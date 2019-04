Stiri pe aceeasi tema

- „Vom continua sa mergem inainte, fara frica", a declarat Guaido in fata reporterilor dupa ce a aterizat la aeroportul international Simon Bolivar, la nord de capitala Caracas. Afara, el a fost intampinat de o multime de sustinatori care scandau: „Si se puede!" („Da, se poate"). Cu o…

- Liderul opozitiei venezuelene Juan Guaido a anuntat, printr-un mesaj postat duminica pe Twitter, ca luni se va intoarce la Caracas dupa un mini-turneu in America de Sud si face apel la populatie sa manifesteze cu aceasta ocazie, informeaza AFP. "Imi anunt intoarcerea in tara. Fac apel…

- 'Imi anunt intoarcerea in tara. Fac apel la poporul venezuelean sa se adune in toata tara maine la ora 11.00 (15.00 GMT)', a scris Guaido, care a incalcat o interdictie de iesire din tara deplasandu-se in Columbia vecina, apoi in Brazilia, Paraguay, Argentina si in cele din urma in Ecuador. Alegere…

- Liderul opozitiei venezuelene Juan Guiado a declarat sambata ca se va intoarce acasa dupa vizita sa in Ecuador si a facut apel la noi proteste pentru saptamana viitoare impotriva presedintelui Nicolas Maduro, al carui guvern i-a interzis sa calatoreasca in strainatate, informeaza Reuters. …

- Vorbind in fata unor sustinatori, luni seara, Maduro s-a intrebat cat va continua Guaido cu acest „mandat virtual". „Pana in 2025? Sau pana cand va ajunge la inchisoare la ordinul Curtii Supreme", a afirmat Maduro, 2025 fiind anul in care i se incheie mandatul curent. Diplomatii occidentali…

- Parlamentul venezuelean, controlat de opozitie, a numit marti 'reprezentanti diplomatici' (ambasadori si insarcinati cu afaceri) in state care l-au recunosc pe liderul sau, Juan Guaido, drept presedinte interimar al tarii, relateaza AFP. Tarile respective sunt Argentina, Canada, Columbia, Costa…

- Maduro s-a instalat in functie in 2013, dupa moartea lui Hugo Chavez, si a fost declarat castigator al alegerilor de anul trecut, din luna mai, pe fondul boicotului opozitiei si al acuzelor de frauda electorala. Conflitul diplomatic a inceput imediat ce presedintele american Donald Trump l-a recunoscut…

- Criza din Venezuela, o tara impinsa intr-un haos cu grave consecinte sociale, este si un indicator al felului in care se pozitioneaza actorii internationali pe scena geopolitica. Daca state ca Spania, SUA si Franta incurajeaza alegerile libere, Kremlinul si Ankara au transmis mesaje de sustinere pentru…