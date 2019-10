Borrell, care este ministru de externe in Spania, a fost propus sa-i succeada Federicai Mogherini in functia de sef al diplomatiei UE, urmand sa-si inceapa mandatul pe 1 noiembrie, conform Agerpres.

Totusi, el trebuie sa fie aprobat de Parlamentul European ca parte a echipei propuse de presedinta aleasa a Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Borrell va avea un rol dublu ca vicepresedinte al Comisiei Europene si ca trimis direct al statelor membre UE. In ultimii 30 de ani, lumea 's-a schimbat dramatic' in rau, a declarat Borrell in Parlamentul European (PE), observand ca ordinea internationala…