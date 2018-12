Stiri pe aceeasi tema

- Demis de la Manchester United in cursul zilei de marti, 18 decembrie, Jose Mourinho (55 de ani) are un adevarat cosmar in Jurgen Klopp (51 de ani), antrenorul care i-a provocat ultimele trei plecari de la echipele de club, relateaza mediafax.citește și: S-a stabilit cine il va inlocui pe procurorul…

- Manchester United a anunțat, marți - pe site-ul oficial, desparțirea de Jose Mourinho, cu "efect imediat". Oficialii gruparii de pe Old Trafford ii mulțumesc antrenorului lusitan pentru tot ceea ce a incercat la United și ii doresc succes mai departe in cariera.

- Jose Mourinho (55 de ani) planuieste un transfer foarte, foarte important daca David de Gea (28 de ani) refuza sa-si prelungeasca intelegerea cu Manchester United. Potrivit presei engleze, "Specialul" vrea sa-l faca pe Jordan Pickford (24 de ani), portarul lui Everton, al doilea cel...

- Lewis Dunk, fundașul central in varsta de 27 de ani al celor de la Brighton, este principala ținta a lui Jose Mourinho. Faptul ca Mourinho nu e mulțumit de linia defensiva a lui United nu mai este o noutate. Dupa ce a ratat pe rand pistele Harry Maguire, Yerry Mina sau Kalidou Koulibaly, portughezul…

- Antrenorul lui Manchester United, Jose Mourinho, a cerut Federatiei sa nu-l sanctioneze pe Marco Ianni, omul din staff-ul lui Chelsea care l-a provocat pe portughez in finalul meciului dintre londonezi si Manchester United.

- Jose Mourinho nu trece prin cea mai buna perioada pe banca tehnica a echipei Manchester United, dar calitatile sale de antrenor sunt apreciate peste ocean. Potrivit marca.com, tehnicianul portughez este dorit sa ajunga selectionerul nationalei Statelor Unite ale Americii.

- Zilele lui Jose Mourinho (55 de ani) pe banca lui Manchester United sun numarate. Presa engleza anunta ca staff-ul tehnic si jucatorii au avut o discutie la care "Specialul" nu a participat, iar concluzia a fost ca managerul portughez va fi istorie pentru "diavoli" pana la finalul acestei saptamani.

