Videoclipul ii surprinde pe Irina și pe Denis in ipostaza unor tineri indragostiți, relația lor evoluand firesc de la doi necunoscuți ale caror destine se intalnesc, pana la

- La numai o saptamana de cand și-a lansat noul single, Inimi Pierdute, Edward Sanda revine cu o varianta diferita a piesei, pe care o canta de aceasta data la pian. Cea mai recenta piesa a lui Edward Sanda vine cu un mesaj puțin diferit fața de cele lansate pana acum de el și prezinta o poveste de dragoste…