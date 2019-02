Stiri pe aceeasi tema

Liderul venezuelean Nicolas Maduro l-a acuzat pe președintele american Donald Trump ca a ordonat asasinarea sa, in timp ce Rusia a cerut medierea situației care adancește divizarea la nivel geopolitic, relateaza Reuters.

Presedintele Nicolas Maduro a dat asigurari ca Venezuela isi va achita datoriile externe, liderul de la Caracas afirmand intr-un interviu acordat miercuri agentiei ruse de presa RIA, preluata de Reuters, ca tara sa isi onoreaza intotdeauna obligatiile, relateaza Agerpres.

- Presedintele Nicolas Maduro a dat asigurari ca Venezuela isi va achita datoriile externe, liderul de la Caracas afirmand intr-un interviu acordat miercuri agentiei ruse de presa RIA, preluata de Reuters, ca tara sa isi onoreaza intotdeauna obligatiile. Maduro a raspuns astfel unei intrebari referitoare…

- China și Rusia au denunțat marți noile sancțiuni americane, care strang lațul in jurul președintelui socialist Nicolas Maduro, cu o zi inainte de noile proteste la apelul opozantului autoproclamat președinte Juan Guaido, scrie AFP. “Autoritațile legitime din Venezuela considera aceste ...

Presedintele Venezuelei, a anunțat, joi, in fata Curtii Supreme, ca a decis inchiderea ambasadei si consulatelor acestei tari in SUA, dupa ce anterior a decis ruperea relatiilor diplomatice cu Washingtonul in urma deciziei presedintelui Donald Trump de a-l recunoaste pe opozantul Juan Guaido ca presedinte…

Președintele venezuelean Nicolas Maduro a declarat ca este pregatit sa discute cu opoziția, în contextul în care liderul opoziției, Juan Guaido, s-a autoproclamat președinte interimar al Venezuelei, relateaza site-ul agenției Tass, citat de Mediafax.

Administrația de la Washington a impus sancțiuni împotriva companiei petroliere de stat PDVSA din Venezuela și a cerut armatei sa accepte transferul pașnic de putere, a anunțat John Bolton, consilierul american pentru Securitate Nationala, citat de BBC și Reuters.

- Uniunea Europeana a cerut joi autoritatior din Venezuela sa respecte „drepturile civile, libertatea si siguranta” cetatenilor si a lui Juan Guaido, liderul opozitiei, care s-a autoproclamat miercuri presedinte interimar, relateaza Reuters.