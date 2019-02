Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele autoproclamat al Venezuelei, Juan Guaido, si-a prezentat joi planul economic in vederea scoaterii tarii din criza, consolidat de sustinerea Parlamentului European (PE), care sporeste presiunea asupra Guvernului lui Nicolas Maduro, relateaza AFP.

- Presedintele interimar autoproclamat al Venezuelei, Juan Guaido, a cerut guvernelor Uniunii Europene sa mentina presiunea asupra presedintelui Nicolas Maduro, potrivit sefului diplomatiei britanice, Jeremy Hunt, informeaza joi Reuters. "I-am spus, care este mesajul dumneavoastra pentru…

- Presedintele autoproclamat al Venezuelei, Juan Guaido, a anuntat luni ca preia controlul activelor Venezuelei in strainatate pentru a evita ca presedintele ales, Nicolas Maduro, sa le delapideze in cazul in care va parasi puterea, relateaza AFP."Incepand de acum, incepem preluarea treptata…

- Președintele autoproclamat al Venezuelei, Juan Guaido, a anunțat luni ca preia controlul activelor Venezuelei din strainatate, pentru a evita ca actualul președinte, Nicolas Maduro, sa le delapideze în cazul în care va parasi puterea, transmite AFP.„Începând de…

- Președintele autoproclamat al Venezuelei, Juan Guaido, nu poate prelua puterea fara colaborarea armatei. Generalii dețin poziții cheie in guvern și in sectoare economice și deocamdata nu au renunțat la Nicolas Maduro. Așa ca armata este arbitrul acestei crize sud americane.

- Prim-ministrul spaniol Pedro Sanchez si-a aratat sustinerea fata de liderul opozitiei din Venezuela, Juan Guaido, scrie Reuters, informeaza News.ro.Intr-o convorbire telefonica, Sanchez i-a transmis lui Guaido ca sustine legitimitatea parlamentului din Venezuela si a cerut alegeri libere.…

- Fostul mare fotbalist argentinian Diego Maradona si-a exprimat joi sustinerea pentru presedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, si a asigurat ca "in Venezuela guverneaza poporul", dupa ce Juan Guaido, reprezentant al opozitiei, s-a autoproclamat miercuri presedinte, informeaza EFE. "Nu ma voi schimba.…

- Juan Guaido, presedintele Parlamentului venezuelean, controlat de opozitie, s-a autoproclamat miercuri "presedintele in exercitiu" al tarii in fata a mii de sustinatori reuniti la Caracas, iar imediat liderul de la Casa Alba, Donald Trump, a anuntat ca il recunoaste oficial ca presedinte interimar…