- Marti si miercuri, 27 si 28 noiembrie, se vor disputa meciurile din runda a cincea a grupelor Ligii Campionilor, iar pana acum niciuna dintre echipele implicate in lupta pentru calificarea in optimile competitiei nu si-a asigurat accederea in etapa urmatoare.

- Dinamo Bucuresti a fost invinsa dramatic in deplasare de formatia norvegiana Elverum Handball, cu scorul de 29-28 (12-15), duminica seara, in Grupa D a Ligii Campionilor la handbal masculin. Dinamo a pierdut dupa ce a primit un gol din 7 metri in ultima secunda de joc. La 28-28, campioana…

- Dinamo Bucuresti a invins Ademar Leon cu 30-35, intr-un meci din grupa D a Ligii Campionilor la handbal masculin si a urcat pe locul 1 in grupa. Trupa condusa de Constantin Stefan a facut o partida de exceptie si este tot mai aproape de o calificare in play-off.

- Romanul Ovidiu Hategan va arbitra meciul dintre Juventus Torino si Manchester United, care se va disputa miercuri, de la ora 22,00 (ora Romaniei), in Grupa H a Ligii Campionilor la fotbal, potrivit site-ului UEFA.

- Manchester United – Juventus Torino 0-1, contand pentru etapa a 3-a din grupele Ligii Campionilor, a fost nu doar duelul dintre Jose Mourinho și Cristiano Ronaldo, știut fiind ca portughezii nu s-au ințeles prea bine, in timpul colaborarii la Real Madrid. Managerul de la ”Red Davils” a avut dușmani…

- Cel mai important meci ale serii de marti din Liga Campionilor a avut loc in Anglia, unde Manchester United a primit vizita lui Juventus. Meciul s-a incheiat cu victoria italienilor, 1-0, dupa o reusita a lui Dybala.

- Tottenham Hotspur va disputa pe stadionul Wembley toate meciurile de acasa din cadrul fazei grupelor Ligii Campionilor, asteptand in continuare finalizarea lucrarilor de pe arena White Hart Lane, cu o capacitate de 62.000 locuri. Initial, oficialii celor de la Spurs sperau sa inaugureze…

- PSG, Napoli și Liverpool promit spectacol în grupa C din Liga Campionilor, în timp ce Real va juca alaturi de Roma, iar Juventus o va întâlni pe Manchester United.