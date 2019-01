Stiri pe aceeasi tema

- Atasatul militar al Venezuelei la Washington, col. Jose Luis Silva, a declarat sambata ca nu-l mai recunoaste pe Nicolas Maduro drept presedinte legitim al tarii si a facut apel la "fratii militari" sa-l sustina pe presedintele autoproclamat Juan Guaido, relateaza AFP preluata de Agerpres. …

- Uniunea Europeana pregateste o noua 'declaratie comuna' in care indeamna la convocarea rapida de alegeri in Venezuela, intrucat in absenta unui nou scrutin mai multe state membre ale blocului comunitar pledeaza pentru recunoasterea opozantului Juan Guaido, seful legislativului de la Caracas…

- Ministrul apelor și padurilor, Ioan Deneș, a prezentat astazi, 21 ianuarie 2019, la Bruxelles, prioritațile Președinției Romaniei la Consiliul Uniunii Europene in domeniul managementului apelor in cadrul Comisiei pentru Mediu, sanatate publica și siguranța alimentara din Parlamentul European. In alocuțiunea…

- "Pentru Romania este un moment deosebit de important, fiind prima data cand exercita aceasta functie, la exact 12 ani de la aderarea la Uniunea Europeana. Urmeaza pentru noi toti o perioada extrem de dinamica, marcata de o serie de evenimente importante pentru prezentul si viitorul Uniunii Europene,…

- Dacian Ciolos anunta ca va candida la alegerile europarlamentare. "Candidez la alegerile europarlamentare. A fost o decizie dificila, pentru ca orice discuție care avea legatura cu acest subiect incepea cu ingrijorarea celor din jurul meu: „Iți dai seama ca te vor ataca? Ca vor spune ca vrei sa pleci…

- Uniunea Europeana a denuntat joi noul mandat al presedintelui Venezuelei, Nicolas Maduro, dupa "alegeri nedemocratice" si a amenintat sa adopte "masuri corespunzatoare" in caz de noi incalcari ale drepturilor omului si statului de drept, relateaza AFP. "Presedintele Maduro incepe joi un nou mandat bazat…

- 1. JURNAL ARADEAN: Sunteți implicat in cursa interna din USR pentru o poziție pe lista candidaților pentru Parlamentul European. Ce inseamna asta? VLAD BOTOȘ: Uniunea Salvați Romania este primul partid din Romania care va desemna lista candidaților sai pentru scrutinul din mai 2019 pe baza unor alegeri…

- Liderul Partidului Acțiune și Solidaritate, Maia Sandu, dar și al PPDA, Andrei Nastase, refuza sa se prezinte la audierile Comisiei parlamentare de ancheta, care investigheaza implicarea Fundației Open Dialog, condusa de Ludmila Kozlovska, în politica din Republica Moldova. …