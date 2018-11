Stiri pe aceeasi tema

- Joseph Johnson, fratele fostului ministru de Externe Boris Johnson, a demisionat vineri seara din Guvernul britanic, denuntand "haosul" care ar putea urma iesirii Marii Britanicii din Uniunea Europeana, informeaza site-ul agentiei Reuters, conform Mediafax.Tot mai multe zone urbane impun restrictii…

- Acordul cu Uniunea Europeana privind retragerea Regatului Unit din blocul comunitar va fi publicat marti dupa ce in ziua anterioara cabinetul britanic va analiza intelegerea, potrivit unui proiect de calendar care este discutat la Londra, a afirmat editorul politic adjunct al publicatiei The Times,…

- Guvernul britanic nu a identificat pana acum vreo actiune reusita de amestec in procesul democratic din Regatul Unit, dar ramane vigilent, a declarat joi purtatoarea de cuvant a premierului Theresa May, potrivit Reuters preluata de Agerpres. "Pana acum, nu am vazut vreo actiune reusita de interferenta…

- Germania si Marea Britanie au semnat vineri un acord de cooperare militara, un semnal ca Guvernul de la Londra mentine angajamentul pentru apararea Europei in pofida impasului negocierilor cu Uniunea Europeana pe tema Brexit, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Premierul britanic Theresa May a anuntat marti ca tara sa pregateste o noua oferta pentru Uniunea Europeana in vederea depasirii impasului in care se afla negocierile privind iesirea Marii Britanii din blocul comunitar, transmit Reuters si Press Association. ''Vom prezenta acele…

- Guvernul britanic a publicat o a treia serie de recomandari catre companii si persoane fizice despre cum sa se pregateasca pentru orice problema care ar putea urma unui Brexit ce ar surveni fara niciun acord cu Uniunea Europeana, relateaza luni Reuters preluata de Agerpres. Astfel, companiile…

- Guvernul britanic a publicat joi o a doua serie de note tehnice privind riscurile pe care le-ar presupune un eventual esec de a ajunge la un acord cu Uniunea Europeana pentru perioada de dupa Brexit, precum si solutiile pe care le preconizeaza.