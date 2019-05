Stiri pe aceeasi tema

- Leo Messi (31 de ani) a avut o noua seara magica in Liga Campionilor. Argentinianul a marcat doua goluri in victoria Barcelonei cu Liverpool, scor 3-0, și l-a facut pe Jose Mourinho sa il numeasca „Dumnezeul fotbalului". Returul semifinalei dintre Liverpool și Barcelona e marți, de la 22:00, liveTEXT…

- Este scandal in Anglia, dupa ce doi foști mari internaționali englezi s-au bucurat nespus la golul marcat de Lionel Messi in poarta celor de la Liverpool, in turul semifinalei Ligii Campionilor (scor 3-0 pentru Barcelona). Aflați in boxa comentatorilor, Gary Lineker și Rio Ferdinand s-au manifestat…

- Fotbalistul argentinian Lionel Messi, autorul unei duble in meciul castigat de FC Barcelona cu 3-0 in fata lui Liverpool, miercuri seara, in semifinalele Ligii Campionilor, s-a detasat in clasamentul celor mai buni marcatori din acest sezon in cea mai importanta competitie intercluburi si probabil…

- * FC Barcelona a facut un pas important spre finala Ligii Campionilor la fotbal, dupa ce a invins-o pe Liverpool cu scorul de 3-0 (1-0), miercuri seara, pe teren propriu, in prima mansa a semifinalelor. Catalanii s-au impus prin golurile marcate de Luis Suarez (26) si Lionel Messi (75, 82).…

- Liverpool și Barcelona se infrunta astazi, in meciul tur al semifinalelor Ligii Campionilor. Partida se va juca de la ora 22:00, pe Camp Nou. Barcelona - Liverpool este liveTEXT, foto și video pe GSP.RO și in direct pe TV Telekom Sport, TV Digi Sport și Look Plus. ...

- Barcelona și Liverpool se vor duela, miercuri, in turul semifinalelor Ligii Campionilor, iar Lionel Messi le da dureri de cap jucatorilor echipei engleze. Elevii lui Jurgen Klopp au declarat ca starul argentinian ii sperie.

- Erik ten Hag, antrenorul echipei Ajax, a subliniat, marti seara, cât de importanta este pentru Olanda calificarea formatiei sale în semifinalele Ligii Campionilor, obtinuta dupa victoria din deplasare cu Juventus Torino, transmite News.ro."Este o seara incredibila pentru Ajax si…

- Atacantul franco-malian Moussa Marega, autorul celui de-al doilea gol al lui FC Porto in partida cu AS Roma (scor 3-1 dupa prelungiri), a urcat pe locul secund in clasamentul marcatorilor din actuala editie a Ligii Campionilor la fotbal, egalandu-i pe Lionel Messi (FC Barcelona) si Dusan Tadic (Ajax…