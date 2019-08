Stiri pe aceeasi tema

- JTI considera ca intenția Guvernului, anunțata in presa, de a devansa marirea accizei cu șapte luni, incepand cu septembrie, arunca in aer predictibilitatea fiscala și planurile de afaceri. Inițiativa anunțata este argumentata prin alinierea la Directiva UE, care prevede ca incidența accizei in prețul…

- Potrivit unui comunicat de presa al UNTRR, transmis miercuri, prin restituirea supra-accizei firmelor de transport rutier, consumul de motorina este mentinut in Romania, de unde statul poate incasa TVA si restul de acciza. Din datele recente, publicate de Comisia Europeana (CE), analizate…

- * Amnistia fiscala ar trebui sa aiba un caracter exceptional pentru ca acordarea unei astfel de restructurari in mod repetitiv risca sa fie contraproductiva si poate duce la concluzia ca neplata obligatiilor fiscale la termen poate fi o strategie de finantare, considera specialistii EY Romania.…

- Lunile calduroase de vara aduc o crestere de aproximativ trei ori a vanzarilor de aparate de aer conditionat, in comparatie cu o perioada obisnuita din an, potrivit datelor retailerului online evoMAG.ro, care estimeaza la nivelul intregului an o crestere de 35 – 40% a vanzarilor de aparate de aer…

- Compania CFR Infrastructura nu mai are motive sa se planga de lipsa banilor pentru reabilitarea caii ferate, deoarece au fost alocati peste 300 de milioane de euro pentru acest proiect, suma care, daca va fi cheltuita, va fi suplimentata la rectificarea bugetara, a declarat marti secretarul de stat…

- 'Ratele inalte de crestere economica sunt insotite de acutizarea deficitelor - bugetar, comercial si de cont curent. Aceasta spirala a deficitelor se va dovedi impovaratoare pentru Romania in anii urmatori. (...) La spirala deficitelor trebuie sa adaugam si inflatia - aflata recent in plina ascensiune…

- STIRILE AMIEZII * Implementarea masurilor privind reducerea emisiilor de carbon trebuie sa fie realizata in mod comun de catre autoritati publice centrale, locale, ONG-uri si mediul de afaceri, a declarat, luni, vicepremierul Gratiela Gavrilescu, ministru al Mediului. * Meteorologii au actualizat, luni,…

- ”Este lipsa de buna creștere. Este lipsa de patriotism”, a zis Liviu Dragnea. Viorica Dancila a declarat vineri, referindu-se la participarea la summitul UE de la Sibiu, din 9 mai, ca nu a fost invitata inca, intrebandu-se cum putem vorbi noi de unitate cand premierul Romaniei, care detine…