Juan Guaido face apel la organizarea "celui mai mare protest din istoria Venezuelei"

- Președintele american Donald Trump a declarat marți ca administrația SUA nu au impus înca "cele mai stricte sancțiuni" împotriva regimului președintelui venezuelean Nicolas Maduro, relateaza site-ul postului CNN. "Într-un anumit moment, îmi imaginez ca lucrurile…

- Juan Guaido, liderul opoziției de la Caracas, a aunțat ca va cere Adunarii Naționale, legislativul Venezuelei, sa decreteze stare de urgența ca urmare a unei penei masive de electricitate, despre care președintele Nicolas Maduro a afirmat ca a fost cauzata de un "atac cibernetic internațional", informeaza…

- Juan Guaido, liderul opoziției din Venezuela și președinte interimar autoproclamat, a discutat marți cu sindicatele din Venezuela, care urmeaza sa inițieze o serie de greve menite sa puna presiune pe președintele Nicolas Maduro, relateaza Reuters. Grevele ar urma sa creasca presiunea asupra…

- Juan Guaido, liderul opoziției din Venezuela și președinte interimar autoproclamat, va efectua vineri o vizita oficiala în Paraguay, în cadrul careia se va întâlni cu președintele Mario Abdo, relateaza Reuters, citata de Mediafax.Anunțul a fost facut de președintele Mario…

- Rusia va recunoaște rezultatul unor eventuale alegeri anticipate în Venezuela doar în cazul în care președintele venezuelean Nicolas Maduro va cere organizarea acestora, a declarat ambasadorul rus la Caracas, Vladimir Zayemsky, relateaza Mediafax citând site-ul agenției Tass.…

- Nicolas Maduro, președintele Venezuelei, a anunțat sambata ca este de acord cu organizarea de alegeri legislative anticipate in acest an. Alegerile au fost cerute de Adunarea Constituanta, fidela actualei puteri. Președintele a declarat, sambata in Caracas, in fața unei mulțimi de simpatizanți ca ”Sunt…

- Administrația de la Washington a impus sancțiuni împotriva companiei petroliere de stat PDVSA din Venezuela și a cerut armatei sa accepte transferul pașnic de putere, a anunțat John Bolton, consilierul american pentru Securitate Nationala, citat de BBC și Reuters. Sancțiunile impuse…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a evocat posibilitatea lansarii unei invazii militare în Venezuela, afirma senatorul republican Lindsey Graham, dar oficiali din cadrul Administratiei de la Washington au dat asigurari ca vor fi aplicate doar sanctiuni suplimentare contra regimului Nicolas Maduro.Senatorul…