Stiri pe aceeasi tema

- Criza din Venezuela se accentueaza. Președintele Maduro a inchis granița cu Brazilia pentru a opri ajutoarele straine. Liderul de la Caracas neaga ca țara sa este in criza umanitara. Oamenii de rand fac insa eforturi uriașe pentru o masa calda sau medicamente.

- Presedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a anuntat ca inchide granita cu Brazilia joi noaptea, scrie BBC. Maduro a declarat ca ia in considerare sa inchida si granita cu Columbia pentru a opri ajutoarele umanitare care au fost cerute de opozitie. El neaga ca ar exista o criza economica si a numit ajutoarele…

- Liderul opozitiei Juan Guaido planuieste sa se deplaseze, joi, la granita cu Columbia alaturi de un convoi de vehicule, pentru a primi ajutoarele umanitare, in ciuda protestelor presedintelui Nicolas Maduro, scrie Reuters, relateaza News.ro.Citește și: VIDEO: Accidente MORTALE pe autostrazile…

- Cele mai reusite operatiuni financiare desfasurate de Venezuela in ultimii ani nu s-au derulat pe Wall Street, ci in taberele improvizate de mineri din regiunile din sudul tarii, unde un numar de aproximativ 300.000 de cautatori de aur au inceput sa extraga pamant continand aur din exploatatii artizanale…

- Juan Guaido, președintele autoproclamat al Venezuelei, a acuzat armata ca vrea sa "fure" ajutorul umanitar destinat tarii sale pentru ca acesta sa fie distribuit de catre guvernul lui Nicolas Maduro. Intr-o conferinta de presa la Caracas in cursul careia a multumit celor 19 tari europene care l-au…

- Statele Unite au anunțat ca susțin opoziția din Venezuela, implicit pe liderul acesteia, Juan Guaido, care s-a autoproclamat președinte interimar al țarii. Anunțul a venit in timp ce sute de mii de oameni au ieșit in strada pentru a protesta fața de politica lui Nicolas Maduro. In replica, acesta din…

- Președintele Adunarii Naționale din Venezuela, Juan Guaido, s-a proclamat președintele țarii, iar Trump a anunțat pe Twitter ca il recunoaște drept președinte al Venezuelei. Zeci de mii de oameni eu ieșit in strada și protesteaza impotriva lui Nicolas Maduro. De cealalta parte, Maduro controleaza…

- "Jur sa imi asum oficial competentele executivului national ca presedinte in exercitiu al Venezuelei pentru a ajunge (...) la un guvern de tranzitie si pentru a obtine alegeri libere", a spus Juan Guaido de la tribuna. Intr-un comunicat, presedintele american Donald Trump a transmis ca il…