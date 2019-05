Stiri pe aceeasi tema

- Cum nu a fost invitata la Summitul informal al Consiliului European, ce va avea loc joi la Sibiu, in ajunul evenimentului, Viorica Dancila a tinut sa ii sugereze sefului statului doua teme de discutie la apropiata reuniune. “Ii solicit domnului presedintelui Iohannis ca in cadrul Summitului de la Sibiu…

- Peste mai putin de patru ore, la un hotel din Sibiu urmeaza sa inceapa reuniunea conducerii Partidului National Liberal. La sedinta Biroului Executiv al PNL-ului sunt asteptati sa vina atat presedintele Iohannis, aflat inca din ziua precedenta la Sibiu, cat si liderul Partidului Popularilor Europeni,…

- Ceea ce se comentase deunazi in spatiul public – si anume faptul ca primul om in stat ar urma sa fie prezent in aceasta saptamana la o sedinta a conducerii liberalilor, ce va avea loc la Sibiu – si-a gasit confirmare oficiala, odata cu anuntarea agendei presedintelui Iohannis. Astfel, s-a anuntat faptul…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a declarat, joi, la Parlament, ca „sigur” nu se va modifica prin ordonanta de urgenta legea referendumului pentru organizarea de sectii diferite de vot in 26 mai pentru europarlamentare si referendumul pe justitie.„Nu am auzit-o pe dna premier sa vorbeasca de asa…

- Liberalii le transmit celor de la PSD ca sectiile de votare sunt in mod obligatoriu comune, conform Legii 3/2000, dup[ ce coordonatorul campaniei PSD, Mircea Draghici, a anuntat ca in cazul organizarii referendumului pe Justitie in aceeasi zi cu scrutinul pentru PE, atunci legea ii obliga sa faca sectii…

- "Reprezentantii magistratilor (asociatii profesionale si institutii judiciare) sunt invitati sa aiba o discutie cu presedintele tarii pe tema reformei justitiei si a referendumului pe justitie. Voi participa si eu la intalnire. Astept din partea prietenilor mei de pe FB propuneri, observatii, sugestii…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat marti ca este ''aproape hotarat'' sa convoace referendum national pe 26 mai, odata cu alegerile europarlamentare. In acest sens liderul PNL, Ludovic Orban, a spus joi la Sibiu ca partidul pe care il reprezinta va fi alaturi de președintele țarii in acest demers.…

- „Ne asteapta patru batalii extrem de dificile. Nu exista minuni, nu exista solutii miracol, nu exista forte care sa ne ajute, sa spunem forte din spate sau forte din umbra. Fratilor, exista doar bunul nostru simt, exista doar educatia noastra, exista doar omenia noastra, exista doar compasiunea noastra…