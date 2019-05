Joseph Daul: ”Mi se pare scandalos ce se întâmplă în România”. De ce este indignat ”Mi se pare scandalos ceea ce se intampla in Romania. De altfel, cațiva dintre dumneavoastra mi-ați adresat, mai devreme, intrebari cu privire la afirmațiile Guvernului socialist, cu privire la anumite standarde cum ar fi, de exemplu, dimensiunile morcovilor. De aceea, vreau sa va spun ca in ceea ce privesc standardele alimentare evocate mai devreme, vedem ca ele sunt respectate in Romania. Ceea ce starnește indignarea este faptul ca statul de drept, justiția independenta și lupta impotriva corupției nu sunt respectate in Romania. Este vorba de o poziție populista a Guvernului pe care trebuie… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

