- Liderul opozitiei venezuelene, Juan Guaido, a provocat marti autoritatile de la Caracas sa il aresteze, dupa ce i-a fost ridicata imunitatea parlamentara, transmite DPA. "Daca regimul indrazneste sa ma rapeasca si sa dea o lovitura de stat, vom raspunde hotarat", a scris Guaido pe contul sau de Twitter,…

- Juan Guaido, liderul opoziției de la Caracas, a aunțat ca va cere Adunarii Naționale, legislativul Venezuelei, sa decreteze stare de urgența ca urmare a unei penei masive de electricitate, despre care președintele Nicolas Maduro a afirmat ca a fost cauzata de un "atac cibernetic internațional", informeaza…

- Liderul opozitiei venezuelene Juan Guaido a lansat, sambata, un mars national la Caracas pentru a forta plecarea presedintelui Nicolas Maduro care a denuntat un "atac cibernetic" la originea penei de curent care dureaza de trei nopti, potrivit AFP preluata de news.roNiciun bilant oficial al…

- Presedintele ales al Venezuelei, Nicolas Maduro, a pus joi pe seama „imperialismului american” o pana de curent care a afectat mare parte din teritoriul tarii sale, transmite Agerpres. Secretarul de stat american Mike Pompeo a raspuns tot prin intermediul retelelor de socializare: „Pana de curent…

- Liderul opozitiei, Juan Guaido, care s-a autoproclamat presedinte interimar, a revenit luni dupa-amiaza in Venezuela, unde risca sa fie arestat, fiind asteptat in aeroport, potrivit unor surse, de diplomati din Statele Unite si din Uniunea Europeana, inclusiv din Romania."Cunoastem riscurile…

- Liderul opozitiei venezuelene Juan Guaido a declarat joi, in Brazilia, ca doreste sa se intoarca la Caracas ''in urmatoarele zile, in pofida amenintarilor'' pe care le-a primit pentru ca a ignorat interdictia judiciara de a iesi din tara, informeaza AFP, potrivit agerpres.ro.Citește și: Inregistrare…

- Liderul opozitiei Juan Guaido planuieste sa se deplaseze, joi, la granita cu Columbia alaturi de un convoi de vehicule, pentru a primi ajutoarele umanitare, in ciuda protestelor presedintelui Nicolas Maduro, scrie Reuters, relateaza News.ro.Citește și: VIDEO: Accidente MORTALE pe autostrazile…

- Presedintele autodeclarat al Venezuelei, Juan Guaido, spune ca lucreaza la restabilirea legaturilor cu Israelul, pe care Caracas le-a suspendat in urma cu un deceniu in semn de solidaritate cu palestinienii, relateaza Reuters. Israelul se numara printre puterile aliate ale SUA care il sustin pe opozantul…