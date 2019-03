Juan Guaido s-a întors în Venezuela. SUA cer să fie protejat „Vom continua sa mergem inainte, fara frica", a declarat Guaido in fata reporterilor dupa ce a aterizat la aeroportul international Simon Bolivar, la nord de capitala Caracas. Afara, el a fost intampinat de o multime de sustinatori care scandau: „Si se puede!" („Da, se poate"). Cu o zi inainte ca Guaido sa ajunga, Washingtonul l-a avertizat pe Maduro ca va avea parte de „un raspuns puternic si semnificativ" daca rivalul sau Juan Guaido va fi retinut sau amenintat la intoarcerea in tara. Guvernul lui Maduro i-a interzis lui Guaido sa calatoreasca in strainatate. In… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

