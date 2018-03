Jovan Radosavljevic a fost numit director general al Coca-Cola HBC Romania

Stiri pe aceeasi tema

- Apar schimbari la conducerea Coca Cola HBC Romania. Jovan Radosavljevic a fost numit in funcția de director general pe care o va ocupa incepand cu 1 mai. El ii ia locul lui Jaak Mikkel, care devine director general al Coca-Cola HBC Polonia. ”Am primit cu bucurie acest nou mandat in Romania.…

- Magistratii instantei supreme sunt asteptati sa pronunte, marti, decizia in dosarul "Turceni - Rovinari", in care sunt judecati pentru fapte de coruptie, in legatura cu incheierea unor contracte de consultanta, fostul premier Victor Ponta, fostul senator PSD Dan Sova si Laurentiu Dan Ciurel si Dumitru…

- Colliers International a fost desemnata de catre Werk Property Group sa ofere servicii de property management pentru proiectul de birouri Vox Technology Park din Timisoara, compania de consultanta imobiliara ajungand la un portofoliul de 380.000 mp inchiriabili, in crestere cu 10%. „Portofoliul…

- Sony s-a alaturat grupului tot mai mare de producatori care au renuntat la jack-ul audio universal pe noile modele de smartphone-uri. Xperia XZ2 si XZ2 Compact nu mai includ aceasta caracteristica, dar Sony a prezentat un accesoriu util. Este vorba despre un adaptor pentru portul USB Type-C care are…

- CFR Calatori se afla ''la rascruce'', asemenea intregului sistem feroviar din Romania, fiind nevoie de investitii pentru ca tara sa fie conectata la marile proiecte europene de dezvoltare durabila a transportului, a afirmat miercuri, la Alba Iulia, directorul general al companiei, Iosif…

- Se prelungeste interimatul la Aeroportul International din Iasi! Monica Nichitus va fi in continuare manager general deoarece nici nu candidat nu a luat concursul pentru acest post. O alta functie ramasa neocupata este cea de director de operatiuni aeroportuare. Monica Nichitus a promovat examenul pentru…

- Asteptarea a luat sfârsit. Spotify, cel mai mare serviciu de streaming muzical din lume, s-a lansat oficial în România oferind brandurilor o noua platforma prin care sa se conecteze cu consumatorii locali într-un mod placut, targetat și de impact. Bun venit, Spotify!…

- UPDATE Serghei Stanisev, presedintele Partidului Socialistilor Europeni, fost premier al Bulgariei, a susținut un discurs. UPDATE Marian Neacșu, actualul secretar general al PSD, a deschis Congresul. Congresul PSD, in cadrul caruia vor avea loc alegeri pentru functiile de presedinte…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, vineri, inainte de sedinta Comitetului Executiv al PSD, ca cei care nu au inteles ca sunt cu totii responsabili pentru proiectele romanilor sa plece. „Sunt in continuare, sunt suparata pe ceea ce se intampla la nivelul ministerelor si cu totii…

- Pronuntarea in procesul in care CSA Steaua ii cere despagubiri de aproximativ 37 de milioane de euro lui Gigi Becali ca urmare a celor zece ani in care omul de afaceri s-ar fi folosit ilegal, potrivit lui Florin Talpan, de marca "Steaua", a fost amanata pentru 21 martie de Tribunalul Bucuresti.…

- In ceea ce priveste costurile, luna februarie a adus scumpiri in cazul celor cu dobanda fixa, care ii feresc de socuri pe imprumutati. Desi de obicei inceputul anului este mai slab pentru tranzactiile imobiliare, nu acelasi lucru se intampla acum cu cererea de credite pentru locuinte. Anca Bidian, director…

- O delegatie formata din seful Statului Major al Fortelor Terestre, general-maior Ovidiu-Liviu Uifaleanu, si loctiitorul sefului Departamentului pentru armamente, general de brigada Ionel Lotan, se vor afla, in perioada 5-9 martie, in SUA, pentru o vizita de documentare in facilitati de productie ale…

- Procurorul general Augustin Lazar afirma intr un interviu acordat AGERPRES ca bruiajul care exista in jurul sistemului judiciar din Romania nu trebuie sa impresioneze pe nimeni din justitie, intrucat este necesara asigurarea unor institutii nediscreditate, a unei ordini de drept ferme, la nivel european.In…

- Consiliul de Administratie al Metrorex l-a desemnat in functia de director general pe Dumitru Sodolescu, acesta inlocuindu-l pe Ion Constantinescu, al carui mandat expira sambata, potrivit unui comunicat emis de companie. 0 0 0 0 0 0

- „Infiintarea unei sectii care sa ancheteze magistrati va intoarce Romania cu 27 de ani in urma”. Aceasta declarație a procurorului general Augustin Lazar, facuta intr-un interviu pentru Agerpres, l-a nemulțumit pe ministrul de Externe, Teodor Meleșcanu.

- Operatorul de telecomunicatii UPC Romania, parte a companiei internationale de comunicatii prin cablu Liberty Global, si-a extins reteaua cu 70% in ultimii cinci ani, iar veniturile au crescut cu peste 60%, a declarat vineri, la o intalnire cu presa, Robert Redeleanu, CEO UPC Romania si UPC Ungaria.

- Consiliul de Administratie al Metrorex, compania de stat care administreaza reteaua de metrou din Bucuresti, l-a desemnat in functia de director general pe Dumitru Sodolescu. Acesta il inlocuieste in functie pe Ion Constantinescu, al carui mandat expira pe 3 martie.”Noul director general a…

- Consiliul de Administratie al Metrorex l-a desemnat in functia de director general pe Dumitru Sodolescu. Acesta il inlocuieste in functie pe Ion Constantinescu, al carui mandat expira pe 3 martie 2018.

- In fiecare an, la 1 martie, Kanal D sarbatorește atat Marțișorul, cat și apariția postului TV pe piața romaneasca. S-au strans 11 primaveri de cand o echipa indrazneața și creativa a pus bazele unei televiziuni care inregistreaza, in continuare, creșteri spectaculoase, sub bagheta managerului general,…

- Fostul director al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Narcis Neaga, a fost numit, joi, membru in Consiliul de Administratie al CNAIR. Asociatia Pro Infrastructura spune ca perioada in care Narcis Neaga a condus CNAIR a fost "cea mai nociva pentru dezvoltarea infrastructurii…

- Presedintele ICCJ, Cristina Tarcea, a vorbit miercuri, la bilantul DNA, despre perioada de criza prin care trece justitia din Romania. "Desi suntem la un moment de bilant, cand se spun vorbe frumoase si se exprima aprecieri, nu putem sa nu recunoastem ca Justitia in general si mai ales parchetele trec…

- Interviu exploziv cu Procurorul general al României, Augustin Lazar. În exclusivitate pentru Realitatea TV, Augustin Lazar a reacționat la scandalul uriaș declanșat de anuntul lui Tudorel Toader. Interviul va fi difuzat vineri la ora 18.

- Vlad Deliu (36 de ani), care a ocupat functia de manager de investitii in cadrul NN Pensii, cel mai mare administrator de pensii private din Romania, va fi noul director de investitii al NN Asigurari de Viata, potrivit mai multor surse din piata. Deliu lucreaza de 10 ani in cadrul…

- Compania cu capital olandez CTP, care din 2015 este cel mai mare proprietar de spatii industrial-logistice din Romania, l-a numit pe Emanoil Dascalu in functia de director de constructii pentru Romania. El a fost ministru secretar de stat in Ministerul Fondurilor Europene in timpul mandatului lui Dacian…

- Ovidiu Ioan Secara, director general adjunct la Posta Romana, va prelua sefia companiei, dupa demisia Elenei Petrascu din functia de director general, a anuntat, vineri, Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale (MCSI). Anterior, el a ocupat funcția de director al Direcției regionalizare…

- Președintele PNL Gorj, deputatul Dan Vilceanu, l-a interpelat ministrul Educației cu privire la presiunile pe care inspectorul general școlar al ISJ Gorj le-ar exercita asupra unor angajați. Deputatul liberal a depus o interpelare prin care solicita ministrului Educației, Valentin Popa, sa ia masurile…

- Dan Baciu, fost director financiar al Companiei Nationale Aeroporturi Bucuresti (CNAB), care administreaza aeroporturile Otopeni si Baneasa, a fost numit luni in functia de director general, Mandatul lui Dan Baciu este de interimat, pentru patru luni, au mentionat reprezentantii companiei. Fostul director…

- Primarul general interimar al municipiului Chisinau, Silvia Radu, se va afla, in perioada 13-15 februarie, intr-o vizita oficiala in municipiul Bucuresti, Romania, noteaza Noi.md. Vizita va avea loc la invitatia primarului general al municipiului Bucuresti, Gabriela Firea, iar pentru miercuri primarii…

- Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti are, incepand de azi, un nou director general, dupa ce fostul director, Bogdan Mindrescu, a demisionat.Potrivit B1TV.ro, Consiliul de Administratie l a desemnat in aceasta functie pe Dan Baciu. Dan Baciu este cel care era a ocupat functia de director economic…

- Procurorii DNA de la Ploiești l-au pus sub control judiciar pe Pompiliu Budulan, la data faptelor director general al Societații Naționale Nuclearelectrica, pentru doua pretinse fapte de luare de mita. In ordonanța procurorilor DNA se arata ca, exista date și probe care arata ca in perioada 2009-2010,…

- DNA Ploiești a dispus inceperea urmaririi penale impotriva lui Pompiliu Budulan, fost director general al S.N. Nuclearelectrica SA. Acuzat de savarșirea a doua infracțiuni de luare de mita, acesta a fost plasat sub control judiciar pe o durata de 60 de zile, potrivit digi24.ro „In perioada 2009-2010,…

- Primarul general interimar al capitalei, Silvia Radu, s-a întâlnit sâmbata cu primarul municipiului Iași, Mihai Chirica, care se afla într-o vizita în capitala Republicii Moldova. Silvia Radu a salutat prezenta la Chisinau a primarului de Iași, apreciind…

- Fostul presedinte al ANAF, Gelu Stefan Diaconu, denunta o alta decizie controversata a PSD. Acesta prezinta un document care atesta infiintarea unui post de director general adjunct la Vama. Postul ar fi infiintat special pentru un „servitor mut al unui sindicalist vestit", sustine Gelu Stefan Diaconu,…

- Consiliul de Administratie de la grupul auto francez Renault va propune in data de 15 februarie reinnoirea mandatului presedintelui director general, Carlos Ghosn, pentru ca acesta sa poata negocia un nou acord cu partenerii Nissan si Mitsubishi, informeaza un articol publicat de cotidianul Le Figaro,…

- Alina Culcea va ocupa pozitia de director general al companiei Amgen Romania incepand cu 1 februarie 2018, dupa ce Sorin Popescu a asigurat interimatul reprezentantei din Romania din iulie 2017 pana in prezent si in acelasi timp a fost director general...

- Procter & Gamble și Global Shapers Community ofera burse in valoare de 100 000 de dolari pentru proiecte care care susțin egalitatea de gen Global Shapers Community și Procter & Gamble (P&G) au anunțat semnarea unui parteneriat pentru a accelera progresul in ceea ce privește egalitatea de gen, in…

- Brașovul, una din cele mai dinamice economii județene ale Romaniei, a trecut in ultimele doua decenii și jumatate printr-o transformare radicala, vechii coloși industriali ai perioadei comuniste facand loc unui numar semnificativ de investiții private de succes, susținute atat prin infuzii de capital…

- Un roman va administra unul din cele mai mari hoteluri de cinci stele din reteaua lui Donald Trump. Gabriel Constantin a fost numit director general al hotelului Trump International din Chicago. Este vorba de o cladire cu 92 etaje si sute de camere si apartamente de lux

- Consiliul Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) a avizat marti numirea lui Adrian Tanase in functia de director general al BVB, conform unui comunicat al ASF. Tanase il inlocuieste in functie pe Ludwik Sobolewski, cel care a notificat BVB, in data de 27 octombrie, cu privire la demisia sa din…

- Procurorul general Augustin Lazar a dat asigurari joi, dupa ce GRECO a publicat un raport in care arata ca Romania a facut progrese limitate in implementarea recomandarilor privind prevenirea si combaterea coruptiei, ca Ministerul Public va fi in continuare consecvent in a apara ordinea de drept…

- Avocatul general Melchior Wathelet, de la Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE), a depus joi, 11 ianuarie, concluziile in speta „Coman-Hamilton“. Cuplul gay format dintr-un cetatean roman si unul american a cerut statului roman recunoasterea statutului de „soti“ dobandit in Belgia, pentru a putea…

- Consiliul de Supraveghere al OMV Petrom a decis marti inlocuirea Marianei Gheorghe cu Christina Verchere, o scotianca ce conduce o divizie asiatica a gigantului petrolier British Petroleum. Christina Verchere este...

- Consiliul de Supraveghere al OMV Petrom anunta printr-un comunicat transmis bursei ca a schimbat-o marti pe Mariana Gheorghe din functia de CEO al companiei, noul sef urmand sa fie Christina Verchere, actualul presedinte regional- Asia Pacific al companiei petroliere britanice BP. Astfel a fost confirmata…

- Principalul acționar al clubului “U” Craiova a investit in trei firme clujene Omul de afaceri Adrian Andrici a cumparat pachete de acțiuni la mai multe societați clujene cotate la Bursa de Valori București: Banca Transilvania (BT), Armatura și BRK Financial Group. Ultima tranzacție a lui Andrici:…

- Liderul autoproclamatei RMN, Vadim Krasnoselski, a numit greșita declarația președintelui Republicii Moldova, Igor Dodon, despre faptul ca Transnistria reprezinta o ancora a statalitații moldovenești, relateaza NOI.md. Anterior Dodon a remarcat ca Transnistria reține Republica Moldova de la unirea cu…

- Marius Ioana este noul director general al Romarm, companie din portofoliul Ministerului Economiei dedicata industriei de aparare, informeaza ministerul, pe pagina sa de Facebook. Marius Ioana il inlocuieste in functie pe Gheorge Stoica, care avusese mandat de director general interimar.…

- Speranta Georgeta Ionescu fosta Munteanu , fost director general economic in cadrul Ministerului Mediului si Padurilor, in prezent director general in cadrul Ministerului Muncii si Justitiei Sociale, a fost trimisa in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie Serviciul Teritorial Oradea.…

- Procurorii DNA Oradea au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a fostului director general economic in Ministerul Mediului Georgeta Ionescu (fosta Munteanu), in prezent avand aceeasi functie in Ministerul Muncii si Justitiei Sociale, pentru luare de mita si trafic de influenta, precum…