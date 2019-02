Jose Mourinho a cazut in fund

Stiri pe aceeasi tema

- Portughezul Jose Mourinho, fostul antrenor al echipei de fotbal Manchester United, a oferit un moment comic la un meci de hochei disputat la Balasiha, din regiunea Moscovei, cand a cazut pe gheata dupa ce a pus pucul in joc, relateaza Reuters. Mourinho a intrat pana in centrul patinoarului…

- Antrenorul portughez Jose Mourinho, 56 de ani, a inceput o colaborare cu echipa de hochei Avangard Omsk, din Rusia. Jose Mourinho a fost prezent la meciul dintre Avangard Omsk și SKA Saint Petersburg pentru a da lovitura de start. Antrenorul portughez a intrat pe teren pe un covor roșu, a pus pucul…

- Dupa ce a respins ultimatumul mai multor tari europene in vederea organizarii unor noi alegeri prezidentiale, Nicolas Maduro ameninta cu izbucnirea unui razboi civil si avertizeaza SUA. Spania, Franta, Marea Britanie, Suedia si Germania l-au recunoscut luni pe liderul opozitiei venezuelene Juan Guaido…

- Jose Mourinho a acceptat oferta televiziunii BeIN Sports și a devenit analist sportiv, însa, fostul tehnician al echipei din Premier League, Manchester United, a precizat ca nu are de gând sa puna punct carierei de antrenor, potrivit Mediafax. "Sunt prea tânar. Sunt în…

- Dupa plecarea lui Jose Mourinho de la Manchester United, Paul Pogba (25 de ani) a marcat patru goluri in patru partide jucate pentru formatia de pe Old Trafford in Premier League. ”The Special One” a fost inlocuit cu Ole Gunnar Solskjaer, care va prelua banca tehnica a lui United pana...

- Dupa ce a fost demis de la ”carma” celor de la Manchester United, Jose Mourinho a parasit orasul unde a antrenat mai bine de doi ani si s-a intors in capitala Angliei, Londra, scrie mediafax.citește și: LOVITURA de GRAȚIE, data de Senat: OUG pe Legile Justiției, RETRIMISA in Comisia Iordache…

- Infrangerea cu Liverpool i-a fost fatala tehnicianul lusitan care este nevoit sa plece de pe Old Trafford, o demitere care insa o va costa mult pe Manchester, clauza de reziliere a lui Mourinho se ridica la 26 milioane de euro. “Manchester United anunta ca managerul Jose Mourinho a parasit clubul.…

- Tehnicianul a intrat in conflict cu suporterii lui Juventus, dupa victoria lui Manchester United cu 2-1 in Liga Campionilor, Jose Mourinho si-a dus, ostentativ, mana la ureche in timp ce mergea pe gazon pentru a-i auzi pe fanii gazdelor cum il fluiera. “M-au insultat 90 de minute pentru ca mi-am…