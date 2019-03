Stiri pe aceeasi tema

- O femeie a declarat anterior pentru AP ca fratele sau a murit dupa ce a fost ranit in confruntari cu membri ai fortelor armate venezuelene. Insa medicul citat a declarat pentru AP ca fratele femeii era in viata. Medicul a precizat ca cei doi morti nu au fost identificati. Aceste…

- Rusia va recunoaște rezultatul unor eventuale alegeri anticipate în Venezuela doar în cazul în care președintele venezuelean Nicolas Maduro va cere organizarea acestora, a declarat ambasadorul rus la Caracas, Vladimir Zayemsky, relateaza Mediafax citând site-ul agenției Tass.…

- Președintele SUA Donald Trump a spus din nou ca trimiterea armatei americane in Venezuela "este o opțiune" pentru rezolvarea crizei politice din țara sud-americana. "Trimiterea armatei Statelor Unite in Venezuela pentru a rezolva criza este o opțiune", a transmis Donald Trump intr-o emisiune televizata,…

- Zeci de mii de oameni au ieșit sambata pe strazile din Caracas pentru a-i sprijini pe Nicolas Maduro și Juan Guaido, in cadrul a doua manifestații separate, avand in vedere ca cei doi sunt rivali. Guaido a declarat ca mișcarea de opoziție din Venezuela ar trebui sa ocupe strazile, in timp ce Maduro…

- Germania a anuntat, luni, ca il recunoaste pe Juan Guaido, liderul opozitiei, drept presedinte interimar al Venezeuelei, informeaza site-ul de stiri TagesSchau.de. "Pana duminica nu au fost convocate alegeri prezidentiale anticipate in Venezuela. De aceea, de acum inainte, Juan Guaido este persoana…

- Administratia Vladimir Putin a avertizat, marti, ca va face totul pentru apararea presedintelui Venezuelei, Nicolas Maduro, dupa ce, pe fondul speculatiilor privind o presupusa invazie militara prin Columbia, Casa Alba a reiterat ca presedintele Donald Trump mentine "toate optiunile".

- Administrația SUA a analizat posibilitatea introducerii de masuri cu scopul eliminarii vanzarile de petrol de catre Venezuela, ca reacție la realegerea președintelui Nicolas Maduro in urma unui scrutin controversat, marcat de numeroase nereguli. Dar, pana in acest moment, Washingtonul nu a luat masuri…

- Administrația de la Washington a impus sancțiuni împotriva companiei petroliere de stat PDVSA din Venezuela și a cerut armatei sa accepte transferul pașnic de putere, a anunțat John Bolton, consilierul american pentru Securitate Nationala, citat de BBC și Reuters. Sancțiunile impuse…