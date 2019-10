JTI România: Activiştii anti-tutun au inundat spaţiul public cu o propunere legislativă fără nicio bază reală Propunerea legislativa initiata de catre lobistii anti-tutun poate aduce, si in Romania, problemele grave generate de demersuri similare in alte tari, atrag atentia reprezentantii JTI Romania, intr-un punct de vedere adresat senatorilor. "In legatura cu PL 443/2019, JTI isi exprima profunda ingrijorare cu privire la puzderia de date fantasmagorice cu care activistii anti-tutun au inundat spatiul public, incercand sa induca in eroare legiuitorul. Acestea nu au nicio baza reala, fiind adesea contradictorii, din cauza metodologiilor "creative" de calcul folosite de asa-numitii experti in sanatate… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Senatul a adoptat in unanimitate, in sedinta de astazi, propunerea legislativa care prevede cresterea valorii tichetelor de masa la 20 de lei. Mai multi deputati PSD, initiatori ai legii, sustin ca valoarea actuala a unui tichet de masa – 15,18 lei, nu este suficienta pentru a cumpara o masa de pranz,…

- Senatul a adoptat, in calitate de prima Camera sesizata, in sedinta plenului de miercuri, propunerea legislativa pentru modificarea Legii 165/2018, care prevede cresterea valorii tichetelor de masa de la 15 la 20 de lei, informeaza AGERPRES . Initiatorii, un grup de deputati PSD, sustin ca valoarea…

- Senatul a votat, miercuri, propunerea legislativa pentru modificarea Legii 165/2018, care prevede cresterea valorii tichetelor de masa de la 15 la 20 de lei, depusa de parlamentari social-democrati. Propunerea legislativa a fost votata in unanimitate, cu 71 de voturi. Initiatorii sustin ca valoarea…

- Intr-un comunicat remis luni AGERPRES, CLCC atrage atentia ca, in cazul in care proiectul va fi adoptat, singurii beneficiari vor fi contrabandistii "care vand oricui, inclusiv minorilor, tigarete de provenienta incerta la jumatate din pretul celor legale" si ONG-urile antitutun "care obtin granturi…

- DC News: Au aparut multe informații in presa și in spațiul public cu privire la suspect, posibil de cetațenie olandeza, daca a fost sau nu audiat, daca da, de ce a fost lasat sa paraseasca Romania, va rog sa faceți clarificari cu privire la multitudinea de informații care se scurg in spațiul public.…

- Parlamentul are pe agenda de lucru a saptamanii viitoare mai multe acte normative, printre care si propunerea legislativa de impozitare a pensiilor speciale. Proiectul privind impozitarea pensiilor speciale se va afla in atentia deputatilor, dupa ce, in aceasta saptamana a trecut de Senat fara niciun…

- O propunere legislativa ce permite inființarea unui sindicat cu doar trei angajați este contestata de mai multe organizații de patroni din Romania, care le cer parlamentarilor sa respinga inițiativa. Propunerea legislativa prevede ca, pentru constituirea unui sindicat este necesar un numar de cel puțin…

- Deputatul PSD Iulian Iancu, respins de presedintele Iohannis pentru functia de vicepremier pe probleme economice, a afirmat ca intreaga sa activitate a fost in interesul Romaniei, iar toate atacurile la adresa lui vin chiar din directia si in beneficiul propagandei ruse. El a fost acuzat in multiple…