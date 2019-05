Eroii nu mor niciodata. O adevarata tragedie. A zacut opt luni de la atacul talibanilor in Afganistan

Sublocotenentul pm Ion Lucian Leustean a fost ranit grav, la 7 septembrie 2011, in provincia Zabul din Afganistan, in urma unui atac cu un dispozitiv exploziv improvizat, in timp ce executa o misiune… [citeste mai departe]