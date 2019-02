Stiri pe aceeasi tema

- Tânarul Joshua Trump, ținta ironiilor colegilor sai din cauza numelui sau de familie, înainte de a fi invitat la Washington de Melania Trump, nu a rezistat la discursul președintelui american privind starea națiunii și a adormit în plina Camera a Reprezentanților, scrie AFP. Melania…

- "In cadrul diplomatiei noastre indraznete, ne continuam efortul istoric pentru pace in Peninsula Coreeana", a declarat el in fata Congresului, oficializand data si locul celei de-a doua intalniri, dupa summitul istoric dintre cei doi lideri, la 12 iunie, in Singapore. Totodata, Donald Trump…

- Presedintele SUA, Donald Trump, se va întâlni cu liderul Coreei de Nord, Kim Jong-Un, la sfârsitul lunii februarie, a anuntat vineri seara Casa Alba conform Mediafax.Anuntul a fost facut dupa ce Donald Trump s-a întâlnit la Washington cu un emisar al Coreei de Nord,…

- Agentia spatiala americana si cea chineza comunica intre ele si isi coordoneaza anumite actiuni, a confirmat vineri NASA, care trebuie sa opereze intr-un cadru legal foarte strict, impus de Congresul de la Washington, pentru a nu permite transferul de tehnologie spre China, informeaza AFP. …

- Intr-o alocutiune solemna de noua minute, in Biroul Oval, presedintele Statelor Unite a avertizat pe tema imigrantilor ilegali care fac sa curga ”sange american”, insa a renuntat sa lanseze o procedura de urgenta exceptionala care ar fi aruncat in aer un adevarat butoi cu pudra la Washington.…

- Presedintele Trump si prima doamna, Melania Trump, vor participa la funeraliile lui George Bush Sr, la Catedrala Nationala din Washington, a anuntat secretarul de presa al Casei Albe, Sarah Sanders. „Se fac aranjamente pentru funeralii de stat", a declarat ea. De asemenea, Casa Alba a emis o proclamatie…

- Coreea de Nord a anuntat, vineri, ca va deporta un cetatean american care a fost retinut pentru ca a intrat ilegal in aceasta tara, aceasta actiune parand sa aiba rolul de a stimula dialogul cu Statele Unite. Totodata, regimul de la Phenian a anuntat ca a testat cu succes o arma tactica "ultramoderna",…

- Barbatul, identificat sub numele Bruce Byron Lawrence (sau Lowrance), a fost retinut dupa intrarea sa in Coreea de Nord, venind din China, la 16 octombrie. El ar fi declarat "in timpul interogatoriului ca a intrat ilegal in tara la ordinele CIA" din SUA, a precizat agentia oficiala de presa nord-coreeana…